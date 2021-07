Velká část zemí EU chce posílit vztahy s Izraelem, řekl Kulhánek

Brusel - Velká část zemí Evropské unie podporuje posílení spolupráce s Izraelem včetně obnovení činnosti asociační rady řešící společná témata. Po jednání ministrů zahraničí členských států s jejich izraelským kolegou Jairem Lapidem to novinářům v Bruselu řekl šéf české diplomacie Jakub Kulhánek. Během bilaterální schůzky pozval nového izraelského ministra k návštěvě Prahy, oba hovořili i o možnosti uspořádat po pěti letech opět společné zasedání vlád obou zemí.

Lapid dorazil do Bruselu měsíc po vzniku nové izraelské vlády, kterou poprvé po 12 letech nevede dlouholetý premiér Benjamin Netanjahu. Sám současný ministr zahraničí má v rámci koaliční dohody v roce 2023 v čele kabinetu vystřídat nynějšího premiéra Naftaliho Bennetta. Izrael se v současnosti pokouší zlepšit vztahy s některými arabskými zeměmi či s vládnoucími americkými demokraty. Hledá však také co nejširší podporu v Evropě, která je zvláště v postoji k nedávno vyhrocenému izraelsko-palestinskému konfliktu rozdělená.

Podle Kulhánka dnes řada zemí podpořila obnovení činnosti zmíněné rady, která naposledy jednala v roce 2012.

"Měli bychom tuto radu aktivovat, protože to je cesta, jak posilovat vztahy v oblasti obchodu, investic, ale i například v oblasti výzkumu, kde je obrovský potenciál pro spolupráci EU a Izraele," řekl českým novinářům Kulhánek.

Česko patří spolu s Maďarskem, ale i Německem či Rakouskem k dlouhodobým spojencům Izraele, naproti tomu země jako Belgie či Irsko prosazují ostřejší postoj vůči izraelskému přístupu k anektovaným palestinským územím. Unie ve věcech zahraničí politiky rozhoduje jednomyslně a právě ve vztahu k Izraeli se v poslední době na postupu opakovaně neshodla.

Český ministr dnes s Lapidem probíral i možnost společného jednání vlád obou zemí. Zatím naposledy spolu oba kabinety zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě, uspořádání dalšího jednání zkomplikovala vnitropolitická situace v Izraeli, kde se opakovaně konaly předčasné volby. O možném termínu ani místu zasedání ministři nehovořili.

"Pokud by se ve velmi krátké době podařilo zorganizovat návštěvu izraelského ministra zahraničí, tak by to byl určitě pozitivní impuls k tomu, abychom pak zorganizovali společné zasedání vlád," poznamenal Kulhánek.