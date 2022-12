Venus Williamsová obdržela divokou kartu od pořadatelů Australian Open

Melbourne - Venus Williamsová obdržela od pořadatelů divokou kartu pro start na lednovém Australian Open. Dvaačtyřicetiletá Američanka, jež v současnosti nepatří ani do první tisícovky světového žebříčku, se tak bude moci v Melbourne představit 25 let po svém debutu. Bude to její 22. účast, ve dvouhře tam je jejím maximem finálová účast z let 2003 a 2017.

Starší sestra Sereny Williamsové, s kterou v Melbourne čtyřikrát ovládla čtyřhru, v tomto roce odehrála na WTA Tour jen čtyři zápasy a všechny prohrála. Ten poslední na konci srpna na US Open při jediné letošní účasti na grandslamu. Možnost startovat v Melbourne ale ráda využije, kartu proto přijala.

"Jsem nadšená, že se tam v lednu vrátím. Hrávám tam přes dvacet let a australská komunita mě vždy srdečně podporovala. Bude to čest hrát znovu pro fanoušky a těším se, že posbírám zase nějaké vzpomínky," uvedla sedminásobná grandslamová vítězka a bývalá světová jednička v prohlášení.