Velký knižní čtvrtek nabídne 18. března výběr dvanácti titulů

Praha - Kontroverzní životopis Woodyho Allena, novinky Bianky Bellové, Aleše Palána, Jozefa Kariky a dalších autorů nabídne 18. března Velký knižní čtvrtek (VKČ). Devatenáctý ročník akce uvede 12 knižních novinek různých žánrů. Chybět nebudou mysteriózní thriller, literatura faktu, dětské knihy ani příběhy inspirované osudy slavných umělců. Organizátoři z knihkupectví Kosmas to oznámili na dnešním on-line setkání s některými autory.

Memoáry Woodyho Allena vycházejí pod názvem Mimochodem. Proslulý režisér, scenárista, spisovatel, herec a komik ve svých pamětech s humorem pohlíží na své bouřlivé životní osudy. V USA vyšly Allenovy paměti na konci loňského března. Memoáry chtělo původně vydat nakladatelství Hachette, které je ale z plánu stáhlo po protestu zaměstnanců i části Allenovy rodiny kvůli režisérovu obvinění ze sexuálního zneužití adoptivní dcery Dylan. Kniha nakonec vyšla v nakladatelství Arcade.

"Woody Allenem se zabývám už čtyřicet let, takže znám jeho dílo, příběh a filmy. Ale přesto mě trochu překvapilo, jak z té autobiografie člověk pochopí, jak vnitřně smutný to je člověk. Ono se o velkých komicích říká, že jsou to smutní lidé, ale nikdy jsem si neuvědomoval, do jaké míry to platí i pro Allena," řekl ČTK překladatel knihy Michael Žantovský.

Ikoně americké hudby Bobu Dylanovi se věnuje publikace Dylan se dal na elektriku!, v níž bluesový kytarista a hudební novinář Elijah Wald přichází s novým pohledem na Dylanův umělecký vývoj a na způsob, jimž změnil populární hudbu. Publicista a spisovatel Aleš Palán přináší v knize Nevidím ani tmu povídání se šesti ženami, které našly nebo hledají sílu překonat tragické ztráty, mučení, vážná onemocnění, drogovou závislost nebo pád na dno. Noční můru nechává zažívat postavy svého nového thrilleru Smršť Jozef Karika. Bianka Bellová v povídkové sbírce Tyhle fragmenty zachycuje výseky jednotlivých životních příběhů.

Pro příznivce literatury faktu vyjdou tři publikace. Checkpoint Charlie od Iaina MacGregora zprostředkovává nový pohled na hraniční přechod Charlie, jenž se stal symbolem studené války. Agnessa. Zpověď ženy stalinského čekisty je svědectvím manželky příslušníka NKVD Sergeje Mironova, které zaznamenala historička Mira Jakovenková. Kniha Krysí stezka je šokující skládankou života Otto von Wächtera, vysokého nacistického úředníka, důstojníka SS, tvůrce a dozorce krakovského ghetta, jejímž autorem je Philippe Sands.

Skutečnými událostmi je inspirován román Z rodu vyvolených Alaina-Fabiena Delona, syna herce Alaina Delona a bývalé modelky Rosalie Van Breemenové. Promyšlenou zápletkou může vtáhnout čtenáře trojnásobný mistr republiky v judu František Šmehlík ve svém prvním kriminálním románu Slyšet jeleny.

Knihy pro děti na VKČ zastoupí tituly Nebezpečný efekt a Mazej ven! Kniha pro malé objevitele. Dílo přední světové kyberpsycholožky Mary Aikenové Nebezpečný efekt se zabývá se nejrůznějšími aspekty internetu, digitálních médií a sociálních sítí. Moderní verzí zálesácké příručky do města i na venkov napsanou na míru dětem 21. století je publikace Mazej ven! Kniha pro malé objevitele od Catherine Ardové.

VKČ se v Česku koná po vzoru Británie, kde měl pomoci knihám a knihkupcům v době ekonomické krize, později se rozrostl na dvě opakování za rok. Loňský ročník se vzhledem k opatřením proti koronaviru uskutečnil formou on-line streamu na facebooku.

