Velký knižní čtvrtek přinese 15 novinek od deseti nakladatelství

Praha - První letošní Velký knižní čtvrtek 19. března nabídne 15 novinek domácích i zahraničních autorů od deseti knižních nakladatelství. Své novinky představí také držitel Ceny Ferdinanda Peroutky Ondřej Štindl nebo polská spisovatelka a nositelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarczuková. Mezi autory je také novinář Martin Řezníček, který pět let působil jako zahraniční zpravodaj ČT v USA, a své zkušenosti popisuje v publikaci Rozpojené státy. Novináře o tom dnes za nakladatele informovala Petra Vondrová.

"Ta kniha si možná dala takovou nesmělou ambici podívat se na některé historické kořeny toho, proč jsou na tom Spojené státy tak, jak na tom jsou se svou rozděleností. Týká se to okolností vzniku Spojených států, občanské války, následné segregace, vztahu nejen ke zbraním, ale také ke vzdělání, k rasismu a tak dále," řekl ČTK Řezníček. "To, co se tam děje dnes, je jenom důsledkem těchto věcí. Moje kniha ale není prvoplánovou kritikou kohokoliv," dodal.

Štindl v rámci knižního čtvrtka představí satirický román Až se ti zatočí hlava, jehož antihrdina se zmítá ve strachu z nicoty. Tokarczuková v knize Bizarní povídky představí deset různých prostředí od Volyně během vpádu švédských vojsk až po současné Švýcarsko.

V další nabídce novinář Radek Kedroň rozkrývá v knize Sněžím! kauzy českého zdravotnictví a bílé mafie, doplněné zápisky z deníku bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce. Jozef Karika, držitel mnoha literárních cen včetně Ceny literární kritiky Zlaté pero, přináší mix historické ságy, thrilleru a hororu Na smrt. Dramatický román Melmoth Sarah Perryové se odehrává v Praze a jeho hlavní hrdinkou je anglická překladatelka Helena. Příznivcům thrillerů je určena také kniha Úniková hra od Meghan Goldinové.

Velký knižní čtvrtek uvede na pulty tuzemských knihkupectví také dvě biografie. První je autobiografický román Tanec reality, v němž čtenáře jedenadevadesátiletá hvězda současného komiksu Alejandro Jodorowsky nechává nahlédnout do své mysli a života. Druhou je životopisná kniha Sylvie Simmonsové I'm Your Man, která pojednává o hudebníkovi a zpěvákovi Leonardu Cohenovi. V nabídce je dále povídková antalogie Krvavý Bronx, která čtenáře seznámí s nechvalně proslulou brněnskou čtvrtí, nebo titul Vzdělaná od Tary Westoverové a kniha manželů Petry a Petra Třešňákových Zvuky probouzení vyprávějící příběh výchovy těžce nemocné dcery.

V knize rozhovorů Růžové vrány na otázky Pavly Jonssonové odpovídaly významné členky tuzemské alternativní hudební scény. Pro děti knižní čtvrtek připravil publikaci Ruce v hlíně plnou inspirativních nápadů, která je naučí pozorovat a prozkoumat. Děti i jejich rodiče mohou zaujmout také Řecké mýty, v nichž Luc Ferry předkládá výklad klasických řeckých mýtů a jejich přínos moderní době.

Velký knižní čtvrtek se v Česku koná po vzoru Británie. Pořadatelé začínali s jedním za rok a měl pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize, později se rozrostl na dvě opakování za rok. Kompletní seznam letošních knih je zveřejněn na webu.