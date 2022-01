Veřejné zdravotní pojištění loni vykázalo schodek zhruba 15,6 miliardy korun

Praha - Systém veřejného zdravotního pojištění zřejmě vykáže za loňský rok schodek zhruba 15,6 miliardy korun. Příjmy činily 405,6 miliardy korun, výdaje 421,3 miliardy korun. Deficit způsobilo především vysoké tempo růstu výdajů na zdravotní služby. Letos by měl systém hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun. Příjmy vzrostou o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun. Vyplývá to z hodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven, které má ČTK k dispozici. Dokument míří do připomínkového řízení, poté by jej měla projednat vláda.

Výsledek hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění za loňský rok vyplývá z očekávané skutečnosti, kterou zdravotní pojišťovny uvedly ve svých zdravotně pojistných plánech na letošní rok. Plány jsou v podstatě rozpočtem pojišťoven. Hospodaření s deficitem očekávají letos i za loňský rok všechny zdravotní pojišťovny.

Systém je podle dokumentu zatížen velkými nejistotami na příjmové i výdajové straně především kvůli tomu, že není jasné, jak se bude vyvíjet pandemie covidu. Pojišťovny odhadují, že peněžní zůstatky na jejich bankovních účtech klesnou ke konci letošního roku na 39,2 miliardy korun.

Zdravotní pojišťovny plánují, že letos na zdravotní služby vydají 427,4 miliardy korun. To je proti loňsku o 22,5 miliardy korun více. Většina výdajů, a to 425,3 miliardy korun, půjde z takzvaného základního fondu pojišťoven. Od roku 2016 tyto výdaje stouply o 60 procent. Náklady na jednoho pojištěnce by měly letos vzrůst o 2145 korun na průměrných 40.295 korun.

"Zmíněný nárůst souvisí již tradičně s úhradou centrových léčiv, akutní lůžkové péče, nových terapií, technologií, zajištění místní a časové dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných zdravotních služeb," uvádí dokument. Vliv bude mít také pandemie covidu.

Podle dokumentu se očekává, že ve zdravotních pojišťovnách bude letos pracovat v průměru 6148 lidí, to je asi 85 více než loni.

Náklady na zdravotní služby podle jednotlivých segmentů (v miliardách Kč):

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022** Náklady na ambulantní péči 69,2 72,2 75,1 83 100,6 110,3 113,5 Náklady na lůžkovou péči 133 142,6 155,4 170,2 197,8 223,6 239,6 Ostatní náklady 51,2 52,5 54,8 57,7 60,7 68,6 72,2 Celkové náklady 253,4 267,3 285,3 311 359 402,5 425,3

* očekávaná skutečnost

** podle zdravotně pojistných plánů

Zdroj: dokument Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2022 činných zdravotních pojišťoven