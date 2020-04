Velké letní festivaly letos v létě kvůli koronaviru nebudou

V areálu hradeckého letiště začal 4. července 2019 hudební festival Rock for People. Na snímku jsou fanoušci australské skupiny The Amity Affliction.

V areálu hradeckého letiště začal 4. července 2019 hudební festival Rock for People. Na snímku jsou fanoušci australské skupiny The Amity Affliction. ČTK/Taneček David

Praha - Velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se letos v létě v ČR kvůli koronaviru konat nebudou. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Vláda také schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Kulturní akce s účastí do 100 lidí se budou moci podle rozhodnutí vlády konat od 11. května.

"Tisícihlavé mezinárodní festivaly je něco, co si hygienici ani ministerstvo zdravotnictví představit nedovede. Říkám to definitivně. Budeme se samozřejmě bavit, co bude v létě možné. To vám ale teď neřekne nikdo z nás, protože to bude věcí toho, jak se vyhodnotí první krok (účast 100 lidí), jak se to projeví," řekl Zaorálek.

Zákon o možnosti odložení vrácení vstupného půjde podle Zaorálka v pondělí do Sněmovny. "Nejrychleji, když všechno půjde optimálně, by mohl být schválen v polovině května," uvedl. Od okamžiku účinnosti zákona se začne počítat ochranná lhůta, podle návrhu zákona by byla až do 31. října příštího roku. Znamená to, že bude možné odložit dobu, kdy pořadatelé buď vrátí peníze, nebo vystaví voucher. Ochranná lhůta má chránit organizátory kulturních akcí, pokud by po nich chtěli všichni najednou vracet vstupné.

Rozhodnutí vlády se může týkat takových akcí, jakou jsou Colours of Ostrava, Rock for People či Let it Roll. Jejich organizátoři ČTK již dříve řekli, že v případě zrušení odhadují ztráty na desítky milionů korun. Důležité pro budoucnost festivalů bude, zda budou chtít lidé hromadně vracet vstupné. Jen ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová odhadla ztráty na 30 až 50 milionů korun.

Pořadatelé kulturních akcí budou moci dávat vouchery

Místo vrácení vstupného budou moci organizátoři kulturních akcí dát zákazníkům vouchery na příští kulturní akci. Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.

Návrh umožňuje organizátorům kvůli koronavirové epidemii místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li chtít, nabídnout místo toho poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném termínu. Požádat pořadatele o poukaz minimálně ve stejné peněžní hodnotě, za kterou zaplatil za vstupenku, mohou lidé do 31. března 2021.

"Jsem rád, že vláda návrh schválila, protože jsem jednal s celou řadou pořadatelů takových akcí a vouchery bylo něco, co by jim velmi pomohlo," uvedl k tomu ministr. Podle něj organizátoři především letních festivalů a koncertů říkají, že řada jejich návštěvníků využije možnost poukázek. "Pokud zákazníci tuto možnost nevyužijí, dostanou samozřejmě od organizátorů peníze za vstupenku zpět," řekl Zaorálek.

Ochranná doba, ve které se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce vrátit vstupné, začíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení akce ve sdělovacích prostředcích a končí 31. říjnem 2021. Tato ochranná doba dle zákona končí, pokud pořadatel nevydal zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu, uvedla mluvčí.

Ochranná doba se neuplatní u zvláště zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou držitelé průkazu osob se zdravotním postižením, těhotné ženy, osoby vedené v evidenci úřadu práce, samoživitelky či osoby čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou, senioři nad 65 let.