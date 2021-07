Věřím, že v Tokiu prodám zlepšení z tréninku, přál si Staněk

Praha - Povzbuzen nejlepším výkonem sezony, který předvedl v minulém týdnu, dnes odletěl na olympijské hry v Tokiu český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk. Pod pěti kruhy se představí podruhé a bude se snažit vylepšit 20. místo z Ria.

"Poslední závod se mi z pohledu otočky moc nepovedl, ale z místa jsem si udělal osobák o 70 centimetrů. Kdybych k tomu přidal otočku, tak by to bylo velmi zajímavé," řekl Staněk novinářům s poukazem na to, že se mu závod v německém Thumu ideálně nevydařil z pohledu techniky. I tak ale vítězil výkonem 21,12 metru. "Spíše byly ale povzbudivé tréninky. Konečně jsem házel dál než na závodech. Věřím, že vše prodám v Tokiu," přál si třicetiletý vrhač.

Staněk ale předpokládá, že olympijský závod bude hodně kvalitní. "Podle tabulek 32 lidí překonalo ostrý kvalifikační limit na olympijské hry, což nevím, zda nějaká další disciplína má. Nicméně už jen kvalifikace bude nesmírně náročná a počítám, že limit může být klidně 21,60, což je nevídané, ale v dnešní době bohužel reálné," řekl letošní halový mistr Evropy. "Musím do toho jít tak, že hlavní závod bude kvalifikace," podotkl.

Atlet pražského USK věří, že zúročí zkušenosti z velkých akcí. "Dvanáct míst do finále pro tolik kvalitních koulařů je opravdu málo, ale musíme se s tím popasovat všichni. Bude záležet na tom, kdo se jak dobře vyspí, zregeneruje. Hlavní cíl pro mě je projít do finále," řekl Staněk, který zároveň doufá, že se japonští organizátoři při absenci diváků na stadionu rozhodnou sportovce podpořit alespoň audio nahrávkou. "Když je takhle obrovský stadion prázdný, tak to není nic moc. Zažil jsem Zlatou tretru, která byla z pohledu diváků vybranější, a pro atleta to není příjemné," uvedl.