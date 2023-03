Velká střediska stále mají dobré podmínky k lyžování, nižší polohy trápí déšť

Praha - Velká lyžařská střediska v Česku mají před posledním týdnem jarních prázdnin stále velmi dobré podmínky. Podle provozovatelů by je neměla ohrozit ani obleva a předpokládají, že minimálně do konce března udrží areály v provozu. Naproti tomu v níže položených místech se situace kvůli oteplení zhoršila, v některých malých centrech se vleky podle zjištění ČTK už i zastavily. Sníh odtává také v běžeckých stopách, ve vyšších polohách jsou ale sjízdné.

V Krkonoších v týdnu napadlo půl metru sněhu a hlavní střediska by tam stejně jako v Orlických horách nemělo oteplení ohrozit. Třeba Špindlerův Mlýn má sněhu tolik, že může být v provozu do Velikonoc v dubnu. "Potom pojedeme podle toho, jak nám podmínky dovolí," řekl ČTK Adam Svačina ze špindlerovského skiareálu. Do Velikonočního pondělí pojede i orlickohorský areál Říčky, řekl za skicentrum Petr Kánský.

Díky nedávnému sněžení mohou do vyšších poloh bez obav i běžkaři. Tratě jsou pro ně připravené také v Jizerských horách, kde jsou zatím sjízdná i nástupní místa běžkařské magistrály. Dnes tam ale prší a ředitel správce tratí, Jizerské o.p.s., Martin Kunc tak nedokáže odhadnout vývoj. "Trochu se toho bojíme. Sněhu v nižších partiích není moc, budeme se snažit nástupy udržet i tam, ale neumíme predikovat," dodal.

V Krušných horách rolbaři naposledy upravili pro běžkaře trasy mezi Vysokou Pecí, Chaloupkami, Jelením, Rolavou a Bublavou. Kvůli oteplení a vydatnému dešti ale upozorňují, že se stav stop bude rychle zhoršovat. Na sjezdovkách je v horách ale technického i přírodního sněhu nadále dostatek.

S obavami pohlíží na předpověď, podle které má být až deset stupňů, rovněž provozovatelé skiareálů na Ústecku a Mostecku. Čekají, že příští týden bude zřejmě kritický. Sportoviště Klíny tak možná přeruší provoz a nevylučuje to areál Telnice, o víkendu se tam ale lyžovat bude.

Déšť zhoršil podmínky také na Šumavě. Některé areály nicméně dál nabízí lyžování, například Lipno, Zadov nebo železnorodský Špičák. Lyžuje se také Nad Nádražím, na Belvederu a na Alpalouce a všechny sjezdovky jsou v provozu i ve skiareálu Hochficht na česko-rakouské hranici. Běžkaři ale nemají na Šumavě dobré podmínky, třeba v okolí Modravy je podle infocentra nesouvislá vrstva sněhu do sedmi centimetrů a stav tras není po dešti dobrý. V okolí Prášil je na hřebenech do 40 centimetrů sněhu, v nižších polohách sníh není a lyžařské trasy jsou nesjízdné, podobně je to v okolí Horské Kvildy.

Od lyžování odrazuje déšť i ve středočeských areálech, ačkoli sněhu tam mají dostatek. Příští týden tak někteří provozovatelé budou rozhodovat o ukončení sezony. Například v Chotouni u Prahy chtějí ale pokračovat minimálně do konce března.

Také ve východní polovině ČR jsou lepší podmínky pro lyžaře ve vyšších polohách než v nižších. Na vrcholcích Jeseníků je podle horské služby kolem půl metru sněhu, na závětrných lavinových svazích ještě více a v provozu je většina tamních areálů včetně Červenohorského sedla, Karlova nebo Kraličáku. Vedle toho níže položený areál v Kladkách na Prostějovsku sezonu už ukončil.

Ve Zlínském kraji mohu lidé lyžovat v areálech Kohútka u Nového Hrozenkova a Karolinka na Vsetínsku nebo ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Na běžky lze vyrazit na Pustevny a okolí. A stále se lyžuje také na jihu Moravy na sjezdovkách na Blanensku a v Hodoníně u Kunštátu. V Němčičkách na Břeclavsku v pátek ukončí sezonu. "Nemělo by to cenu, letos nás podržely jen školy a kurzy, veřejnost skoro nejezdila," řekl za areál Jaroslav Stávek.