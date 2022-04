Věřili jsme, řekl Svačina o čtyřgólovém obratu Třince ve třetí třetině

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký hokejista Vladimír Svačina odstartoval gólem ve 45. minutě obrat Ocelářů v úvodním finále extraligy se Spartou Praha z 0:1 na konečných 4:1. Obhájce titulu tak zvítězil i v devátém utkání letošního play off.

"Vedli, nemuseli se tolik hnát dopředu, to bylo celkem logické. My jsme věřili. Pokračovali jsme v naší hře a nic moc jsme neměnili a jenom jsme si řekli chyby, které děláme. Ono se to vyplatilo. Drželi jsme se plánu a ty góly jsme pak dali. Jsme za to strašně rádi, protože první krok je pro psychiku hodně důležitý," řekl Svačina v rozhovoru s novináři.

Třinec nehrál v první třetině žádnou přesilovou hru, zatímco Sparta tři a jednu využil Maxim Matuškin. V další početní převaze ještě trefil Erik Thorell břevno.

"Bylo to strašně těžké. Sparta hrála to, co jsme si mysleli. Byli strašně dobří na puku, na začátku bylo trošku vidět, že jsme s tím měli problémy. Z toho vyplynuly i ty fauly. Něco jsme si k tomu řekli a naší trpělivou hrou jsme to dotáhli do vítězného konce. Nějaké šance jsme si vytvořili i v úvodní třetině, ale góly jsme dali až ve třetí," pokračoval.

Svačina vyrovnal ve 45. minutě, když dostal na útočnou modrou čáru puk od Marinčina, dostal se za obranu a překonal Júliuse Hudáčka. "Jak jsem najížděl, tak jsem se s Marim potkal očima, už jsem věděl, že o mně ví. Bylo to neskutečná nahrávka, ta mi prostě cvakla do hole a v tu chvíli jsem věděl, že se za toho beka dostanu. Rozhodl jsem se vystřelit nahoru a bylo to naštěstí správné rozhodnutí," popsal Svačina svůj první gól v letošním play off.

Třinec během šesti minut odskočil trefami Andreje Nestrašila a Arona Chmielewského, který v elitním útoku nahradil zraněného Marka Daňa. Výhru zpečetil v závěru Tomáš Marcinko.

Podle Svačiny stojí za obratem hlavně trpělivost. "Nezbláznili jsme se a nelítali tam najednou nahoru dolů. Otevřít to s nimi asi taky není úplně ideální. Řekli jsme si, že se nic neděje a hráli jsme pořád to, co hrajeme. Ono se to vyplatilo, stejně jako v těch dvou sériích předtím. Hlavně se nezbláznit a trpělivě hrát."

Třinec vede ve finále nad Spartou 1:0. "Byl to důležitý zápas, ale zítra je další strašně důležitý. Může rozhodovat každá blbost. Musíme dobře zregenerovat a nachystat se stejně dobře, jako na ten první," řekl Svačina. "Kdybychom ho prohráli, tak jsme pod tlakem, že ten druhý už bychom měli zvládnout. Ale je to opravdu jen jedna výhra, nic to neznamená. Zítra je další těžká bitva, která zase může sérii ovlivnit a posunout určitým směrem."