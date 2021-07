Verstappen chce v Rakousku uštědřit Hamiltonovi další úder

Spielberg (Rakousko) - Nizozemský jezdec Max Verstappen se pokusí o víkendové Velké ceně Rakouska využít vítěznou vlnu a poprvé se vzdálit v pořadí mistrovství světa formule 1 na bodový rozdíl přesahující jeden závod (26 bodů). Třiadvacetiletý pilot Red Bullu, jenž na stejné trati ve Spielbergu dominoval i před týdnem v GP Štýrska, má aktuálně náskok před rivalem Lewisem Hamiltonem 18 bodů, a poprvé v kariéře může slavit třetí triumf za sebou. Za tímto cílem ho může během tří dnů hnát na domovské trati jeho týmu až 140 tisíc fanoušků v hledišti.

"Myslím, že poslední výsledky jasně ukazují, které auto je nyní nejsilnější," pronesl šéf šampionátu Ross Brawn. "Mercedes stihl ještě začátkem roku po testech náskok Red Bullu zmenšit, ale teď se zase ukazuje, že jim odskočili."

Red Bull po osmi závodech vede v Poháru konstruktérů před Mercedesem o 40 bodů a v neděli zaútočí na páté vítězství za sebou. Pokud by toho dosáhl, ještě by umocnil naději na celkový triumf - od roku 2005 nezískala žádná stáj pět výher po sobě, aniž by pak neovládla soutěž týmů. Naopak Mercedes, který v F1 vládne nepřetržitě od sezony 2014, se dostal v minulých týdnech do defenzivy a může utržit další nepříjemný úder.

"Způsob, jakým Max ovládl poslední Velkou cenu Štýrska a jak pohodlně nad Lewisem zvítězil, ukázal, že se Red Bull letos vyvinul v silný tým," uvedl pro Unibet bývalý mistr světa Mika Häkkinen. "Odvedli neuvěřitelnou práci a Max toho plně využívá. Takovou konkurenci Mercedes od roku 2013 ještě nezažil," konstatoval Häkkinen.

Vedle pořadí v šampionátu již Hamilton zaostává oproti Verstappenovi také v poměru výher (3:4) a po posledním marném nahánění apeloval na své nadřízené, aby co nejdříve zavedli nové upgrady. Šéf Toto Wolff sice uvedl, že Mercedes už stopl vývoj letošního vozu, jelikož se chce soustředit na další sezonu, technický ředitel James Allison se ale nechal slyšet, že tým má ještě pár komponentů v záloze.

"Máme rozumný počet věcí, které by měly vůz zrychlit. Snad budou i dostatečné," řekl Allison pro F1 Nation. "Toto chtěl především říct, že zavedení nových pravidel pro příští rok je velká věc a vyžaduje obrovské množství naší pozornosti. K tomu se tedy obrátila i většina naší továrny. Na druhou stranu to ale neznamená, že by nám již nezbyly před tímto přepnutím žádné další věci," ujistil Allison, že by bitva o titul ještě neměla končit.

Střet o body by měl pokračovat i mezi jinými stájemi, především u McLarenu a Ferrari. Tradiční soupeře od sebe dělí na třetím a čtvrtém místě pouhých 12 bodů. V povedené sezoně chce pokračovat i Lando Norris, jenž s McLarenem zaútočí na osmé umístění v top 5 z devíti závodů. Naopak o první bod v šampionátu se porve George Russell, který byl se slabším Williamsem před týdnem dokonce na devátém místě, musel ale v průběhu GP Štýrska vzdát kvůli technickým problémům.

Oproti minulému týdnu by na Red Bull Ringu mělo nyní panovat chladnější počasí, navíc není vyloučen ani déšť. Na rozdíl od dříve povolených 15 tisíc fanoušků ale bude nyní okruh otevřen po celý víkend pro maximální počet, celkem tedy může dorazit až 140 tisíc lidí. Program Velké ceny Rakouska začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 15:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.