Velvyslanec: Když se něco povede dvakrát, vyjde to i napotřetí

Věci, které jsme považovali za samozřejmost, už samozřejmé nejsou a vidíme, že musíme myslet s jinou perspektivou než dříve. Expo představuje obrovskou platformu nápadů a poznatků, s jejichž pomocí je možné nastavit správnou míru věcí příštích, zdůrazňuje japonský ambasador v Česku Hideo Suzuki.

Co si slibuje Japonsko v souvislosti s pořádáním Všeobecné světové výstavy Expo 2025 v Ósace a jak jsou tato očekávání vysoká?

Sluší se připomenout, že je to už potřetí, co Japonsko uspořádá světovou výstavu. První se konala v Ósace v roce 1970 a stala se symbolem návratu Asie do světového ekonomického systému. Šest let předtím, v roce 1964, vstoupilo Japonsko do OECD – a bylo a je jedním z hlavních hráčů světové ekonomiky. Druhá příležitost se naskytla v roce 2005 v Aiči. To byl také bod zlomu, od masivně výrobního typu hospodářství k udržitelnějšímu a šetrnějšímu modelu vůči životnímu prostředí. Na to jsme velmi hrdí. O tři roky později, na summitu zemí skupiny G7 v Hokkaidó, představili světoví lídři ambiciózní vizi v oblasti klimatických změn, která nastínila náš současný cíl uhlíkové neutrality do roku 2050. I na to jsme pyšní.

Ósaka pro rok 2025 bude pořadatelem číslo tři. Domnívám se, že půjde o skutečnou transformaci světového hospodářského a sociálního systému, jejíž náznaky vidíme nyní. Bude to navíc první výstava po pandemii a po invazi Ruska na Ukrajinu. Ekonomický systém nyní čelí obrovským výzvám, jaké jsme nikdy nepoznali: připomeňme si narušení dodavatelského řetězce, hospodářskou bezpečnost či energetickou krizi. Takže opravdu potřebujeme najít skokové řešení tím, že shromáždíme všechny dostupné znalosti a technologie, abychom vytvořit nový sociální ekonomický model, v němž se lidé dobře cítí a skutečně žijí. Tohle je náš cíl. Japonské přísloví říká: „Co se stalo dvakrát, stane se znovu i potřetí.“ Dvě předchozí Expa byla velkým úspěchem, a mělo by jím být i to třetí. Máme velmi velká očekávání a potřebujeme plnou podporu a spolupráci všech našich globálních partnerů.

Byly zmíněné nové výzvy důvodem pro téma Expo 2025, které zní „Navrhujeme budoucí společnost pro naše životy“?

Samozřejmě. O tomto tématu jsme rozhodli dlouho před pandemií nebo invazí na Ukrajinu. A po těchto dvou událostech se stalo ještě naléhavějším.

Kvůli covidu-19 se lidé začali měnit, přemýšlet o tom, co je skutečný život. Je to obrovské množství technologických vymožeností nebo luxusního zboží? Nebo něco jiného? Odpovědi se lidé skutečně najít snaží. Také proto jsme se v kontextu Expo 2025 zabývali tím, jak by měla vypadat společnost, která zaručuje lepší život, a to nejen z hmotného, ale také z duchovního hlediska a pohledu blahobytu. Zkoušeli jsme se zamyslet nad tím, co je štěstí, jaký je cíl života. Je jasné, že k tomu, abychom dosáhli vysoké životní úrovně, potřebujeme pomoc technologií, inovací a spolupráci. Ta posílí stupeň znalostí a rozvoj nových technologií k dosažení Společnosti 5.0. Tedy společnosti orientované na člověka, ve které je hospodářský pokrok v rovnováze s řešením společenských problémů. Snažili jsme vytvořit obrovskou platformu, dát dohromady přehled toho, co má v ruce lidská společnost, a pokusit se o správnou míru všech věcí.

Znamená to tedy, že s ohledem na všechny popsané okolnosti a změny by Expo v Ósace mohlo být poněkud jiné než předešlé výstavy?

Je zapotřebí zdůraznit, že každé Expo je odlišné a úspěšné svým vlastním způsobem. Myslím, že to poslední v Dubaji bylo skvělé a chovám hluboký respekt k těm, kdo se o to postarali a dokázali vzdorovat pandemii a jejím následkům. Nicméně podmínky ve světě po pandemii a rusko-ukrajinské válce jsou jiné. Věci, které jsme považovali za samozřejmost, už samozřejmé nejsou a vidíme, že musíme myslet s úplně jinou perspektivou než dříve. Získali jsme už 153 účastníků z celého světa a s nimi budeme řešit, jak čelit novým výzvám. Můžeme stavět na rozmanitosti a svobodě myšlení a přijít s vlastní cestou. A dokážeme, že demokratická společnost je nejživějším a nejsilnějším modelem společnosti. Musíme ale myslet i na aktualizace. Japonsko zahájilo svého času přechod k nové formě kapitalismu, zapojilo do tohoto procesu všechny zainteresované strany a drželo se principu volné, otevřené a transparentní tržní ekonomiky. Teď ale máme co do činění s myšlenkami, s nimiž jsme se ještě nesetkali, a řešení budeme hledat právě prostřednictvím této výstavy.

Jak moc vážně bere Japonsko pořádní Expa v Ósace? Dá se říci, že jde o událost, kterou žije celá země?

Ano, vskutku je tomu tak. Expo řídí sdružení, které shromažďuje politiky, podnikatele a další složky společnosti pod vedením Jeho císařské Výsosti korunního prince. Nominovali jsme také několik vynikajících herců, hudebníků, umělců a bavičů, snažili jsme se zapojit všechna možná odvětví a společenské vrstvy. Přes ně chceme oslovit celý svět a povzbudit další země, aby se zapojily stejně aktivně jako Česká republika. Expo bereme opravdu vážně a žijeme jím, a musím říci, že váš komisař a jeho tým jdou ostatním příkladem a dělají doslova maximum.

Postupují přípravy podle původního plánu?

Chtěli jsme mít 150 účastníků, a máme o tři více. To je dobrý začátek. Uzavřeli jsme s nimi smlouvy o účasti, a Česká republika byla jedním z devíti prvních, kdo kontrakt podepsali. Vybrali jste fantastický design z českého skla pro pavilon. Váš komisař už jedná s japonskými designéry, architekty a konstruktéry, ví, jak to v Japonsku funguje. S městským úřadem v Ósace se debatuje o povolení pro stavbu pavilonu. Jsme na dobré cestě, a vy taky. Čeští organizátoři jsou velmi energičtí a zapálení. Věřím, že svým elánem budou příkladem i pro ostatní.