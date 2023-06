Verstappen dominoval v Barceloně a v F1 slaví 40. vítězství

Barcelona - Max Verstappen suverénně vyhrál Velkou cenu Španělska formule 1 a upevnil si vedoucí pozici v pořadí mistrovství světa. V Barceloně zopakoval nizozemský pilot Red Bullu loňské prvenství před sedminásobným světovým šampionem Lewisem Hamiltonem a dalším jezdcem stáje Mercedes Georgem Russellem.

Verstappen vybojoval 40. vítězství v kariéře a už jen jedno ho dělí od legendárního Brazilce Ayrtona Senny, kterému patří páté místo v historických statistikách. V sezoně vyhrál pětadvacetiletý Nizozemec popáté a ještě neskončil hůře než druhý.

V sedmém soutěžním víkendu naprosto dominoval. Vyhrál všechny tři tréninky, kvalifikaci a stylem start - cíl i závod. Navíc si připsal i bonusový bod za nejrychlejší kolo v závodě, které zajel v závěru už pod komisaři avizovanou hrozbou penalizace za opakované výjezdy z trati. Mohl by si trest i dovolit, cílem projel s bezmála půlminutovým náskokem. "Je absolutní potěšení závodit s takovým autem. A znovu tu vyhrát je neuvěřitelné. Já i tým máme za sebou skvělý víkend, tak snad to tak bude pokračovat," radoval se Verstappen.

Zatímco Red Bull ovládl všechny závody v sezoně, Mercedes se poprvé letos radoval z dvojnásobného zastoupení na pódiu a šestinásobný barcelonský vítěz Hamilton si vyrovnal letošní maximum z Austrálie. "Takovýhle výsledek..., klobouk dolů před týmem. Red Bully jsou ještě pořád kousek před námi, ale jsme jim na stopě. Pokud se na ně do konce roku dotáhneme, bude to skvělé," uvedl Hamilton. "Já jsem trochu překvapený. Z dvanáctého místa na třetí, to je signál do budoucna," dodal Russell po nejlepším umístění v sezoně.

Verstappen po startu s vypětím sil uhájil první místo před útočícím Carlosem Sainzem, který se na okamžik ocitl o kousek i v čele, ale záhy se jelo podle jeho not. Za nimi se do kontaktu dostali z druhé řady startující Lando Norris s Hamiltonem a prvně jmenovaný pilot McLarenu musel po nadějném třetím místě v kvalifikaci do boxů s poškozeným předním přítlačným křídlem. Zastávka mu trvala přes 17 sekund a měl po nadějích na dobrý výsledek; skončil sedmnáctý.

Zatímco nizozemský suverén pak neohroženě mířil k třetímu barcelonskému vítězství po letech 2016 a 2022, Sainze k nelibosti publika po třetině závodu předjel Hamilton. A sotva se Grand Prix přehoupla do druhé poloviny, nechal pilota Ferrari za sebou i Russell, jenž napravoval sobotní neúspěch v kvalifikaci po nehodě s Hamiltonem. V závěru se před Španěla dostal i druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez, který si dojel pro čtvrté místo z jedenácté pozice na startu, poté co v sobotu po "výletu" mimo trať chyběl ve finále kvalifikace.

K úspěchu měl daleko i největší idol španělského publika Fernando Alonso. Pilot Aston Martinu nemohl ani na okamžik pomýšlet na to, že by po deseti letech vyhrál závod F1. Naposledy se mu to povedlo právě v Barceloně a už po devátém místě v sobotní kvalifikaci s více než sekundovou ztrátou na Verstappena bylo zřejmé, že počet 32 triumfů nerozšíří. Nakonec se jednačtyřicetiletý exmistr světa musel na domácí trati spokojit se sedmým místem a nejhorším výsledkem v sezoně.

Bez bodu skončil Sainzův týmový kolega a vicemistr světa Charles Leclerc. Po startu z boxové uličky po předposledním místě v kvalifikaci dojel jedenáctý.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27:57,940, 2. Hamilton -24,090, 3. Russell (oba Brit./Mercedes) -32,389, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -35,812, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -45,698, 6. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:03,320.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 23 závodů): 1. Verstappen 170, 2. Pérez 117, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) 93, 4. Hamilton 87, 5. Russell 65, 6. Sainz 58.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 287, 2. Mercedes 152, 3. Aston Martin 134, 4. Ferrari 100, 5. Alpine 40, 6. McLaren 17, 7. Haas 8, 8. Alfa Romeo 8, 9. AlphaTauri 2, 10. Williams 1.