Věříme, že postoupíme, 1:3 není špatný výsledek, řekl sparťan Haraslín

Praha - Křídelník Lukáš Haraslín věří, že se fotbalistům Sparty podaří ve čtvrteční domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Dinamem Záhřeb smazat dvougólovou ztrátu a postoupit do skupiny. Na tiskové konferenci řekl, že výsledek 1:3 z úvodního duelu nepovažuje za špatný.

"Samozřejmě, že věříme (v postup), není to špatný výsledek. Víme, že doma jsme silní. Jsme dobří na míči, doma umíme dávat góly. Pevně věřím, že se nám podaří dvougólové manko smazat. Uděláme pro to maximum," prohlásil sedmadvacetiletý slovenský reprezentant.

Doufá, že Pražané v odvetě předvedou v útoku podobný výkon jako v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň. Po úvodní bezbrankové remíze v Dánsku hráli Letenští doma s dánským celkem 1:1 po 90 minutách a 3:3 po prodloužení a nakonec vypadli na penalty.

"V Kodani jsme nebyli tak aktivní dopředu, ale ve druhém zápase jsme byli jasně dominantnější v ofenzivní fázi. Pevně věřím, že tomu tak bude i teď a podaří se nám vstřelit víc gólů. Pevně věřím, že šance, do kterých se dostaneme, proměníme a pomůže nám to k postupu," uvedl Haraslín.

Považuje za rozdíl, pokud se Sparta představí v Evropské lize, nebo v Evropské konferenční lize, kterou má v případě neúspěchu s Dinamem zajištěnou. "Evropská liga je náš cíl na nejbližší zápas. Pevně věřím, že se nám to podaří. Já ani nikdo jiný zatím o Konferenční lize nepřemýšlíme. Děláme všechno pro to, abychom Evropskou ligu hráli," řekl bývalý hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

Spartu požene za postupem zaplněná Letná. "Atmosféra v domácích zápasech je neskutečná, žene nás to dopředu. Pevně věřím, že zítra tomu nebude jinak a jak my nabudíme lidi, oni pomůžou nám a společně to zvládneme. Mužstvo a sílu na to máme. Je jen na nás to ukázat," konstatoval Haraslín.

Do nedělního ligového utkání s Karvinou (3:1) nezasáhl. "Hráč je rád, když hraje každý zápas, ale taky odpočinek prospěje. Věřím, že mi pomohl, budu mít víc síly do odvetného zápasu a pomůžu mužstvu k výsledku, který všichni chceme," podotkl bratislavský rodák.