Velvyslancem v Číně bude Tomčo, ve Slovinsku Kuděla

Praha - Českým velvyslancem v Číně se stane diplomat Martin Tomčo, uvedl dnes server Seznam Zprávy. Od hostitelské země už obdržel takzvaný agrément, tedy souhlas s působením v zemi. Informaci následně potvrdilo ministerstvo zahraničí. Ve funkci nahradí Vladimíra Tomšíka, který v Pekingu skončil k 30. září. Ministerstvo dnes také v tiskové zprávě oznámilo, že velvyslancem ve Slovinsku se stane Jiří Kuděla, který v minulosti post zastával v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.

Tomčo byl do letoška velvyslancem v Japonsku. Předtím také působil na stejné pozici v Severní Koreji. Tomšík byl velvyslancem v Číně od května 2019. Není kariérním diplomatem, před vstupem do diplomacie působil 12 let v České národní bance, po většinu času jako viceguvernér. Upozornil na sebe loni, když se zúčastnil zahájení zimních olympijských her v Pekingu navzdory tomu, že kvůli potlačování lidských práv čínským režimem na hry nepřijel žádný představitel české vlády ani parlamentu.

Krátce před startem her dal Tomšík rozhovor čínskému listu Beijing Daily, v němž konání her v Číně jménem tehdejšího prezidenta Miloše Zemana podpořil. Nepravdivě v rozhovoru uvedl, že olympiádu v Číně v Česku podporují "všichni", za což jej kritizoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Ministerstvo v dnešní tiskové zprávě také potvrdilo dřívější informace, že novým velvyslancem v Kyjevě bude Radek Pech a ve Varšavě Břetislav Dančák. Do Lublaně už příští týden vyrazí Kuděla, dřívější velvyslanec v Bosně a Chorvatsku a generální konzul v Miláně a Drážďanech.

"Do Kyjeva zamíří Radek Pech, do Lublaně Jiří Kuděla a zastupitelský úřad v Pekingu povede Martin Tomčo. Všichni patří k našim nejzkušenějším diplomatům, kteří za zájmy Česka bojovali během své kariéry po celém světě. Do Varšavy pak přijíždí Břetislav Dančák, specialista na střední Evropu, bývalý předseda Česko-polského fóra," uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).