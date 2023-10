Vémola je dál šampionem Oktagonu, bleskově knokautoval Langera

Bratislava - Karlos Vémola je i nadále šampionem česko-slovenské MMA organizace Oktagon v polotěžké váhové kategorii. V Bratislavě bleskově knokautoval Pavola Langera, rozhodčí zápas smíšeného bojového umění ukončil již po sedmi sekundách.

"Čekal jsem na to 30 let," řekl Vémola ke své první výhře k.o. v kariéře. "Poprvé jsem nastoupil proti někomu, kdo mě respektoval. Trenér Míťa Soukup mi dnes psal, abych se nebál boxovat a jsem rád, že to vyšlo. Nevěděl jsem ale, že se mi podaří ho takhle trefit rychle," uvedl osmatřicetiletý bojovník, který krátce po zápase vyzval k dalšímu souboji Patrika Kincla, jenž jej v květnu porazil a srovnal s ním osobní bilanci na 1:1.

Langer byl po rychlé porážce smutný a zaskočený. "Co mám říct? Představoval jsem si to trošku jinak. Chlap ale musí umět přijmout i to, když se něco neděje podle plánu," řekl Langer.

Ve druhém hlavním zápase večera prohrál Jakub Dohnal s domácí legendou Ivanem Buchingerem. Sedmatřicetiletý Slovák ukončil souboj v lehké váze s o šest let mladším soupeřem v závěru druhého kola, Dohnal si tak připsal čtvrtou porážku v 15. zápase mezi profesionály. Výrazně zkušenější Buchinger vyhrál 41. duel z 49.

"Děkuji všem, kteří mi pomohli získat tento zápas. A chtěl bych říct jen jedno: Ivane, nechoď do důchodu. Jsi fakt dobrý," ocenil Dohnal výkon Buchingera, jenž ve druhém kole dominoval. "Přišel jsme, vyhrál a jdu domů. Říkal jsem, že to bude těžký zápas a věřím, že získám bonus za zápas večera," řekl Buchinger, jenž byl v minulosti dvojnásobným šampionem Oktagonu.