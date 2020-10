Vémola se vrátil vítězně do oktagonu, pás uhájil Kozma

Brno - Jeden z nejpopulárnějších českých MMA bojovníků Karlos Vémola se po téměř roční přestávce vrátil vítězně do oktagonu. Souboj s Thomasem Robertsenem z Norska v Brně ukončil na začátku třetího kola a připsal si 28. výhru ve 34. zápase. V hlavním titulovém zápase večera o pás šampiona organizace Oktagon ve velterová váze porazil David Kozma vyzyvatele Mátého Kertésze z Maďarska.

Vémola byl proti Robertsenovi favoritem a v prvním i druhém kole měl navrch. Podařilo se mu soupeře vždy dostat na zem a obě kola vyhrál. Ve třetím kole Nor pětatřicetiletého Čecha dokázal tvrdě trefit, ale poté Vémola soupeře dostal na zem a duel ukončil.

"Byl to jeden z mých nejhorších výkonů v Oktagonu, ale já jsem to potřeboval. Terminátor je zpět. Já i celé MMA má špatné časy. Byl jsem zraněný, nemocný, ale potřeboval jsem vyhrát," řekl Vémola. Další duel ho čeká v prosinci, kdy se má opět v Brně utkat s Václavem Mikuláškem. "Teď mě čeká snadný boj s Babou Jagou a pak se uvidí, co dále. Pokud příště nevyhraju v 1. kole TKO, tak pověsím rukavice na hřebík a končím," vyhlásil Vémola, který loni v listopadu prohrál v Praze ostře sledovaný duel se Slovákem Attilou Véghem.

V závěrečném titulovém zápasu večera byl v prvním a druhém kole lepší Kertész, poté převzal aktivitu obhájce pásu Kozma a nakonec vyhrál u všech tří rozhodčích.

"Na konci jsem samozřejmě byl nervózní. Když je to na body, může se stát cokoliv. Trenéři ale říkali, že to mám doma, tak jsem jim věřil," řekl Kozma, jenž uznal, že v úvodu byl soupeř lepší. "V prvním kole mě trefil, ani nevím čím. Ale odolal jsem, rozdýchal jsem se a pak jsem byl lepší. Hlavně v postoji. Myslím si, že rozhodla moje lepší fyzická kondice," dodal.

Galavečer Oktagon 17 se v Brně konal za přísných bezpečnostních opatření a bez diváků. Organizátoři museli k uspořádání akce výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové, jinak jsou kvůli šíření koronaviru momentálně v Česku sportovní soutěže zakázané.

"Uspořádat turnaj bylo to velmi náročné. Máme ale skvělý tým a dali jsme si záležet na tom, abychom splnili všechny podmínky. A podařilo se nám to," řekl spolumajitel organizace Oktagon MMA Pavol Neruda. "Věříme, že diváci budou moct být na našich akcích co nejdříve. Jsme ale připraveni na všechno," doplnil Neruda.

Práci pořadatelů ocenil i Vémola. "Všem jim patří velký dík. Myslím si, že je to více než vyprodaná O2 arena. Výjimku dostaly jen velké fotbalové týmy, tenis a MMA. Celá republika zastavila a sledovala MMA, na to mohou být všichni hrdí. Jsem rád, že se to povedlo," řekl Vémola.