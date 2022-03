Verstappen chce v Saúdské Arábii napravit kolaps z úvodního závodu

Džidda (Saúdská Arábie) - Úřadující mistr světa vozů formule 1 Max Verstappen chce se svým týmem Red Bull napravit ve víkendové Velké ceně Saúdské Arábie propadák z úvodní Grad Prix Bahrajnu a získat první body. Nizozemský jezdec odstoupil před týdnem v Sáchiru stejně jako jeho týmový kolega Sergio Pérez v závěru kvůli technických potížím. Double slavili jezdci Ferrari Charles Leclerc a Carlos Sainz. Na trati v Džiddě se pojede F1 podruhé, loňský triumf obhajuje Lewis Hamilton z Mercedesu.

"Minulý víkend byl pro nás všechny těžký. Vyhráváme a prohráváme ale jako tým a vrátíme se silnější. V Saúdské Arábii nás čeká hodně rychlá trať se svižnými zatáčkami. Určitě si to tam užijeme," prohlásil Verstappen podle agentury AP.

Čtyřiadvacetiletý pilot držel v Bahrajnu dlouho druhé místo, kvůli problému s palivovým systémem ale musel tři kola před koncem odstoupit. Podobné potíže potkaly vzápětí i Péreze. Verstappen tak nabral hned v úvodu sezony šestadvacetibodové manko. "Nepamatuji si, kdy se nám naposledy něco takového stalo. Byla to naše nejhorší noční můra. Pozitivní je, že jsme do té doby měli konkurenceschopný vůz," uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

Na jejich nepovedeném startu do sezony vydělali jezdci Ferrari. Poté, co vozy formule 1 prošly řadou konstrukčních změn a mají vedle přepracované aerodynamiky, zadních křídel také nová osmnáctipalcová kola, získala stáj z Maranella na úvod sezony double. Leclerc prolomil čekání italského týmu na triumf od září roku 2019 a získal také prémiový bod za nejrychlejší kolo.

"Je úžasné, že jsme ve společnosti, která může bojovat o titul. Máme z toho radost a určitě chceme dál bojovat o výhry," řekl Leclerc, kterého s Verstappenem pojí rivalita již od juniorských let a motokár.

Podle šéfa italského týmu Mattii Binotta ale musí zůstat Ferrari obezřetné. "Ostatní týmy jsou také silné. Red Bull je velmi rychlý a v minulém závodě šlo jen o detaily. Favorité jsou stále oni. Musíme si počkat alespoň čtyři nebo pět závodů, abychom reálně viděli, jak na tom jsme. V Džiddě může být obrázek úplně jiný," varoval Binotto.

Na trati dlouhé 6174 metrů se pojede pod umělým osvětlením 50 kol. Vloni zde vyhrál sedminásobný mistr světa Hamilton z Mercedesu, který skončil na úvod v Bahrajnu třetí. "Stříbrné šípy", jež obhajují titul v Poháru konstruktérů, ale zatím v nové éře F1 rychlostně zaostávají.

"V Bahrajnu jsme byli jasně třetím týmem v pořadí. Stále se učíme jak z nového vozu a pneumatik dostat maximum. Musíme postupovat krok za krokem," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Nejistý je start čtyřnásobného šampiona Sebastiana Vettela, který stále nemá negativní test na koronavirus. Tým Aston Martin rozhodne o jeho nasazení v pátek. V úvodním závodě Vettela nahradil Nico Hülkenberg.

Podnik F1 v Saúdské Arábii se uskuteční dva týdny poté, co místní vláda popravila za jeden den 81 lidí. Šlo o největší známou hromadnou popravu provedenou v království v jeho moderní historii. "Když o něčem takovém slyšíte, je to docela alarmující. Stojím si za tím, že by lidská práva měla být středem našeho sportu a také v souladu se zeměmi, do kterých jezdíme," uvedl generální ředitel F1 Stefano Domenicali.

Program GP Saúdské Arábie zahájí páteční dva tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 18:00 SEČ kvalifikace. Závod se pojede o den později od 19:00.