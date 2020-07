Veletrhy by mohly získat specifickou podporu, řekl Havlíček

Praha - Pro veletrhy by mohla vzniknout speciální podpora, buď v rámci některého schváleného programu, nebo ze strukturálních fondů. Na dnešním setkání s ministry HOREKA 112 to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Segment se bude snažit podpořit také státní agentura CzechTourism, uvedl na stejné akci její ředitel Jan Herget.

V úvaze podle Havlíčka je, že by se veletrhy zařadily do nově schváleného programu na podporu organizátorů kulturních akcí. Na program by mělo být vyčleněno 900 milionů korun a pořadatelům by měl kompenzovat 50 procent nákladů na zrušené či odložené akce. Podle Havlíčka v případě veletrhů nepůsobí v Česku příliš organizátorů. "Musíme už s podporou brzdit, vždy totiž najdeme další segment, kterému bychom mohli pomoci. Chceme jít už jen velmi cíleně, kde je vážný problém," řekl. Ministr chce počkat do září, jak se bude situace v tomto odvětví vyvíjet.

Podle Havlíčka je ale k dispozici dostatek strukturální zdrojů, v rámci kterých by mohl vzniknout program veletrhy. Z Evropské unie je podle něj možné na podporu akcí tohoto typu získat podporu. Také CzechTourism podle Hergeta se snaží připravit projekty, aby tuto krizi organizátoři veletrhů přežili. Je podle něj zřejmé, že právě veletrhy a kongresy z hlediska útrat účastníků přinášejí do veřejných rozpočtů nejvíce peněz.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Veletrhy Brno a Česká eventová asociace a některé další firmy pořádající veletrhy a koncerty minulý týden vydaly tiskovou zprávu, kde situaci ve svém oboru označili za zoufalou. Bez rychlého řešení mu podle nich hrozí kolaps. Například Veletrhy Brno platí podle svého vyjádření měsíčně zhruba deset milionů korun pouze za udržovací provoz areálu. Společnost ABF, která pořádá veletrhy v Praze-Letňanech, se naopak v nadcházející sezoně, kterou zahájí na konci srpna, zaměří na podporu českých vystavovatelů. Na nastavené podmínky pro pořádání akcí je připravena.

Konání veletrhů je po nucené pauze povoleno od 22. června. Účastnit se jich může maximálně 5000 lidí ve stejný čas, návštěvníci musejí být rozděleni do sektorů s vlastním zázemím.

Velké akce jako výstavy a veletrhy byly přerušeny od 10. března, kdy začal platit zákaz konání událostí s účastí nad 100 lidí. Veletržní průmysl v ČR včetně realizačních firem zaznamenal podle předsedy představenstva Společenstva organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR a generálního ředitele ABF Tomáše Kotrče výpadek pět miliard korun.