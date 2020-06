Velitelství pozemních sil dnes zahájí činnost v Olomouci

Olomouc - Slavnostním nástupem dnes příslušníci Velitelství pozemních sil zahájí činnost v novém působišti. Do Olomouce se začali stěhovat na konci května kvůli organizačním změnám ve struktuře armády. Důvodem je i plánovaný vyšší počet vojáků, kteří na velitelství budou sloužit.

Oficiálního začátku olomouckého působení Velitelství pozemních sil se zúčastní náčelník generálního štábu Aleš Opata, olomoucký primátor Miroslav Žbánek nebo olomoucký arcibiskup Jan Graubner. V plánu je přehlídka nastoupených jednotek či proslovy.

Armáda od začátku letošního roku změnila systém svého velení a řízení z dvoustupňového na třístupňový. V souvislosti s touto změnou se na velitelství pozemních sil zvýšil počet služebních míst o několik desítek. Do současných prostor na pražském generálním štábu by se tak již nevešlo. A to i proto, že bylo nově zřízeno velitelství pro operace, které bude na generálním štábu sídlit.

Velitelství v olomouckých kasárnách dostalo k dispozici prostory, které už armáda využívala. Jejich úpravy a stěhování armádu stály asi osm milionů korun. Stěhování se týkalo 140 lidí, celkově ale bude mít velitelství 190 příslušníků.