Velké CK chtějí vrátit peníze za zrušené cesty před zákonným termínem

Praha - Velké cestovní kanceláře (CK) chtějí zvládnout vrátit peníze za loni zrušené zájezdy kvůli pandemii koronaviru před zákonným termínem, který připadá na 15. září. Lidé mají možnost poukaz, který jim byl vydán podle zákona tzv. lex voucher, do konce srpna uplatnit na jiný pobyt. S CK se mohou domluvit také na prodloužení jeho platnosti a uplatnit ho v příštím roce. Pokud tak neučiní, musejí jim CK vrátit peníze. Objem vydaných poukazů za zrušené zájezdy, podle lex voucher i podmínek CK, činí podle ředitele obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny Štěpána Landíka asi 2,4 miliardy korun.

CK Blue Style dnes v tiskové zprávě uvedla, že za uplynulých 24 hodin vyplatila 80 procent klientů. Všem zákazníkům peníze vrátí do 18. srpna. Podle lex voucher CK vydala tisíce poukazů, více než třetinu lidé uplatnili na nový zájezd. Blue Style kromě těchto poukazů vydávala i své vlastní s rozdílnými podmínkami pod názvem TravelSafe. Ty si podle dřívějšího vyjádření obchodní ředitelky CK Lenky Pátek za nerealizovaný pobyt vybralo téměř 80 procent ze 130.000 klientů.

CK patřící do skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod kterou na českém trhu spadají CK Fischer, Exim Tours, Nev-Dama nebo portál e-Travel, již dříve ohlásily, že začnou peníze za nevyužité poukazy klientům vracet v červnu. K 28. červenci jim poslaly zhruba 100 milionů korun, zbývající nižší stovky milionů korun slibují vyplatit do konce srpna. V rámci celé skupiny vydaly zmíněné CK poukazy za vyšší stovky milionů korun, asi 60 procent z nich lidé uplatnili při nákupu nového zájezdu. ČTK to dříve řekli mluvčí Fischer Group Jan Bezděk a mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

CK Alexandria podle svého marketingového ředitele Petra Šatného na přelomu července a srpna klienty obeslala a požádala je o zaslání čísla účtu, pokud nebudou chtít poukaz využít na jiný zájezd. Podle Šatného hodlá i Alexandria zvládnout všem klientům peníze uhradit v předstihu, před uplynutím zákonné lhůty.

Zákon tzv. lex voucher z dílny ministerstva pro místní rozvoj umožnil CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna loňského roku vydávat klientům poukazy. Odmítnout poukaz mohli lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohli kvůli pandemii pracovat. Peníze mohly rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů.

Ve využití poukazů jsou podle prezidenta Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Romana Škrabánka u jednotlivých CK velké rozdíly. Některé CK podle něj hlásí využití ze 70 procent, někde se počet pohybuje jen kolem 30 procent. Proplácení poukazů některým CK ohrozí peněžní tok, proto by podle Škrabánka uvítaly státní pomoc formou zvýhodněných půjček s delší dobou splatnosti, například tři čtyři roky.