Verstappen může v Itálii stanovit desátým vítězstvím v řadě rekord v F1

Monza (Itálie) - Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu zaútočí ve víkendové Velké ceně Itálie na desáté vítězství v řadě, díky němuž by stanovil nový rekord ve formuli 1. Suverénní lídr šampionátu, který vede pořadí o 138 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a sahá po třetím mistrovském titulu za sebou, by tím definitivně překonal šňůru Sebastiana Vettela z roku 2013. V "chrámu rychlosti" v Monze zároveň obhajuje loňské prvenství.

"Na návrat do Itálie se těším stejně jako na všechny jejich vášnivé fanoušky. V téhle zemi má motorsport silnou historii, takže je vždycky skvělé tam závodit," řekl Verstappen. "Monza je svižný okruh, kde dosahujete vysoké maximální rychlosti. Je odlišná od Zandvoortu, kde jsme závodili naposledy. Věřím, že tu sérii devíti výher ještě prodloužím," doplnil.

Pětadvacetiletý Verstappen vyhrál v sezoně 11 závodů z 13. Naposledy poznal přemožitele v dubnové Velké ceně Ázerbájdžánu, kde skončil druhý za Pérezem. Red Bull usiluje už o 15. triumf v řadě, kterým by posunul vlastní rekord. Vedle všech letošních závodů ovládla ambiciózní stáj také závěrečnou Velkou cenu loňské sezony v Abú Zabí. Dohromady tým Christiana Hornera vyhrál 23 z posledních 24 závodů.

Přestože Verstappen letos ve formuli 1 jasně dominuje, musí si dát v Itálii pozor. Vloni sice v Monze vyhrál po startu ze sedmého místa, do té doby ale na první stupně vítězů na tradičním okruhu čekal. Posledním pilotem, který zde triumf obhájil, byl Lewis Hamilton v roce 2018. Monza je také trať, na níž McLarenu v roce 1988 skončila série jedenácti výher, kterou letos Red Bull překonal.

Ve speciálních barvách vystartuje do závodu domácí tým Ferrari, jenž vzdá hold letošnímu triumfu v závodě 24 hodin Le Mans. Slavná stáj z Maranella věří, že před domácími diváky zaútočí co nejvýše. V Poháru konstruktérů jí zatím patří čtvrté místo za Red Bullem, Mercedesem a Aston Martinem. "Chceme tento víkend odjet po všech stránkách perfektně, aby naši jezdci dostali z auta vše, co v něm je," uvedl šéf týmu Frédéric Vasserur.

Velká cena Itálie je také posledním evropským závodem v sezoně. Poté se šampionát formule 1 přesune do Asie, Severní a Jižní Ameriky a na Blízký východ. Půjde i o první letošní závod na Apeninském poloostrově poté, co byla květnová Velká cena Emilie Romagny v Imole zrušena kvůli záplavám.

Program otevřou tradičně v pátek dva tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 16:00 kvalifikace. Závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.