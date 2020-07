Velitelství pozemních sil je již naplněno, zahájilo činnost

Velitelství pozemních sil, které se v červnu 2020 přestěhovalo z Prahy do Olomouce, zahájilo 1. července 2020 činnost slavnostním nástupem v olomouckých Žižkových kasárnách.

Velitelství pozemních sil, které se v červnu 2020 přestěhovalo z Prahy do Olomouce, zahájilo 1. července 2020 činnost slavnostním nástupem v olomouckých Žižkových kasárnách. ČTK/Svoboda Jaroslav

Olomouc - Na Velitelství pozemních sil, které se v červnu přestěhovalo z Prahy do Olomouce, nastoupilo dalších pět desítek příslušníků. Podle velitele pozemních sil Ladislava Junga na velitelství nyní působí 188 lidí včetně zabezpečovací jednotky, původně plánované rozšíření je tak již téměř naplněno. Velitelství dneškem oficiálně zahájilo v Olomouci svou činnost. Do města se významná vojenská složka vrátila po sedmi letech, kdy se z Olomouce odstěhovalo velitelství společných sil.

Fotogalerie

Velitelství pozemních sil se přestěhovalo do Olomouce na přelomu května a června kvůli organizačním změnám ve struktuře armády. Stěhování bylo ukončeno 3. června. Důvodem byl i plánovaný vyšší počet vojáků, který se již podařil podle Junga naplnit. Stěhování se původně týkalo 140 lidí, nyní na velitelství působí 188 vojáků včetně zabezpečovací jednotky. "Dnes k 1. červenci nastupuje větší skupina, poté zbudou jednotlivé funkce, které se velmi rychle naberou a dotvoří do systému," řekl dnes novinářům velitel pozemních sil.

Armáda využila v Olomouci zázemí Žižkových kasáren, svou roli hrály i peníze. Podle Junga přestěhování přispěje také ke stabilizaci velitelství. "I kvůli faktu, že asi 80 procent personálu pochází z tohoto regionu. Někteří vojáci se tak po sedmi letech vrací ke svým rodinám," řekl Jung.

Podle olomouckého primátora Miroslava Žbánka (ANO) se přestěhováním velitelství završilo mnohaleté úsilí samosprávy o návrat některého z významných velitelství zpět do města. "Tím, že v roce 2013 město opustilo významné vojenské velitelství, jsme tak pomyslně ztratili na prestiži historického vojenského města, která se dnes, 1. července 2020 městu vrací. Je to jeden z významných historických milníků v dějinách města," řekl dnes novinářům Žbánek.

Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty se přesun Velitelství pozemních sil z Prahy do Olomouce uskutečnil rychle a nepozorovaně, přestěhování jedné ze složek podle něj komplikací nebude. "Určitě ne, ten systém bude fungovat i nadále, žijeme v 21. století, používáme moderní komunikační technologie včetně videokonferencí, tak si nemyslím, že by to měl být zásadní problém," uvedl Opata.

Armáda od začátku letošního roku změnila systém svého velení a řízení z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na Velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek. Do současných prostor na pražském generálním štábu by se tak již nevešlo. A to i proto, že bylo nově zřízeno velitelství pro operace, které bude na generálním štábu sídlit. Velitelství v olomouckých kasárnách dostalo k dispozici prostory, které už armáda využívala. Jejich úpravy a stěhování armádu stály asi osm milionů korun.