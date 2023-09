Velvyslanec ČR v Paříži: Češi by po předsednictví EU měli využít svůj úspěch

Praha - Francouzi byli nadšení ze skvěle zvládnutého českého předsednictví Rady EU, ze schopnosti formulovat témata a řídit jednání. Teď je potřeba se na téhle vlně svézt a pořádně ji využít, řekl v rozhovoru s ČTK český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann. Francie za poslední dva roky objevila mnoho českých kvalit, Češi by se zase od Francouzů podle velvyslance mohli učit sebevědomí. Češi se teď navíc ve Francii dostali do popředí po úmrtí spisovatele Milana Kundery. Jeho fotografie zaplavily francouzský tisk a jeho knihy doteď zdobí výlohy všech knihkupectví, dodává Fleischmann.

"Já si myslím, že Francouzi se od Čechů naučili strašně moc za poslední dva roky, neskutečně moc. Třeba to, jakým způsobem Francouzi objevili, že Češi jsou schopní organizovat věci, formulovat věci, řídit věci, předkládat dostatečně kvalitní dokumenty pro všechny ostatní a najít konsensus. To Francouzi o Češích nevěděli. A teď to předsednictví (Rady EU), ať to bylo to francouzské nebo posléze to české, přineslo společné budování v rámci EU, kde jsme prostě spolu mluvili mnohem více než kdy předtím a došlo k porozumění," je přesvědčen Fleischmann.

Francouzi byli po mnoho generací uzavření do sebe a ješitní, ale mladší generace už tak nepřemýšlí, říká velvyslanec. Francie i celá Evropa podle něj zažila obrovský generační posun. Lidé si uvědomili, že navzdory neshodám sdílejí stejné hodnoty, které ale formulují odlišným způsobem, což může být přínosné. "Najednou nás (Čechy Francouzi) poslouchají a berou to vážně. Berou nás vážně i proto, že je jednotná zahraniční politika, což také nebývalo. Prezident, premiér, vláda mluví stejným hlasem, což je strašně důležité," říká velvyslanec v Paříži.

Reputaci a respektu Česka podle diplomata pomohlo chování Česka vůči Ukrajině, konkrétně rychlá reakce. Fleischmann také chválí, jak Češi dokázali sdělit západní Evropě své zkušenosti z invaze v roce 1968, aniž by poučovali. Vyzdvihuje i jednotnou zahraniční politiku a rostoucí počet lidí, kteří ji dokáží srozumitelně formulovat. "Nejsme tak agresivní jako jiné země ve střední Evropě, my jsme v demokratické debatě. Je z nás moderátor," dodává diplomat.

Fleischmann se osobně znal s Kunderou, který žil od roku 1979 v Paříži, a vídali se. "I pro mě byl neskutečný šok, že nebylo francouzského deníku, který by nedal fotku Milana Kundery na první stránku a uvnitř byla jedna až čtyři stránky. A to trvalo dva tři dny. Což je v dnešním mediálním světě neskutečně moc," říká Fleischmann, které za sebou má dlouhou kariéru v médiích. "Francie je hrdá na to, že si Milan Kundera vzal francouzštinu za svou a našel v ní tu velkou svobodu," dodává velvyslanec.

Česká republika získala podle něj zprávami o Kunderovi "ohromnou propagaci, navíc zadarmo". Jeho Nesnesitelná lehkost bytí patří k nejprodávanějším knihám ve Francii. "To je prostě něco neskutečného. Navíc knížka, ve které se mluví o srpnu 1968, o okupaci. Teď to má přesah do aktuálního dění na Ukrajině. Do toho navíc vyšla knížka Unesený Západ, která mluví o tom, že ti Rusové jsou jiná civilizace," říká Fleischmann.

Český velvyslanec před několika měsíci osobně dal jeden výtisk Uneseného Západu do rukou francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi. Ten mu v květnu řekl, že knihu opravdu čte. A pak z ní také opakovaně citoval při svých zahraničních cestách na Slovensku nebo v Litvě. Fleischmann navíc upozorňuje, že Macron citoval pasáž, která je svým způsobem omluvou, že Západ nebral střední Evropu a konkrétně ČR dostatečně vážně.

"To že Macron bere Českou republiku vážně, se reflektuje na všech úrovních. My jsme na vlně, na které jsme v životě nebyli," uvedl Fleischmann. Zároveň poukazuje na paradox, že Kundera se vždy politiky stranil, ale jeho literatura je "tak dobrá, že má přesah do politična".