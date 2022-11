Věříme, že víme, kde je problém, řekl manažer Sparty Hlinka

Praha - Ani odvolání hlavního trenéra Pavla Patery s asistentem Patrikem Martincem nedodalo hokejistům Sparty impulz k ukončení série porážek. Pražané pod vedením manažerů Petra Tona, Jaroslava Hlinky a kouče dorostu Františka Ptáčka odehráli proti vedoucím Pardubicím dobrý zápas, ale prohráli 2:3. Hlinka věří, že v nadcházející reprezentační přestávce Sparta po jmenování nového realizačního týmu najde cestu ke zlepšení výsledků.

"Za jeden den se s týmem nic udělat nedalo. Kluci to dnes odmakali, nedá se jim nic nevyčíst," řekl Hlinka novinářům. Společně s kolegy tým převzali v sobotu jen pro nadcházející utkání s Dynamen.

Hlavním úkolem vedení klubu je nyní najít nástupce Patery s Martincem. "To je první krok. Druhý je dobře potrénovat, tohle hodit za hlavu, protože si myslím, že v kabině jsou dobří kluci charakterově. Dobří hráči. Je potřeba přijít na to, kde je problém a odstranit to," uvedl Hlinka.

Interní informace z kabiny novinářům nechtěl sděloval. "Věříme, že víme, kde je problém a musíme na tom pracovat," řekl. Hvězdami nabitý kádr Sparty ale prý problém není. "Nemyslím si, že je problém, že bychom měli moc osobností. Když chcete, aby bylo mužstvo úspěšné, tak musí mít dobré hráče a my je tam máme. Potřebujeme se ale dát dokupy," podotkl Hlinka.

Nového hlavního trenéra by Sparta měla představit začátkem příštího týdne. Další dva nebo tři dny bude mít tým volno. "Musíme (ho jmenovat) co nejdříve. Aby nový trenér měl čas s týmem pracovat. Jestli je hlavní favorit Václav Varaďa? Nedá se to říct," řekl Hlinka. Právě jméno kouče, který dovedl Třinec ke třem mistrovským titulům za sebou, se v souvislosti se Spartou často skloňuje.

V reprezentační přestávce bude Sparta zřejmě řešit i změny v kádru. "První krok je trenér a pak se uvidí, jestli budou nějaké hráčské výměny," řekl Hlinka.

Bývalý vynikající útočník podle svých slov cítí společně se sportovním ředitelem Petrem Tonem odpovědnost za špatné výsledky. "Cítíme velkou zodpovědnost. Tohle je naše zodpovědnost a vůbec se toho nezříkáme. Sezonu nebalíme a věříme, že se z toho dostaneme," podotkl Hlinka.