Praha - Hlavní hrozby pro Severoatlantickou alianci jsou nyní režim ruského prezidenta Vladimira Putina, Čína a hybridní útoky. Na sněmovním semináři ke 20 letům členství Česka v NATO to dnes řekl americký velvyslanec v ČR Stephen King. Zároveň apeloval na Česko, aby splnilo svůj závazek vůči NATO vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že splnění závazku do roku 2024 považuje za věrohodné.

King označil ruskou vládu za "režim plíživé agrese". Připomněl přitom konflikt mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008, ruskou anexi Krymu a ruskou podporu separatistům na východě Ukrajiny. "Putinův režim se snaží podkopat naši jednotu, naše demokratické procesy. Snaží se vměšovat do voleb v Evropě i ve Spojených státech," uvedl. Podle něj aliance musí ruským snahám o narušení své jednoty a o rozbití mezinárodního řádu čelit.

O hrozbě ze strany Ruska mluvil i místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS). Podle něj se NATO musí stejně jako za studené války bránit před snahami Moskvy o expanzi. Fiala varoval před možným posilováním ruského vlivu na Ukrajině a na Balkáně, stejně jako před možným vlivem islamistů na Balkáně. "Jde o to ochránit tyto země před zasahováním vnějších sil, abychom neměli pásmo nestability a chaosu přímo na hranicích členských zemí NATO," řekl.

Jako další hrozbu pro NATO zmínil King Čínu, která podle něj směšuje obchodní zájmy svých firem se strategickými zájmy země. Varoval i před hybridními hrozbami, mezi které zařadil kybernetické útoky, dezinformace i terorismus, které mají za cíl destabilizovat Západ a narušit jeho klíčové hodnoty.

King v souvislosti se zajištěním bezpečnosti všech zemí NATO znovu apeloval na Česko, aby dávalo na obranu slíbená dvě procenta HDP. Loni výdaje činily 1,11 procenta, podle vládního plánu by měly do roku 2021 vzrůst na 1,4 procenta a do roku 2024 na požadovaná dvě procenta.

Petříček dnes prohlásil, že naplnění cíle do roku 2024 považuje za věrohodné. Podle něj je třeba vedle zvyšování výdajů na obranu také modernizovat armády NATO a spolupracovat v kybernetické obraně, aby NATO dokázalo reagovat nejen na konvenční útoky, ale i na hrozby vycházející z moderních technologií.

King, Fiala a Petříček se také shodli na tom, že NATO je klíčová instituce pro zajištění bezpečnosti Česka. Fiala uvedl, že pokud by se aliance nějakým způsobem narušila nebo rozpadla, znamenalo by to ohrožení nejen pro Česko, ale pro celý západní civilizační okruh.