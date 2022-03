Věřitelé čekají, zda Rusko zaplatí úroky z dolarových dluhopisů

Londýn/Moskva - Zahraniční věřitelé čekají, zda Rusko dnes vyplatí 117 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč) jako úrok ze státních dluhopisů. Moskva už dříve upozornila, že peníze má, ale že kvůli sankcím, které na ni za její invazi na Ukrajinu uvalily západní země, možná nebude schopna peníze do zahraničí odeslat. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Rusko, podobně jako další státy, postupně vydává dluhopisy v různých měnách a v různém objemu. Některé emise umožňují platit úroky i v jiných měnách, než v jaké měně byly vydány. To se ale netýká těch, z kterých má Rusko zaplatit úroky dnes. Tam je třeba zaplatit pouze v dolarech. Jde o dvě emise eurobondů denominovaných právě v americké měně, poznamenala agentura Reuters.

Ruský ministr financí Anton Siluanov avizoval, že pokud Moskva nebude schopna odeslat platbu v dolarech, zaplatí úroky v rublech. Ratingová agentura Fitch ale v úterý uvedla, že v takovém případě bude Rusko považovat za zemi v platební neschopnosti. Podle zvyklostí v podobných případech bude mít Rusko ještě 30denní lhůtu na nápravu.

Situace ale může být obecně komplikovaná i v případě dluhopisů, které platbu úroků v rublech umožňují. "Ruble pochopitelně nejsou bezcenné, jejich hodnota se ale rychle snižuje," upozornil viceprezident Institutu pro mezinárodní finance (IIF) Clay Lowery. "Já si myslím, že to bude záležitost pro právníky. Jsou to mimořádné okolnosti? Nebo si je ruská vláda sama přivodila, protože to byla ruská vláda, kdo napadl Ukrajinu? O to se může bojovat před soudem," řekl. "Bude se tím zabývat spousta právníků," citovala jej agentura AP.

Ruská vojska 24. února zahájila invazi na Ukrajinu, což vyvolalo ostrou reakci Západu. Sankce, které demokratická část světa začala proti Moskvě zavádět, v Rusku způsobily nejhorší ekonomickou krizi od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Rusko má u zahraničních věřitelů dluh celkem asi 491 miliard dolarů (přes 11 bilionů Kč). Z toho je zhruba 80 miliard USD splatných v příštích 12 měsících, upozornila společnost Algebris Investments. Z té posledně zmíněné částky připadá 20,5 miliardy USD na dluhopisy denominované v dolarech ve vlastnictví nerezidentů.

Vzhledem k tomu, že Rusko se kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv, začaly ratingové agentury prudce snižovat hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruské federace. Většina je má v neinvestičním pásmu, například agentura Fitch hodnotí schopnost Ruska splácet závazky známkou C. To znamená, že podle názoru této ratingové agentury je vyhlášení platební neschopnosti nevyhnutelné a riziko bezprostřední.