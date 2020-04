Venkovní bazény se podle Prymuly otevřou dřív než vnitřní

Praha - Venkovní bazény by se mohly otevřít od 8. června, obnovení provozu vnitřních se bude průběžně vyhodnocovat. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula to dnes řekl České televizi. Ve vládním harmonogramu uvolňování podnikatelských činností bazény nejsou uvedeny. Vyřešit se bude muset fungování sprch, šaten a dalších vnitřních prostor, řekl Prymula v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvenci 1.

Stát chce postupně otevírat venkovní sportoviště, zatímco kryté haly a tělocvičny stejně jako například kontakt s míčem jsou kvůli šíření koronaviru považovány za rizikové, uvedl Prymula. Naznačil, že nějakou výjimku by mohli dostat vrcholoví sportovci využívající vnitřní sportoviště, zatímco pro rekreační příznivce například basketbalu, volejbalu, florbalu, gymnastiky a řady dalších sportů zůstanou haly zatím uzavřené.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že wellness centra by se stejně jako bazény mohly otevřít v poslední vlně uvolňování, tedy od 8. června. Nespecifikoval, zda se to bude týkat jen venkovních bazénů. Stejný termín by podle něj měl ale platit také pro wellness centra.

Aquapark Laguna v Třebíči potřebuje pro přípravu areálu pro vstup veřejnosti několik týdnů. "Větší problém je s venkovním koupalištěm, tam se jedná o měsíce," řekl v ČT ředitel aquaparku a předseda představenstva Asociace pracovníků v regeneraci Jiří Novák.

Provozovatelům bazénů, ale také třeba plaveckým školám nebo provozovatelům saun chybí od vlády informace k možnosti obnovení provozu, stejně jako detailnější informace o nutných bezpečnostních a hygienických opatřeních.

Bazény, wellness centra nebo sauny jsou uzavřeny od 13. března, kdy byl zakázán vstup veřejnosti také do posiloven a na další sportoviště. Vláda už před Velikonocemi umožnila otevřít venkovní sportoviště pro individuální sporty, nebo takové, kde jsou na hřišti odděleném sítí maximálně dva hráči. Posilovny a fitness centra by se podle harmonogramu mohla otevřít od 11. května, lidé ale nebudou smět užívat sprchy ani šatny.