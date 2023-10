Verstappen je potřetí za sebou mistrem světa formule 1

Losail (Katar) - Max Verstappen z Red Bullu je potřetí za sebou mistrem světa formule 1. Nizozemský pilot si obhajobu titulu z let 2021 a 2022 zajistil v dnešním sprintu ve Velké ceně Kataru, v němž obsadil druhé místo.

Šestadvacetiletý Verstappen se stal mistrem světa už v průběhu závodu. Jeho týmový kolega Sergio Pérez, jenž ho jako jediný mohl v pořadí MS předstihnout, totiž v 11. kole vyletěl mimo trať a odstoupil. K udržení matematické naděje na titul přitom musel Mexičan skončit na stupních vítězů a Verstappen nesměl dojet do šestého místa.

"Samozřejmě je to úžasný pocit. Byl to skvělý rok se spoustou skvělých závodů. Jsem hodně pyšný a také jsem hrdý na práci celého týmu. Je moc příjemné být součástí takové skupiny lidí a být trojnásobným mistrem světa je prostě neuvěřitelné," řekl Verstappen.

Krátký závod na 19 kol vyhrál pod světly na okruhu v Losailu australský nováček Oscar Piastri z McLarenu a připsal si po startu z pole position první vítězství v královské třídě motorsportu. Verstappen na něj ztratil dvě téměř sekundy, třetí skončil další jezdec McLarenu Lando Norris z Británie.

"Dneškem to pro nás nekončí. Budeme se snažit předvádět stále maximum. I dnes to byl docela zábavný závod. Škoda těch safety carů, ale celkově to bylo fajn," řekl Verstappen s narážkou na několik nehod včetně té Pérezovy, po nichž kroužily monoposty několik kol za zpomalovacím vozem.

Rodák z belgického Hasseltu se stal jedenáctým pilotem historie, který se radoval z mistrovského titulu minimálně třikrát. Verstappen se dotáhl na legendy Nikiho Laudu, Jacka Brabhama Jackieho Stewarta, Ayrtona Sennu a Nelsona Piqueta, jehož dcera Kelly je jeho přítelkyní. Absolutními rekordmany jsou se sedmi triumfy Lewis Hamilton a Michael Schumacher.

Před nedělní sedmnáctou z 22 Grand Prix sezony má Verstappen v čele pořadí nedostižný náskok 184 bodů. Po pátečním kvalifikačním vítězství vyrazí do hlavního závodu z pole position a bude usilovat o čtrnáctou výhru v sezoně. Už před dvěma týdny v Japonsku obhájil Red Bull díky Verstappenovi a Pérezovi prvenství v Poháru konstruktérů.

Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Losailu:

Sprint: 1. Piastri (Austr./McLaren) 35:01,297, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,871, 3. Norris (Brit./McLaren) -8,497, 4. Russell -11,036, 5. Hamilton (oba Brit./Mercedes) -17,314, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -18,806.

Průběžné pořadí MS: 1. Verstappen 407, 2. Pérez (Mex./Red Bull) 223, 3. Hamilton 194, 4. Alonso (Šp./Aston Martin) 174, 5. Sainz 153, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 137.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 630, 2. Mercedes 314, 3. Ferrari 290, 4. Aston Martin 221, 5. McLaren 186, 6. Alpine 84.

Kvalifikace na sprint: 1. Piastri 1:24,454, 2. Norris -0,082, 3. Verstappen -0,192, 4. Russell -0,387, 5. Sainz -0,701, 6. Leclerc -0,793.