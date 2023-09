Veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích přilákal davy lidí

Litoměřice - Veletrh pro pěstitele, zahrádkáře, chalupáře a kutily Zahrada Čech přilákal davy lidí hned při otevření. U vstupních bran byly hloučky celé dopoledne. Dnešní zahájení 47. ročníku pocítili také obyvatelé města, které ucpaly automobily. Zajištěna je přitom kyvadlová doprava z autobusového a vlakového nádraží. Zájem je tradičně o česnek, trvalky, stromky a keře a nejrůznější zlepšováky. Na výstavišti, které jen zčásti zakrývají stromy, je i dostatek stánků s prodejem tekutin. K dodržování pitného režimu vzhledem k předpovědi počasí vyzývají návštěvníky pořadatelé akce, která potrvá do středy.

Rozlehlé výstaviště obsadilo na 500 prodejců, kteří nabízí tradiční sortiment, jako jsou květiny, jahodníky, sazenice, sadba, nářadí, drobné zahradní stroje či košíky. Koupit si lze také třeba broukoviště i med od českých včelařů. Prohlédnout si návštěvníci mohou ukázkový domek a díla, která vytvořili účastníci dřevařského sympozia. V nabídce jsou různé zlepšováky, čističky, speciální nože, škrabky a podobně. Část areálu patří doplňkovému sortimentu od ponožek po utěrky.

Na dnešním slavnostním zahájením řečníci, mezi kterými byli předsedové různých zemědělských unií a komor či ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), apelovali na návštěvníky, aby kupovali české potraviny. "Z naší krajiny přes zimu zmizelo 1000 hektarů, zhruba milion stromů. Není problém, že se kácí sady, ale že ovocnáři neinvestují do nových výsadeb. Nemají peníze z toho, co jim platí obchodní řetězce. Jeden hektar sadů jabloní se závlahou je investice přes milion korun," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

Přímo na veletrhu je zájem o české plodiny i stromky. U stánku s cedulí "český česnek" se vinula od rána dlouhá fronta. "Tady je nejlepší česnek na trhu. Jezdím sem každý rok. Beru si vždy dva až tři kilogramy. Na cenu nekoukám, tento česnek je opravdu nejlepší," řekl ČTK Jirka z Turnova. "Mám ho vyzkoušený. Vyplatí se sem pro něj přijet a vystát si frontu," uvedl Pepa z Rakovníka. Česnek tu prodávají pěstitelé ze Sulejovic na Litoměřicku, uspokojit všechny zájemce nedokážou. Prodáno budou mít dříve, než veletrh skončí.

Mezi návštěvníky jsou podle prodejců hlavně zkušení zahrádkáři. "Nakupují ochotně, převážně vědí, co chtějí," řekl ČTK Petr Baďura, majitel zahradnictví ze Vsetína, který jezdí do Litoměřic každoročně. "Nejvíce se prodávají maliny, kanadské borůvky neztrácejí na slávě a stále populárnější jsou fíkovníky. Teď taky vyskočily na popularitě keřové višně, které rostou do zhruba dvou metrů," uvedl. Ochutnat výpěstky mohou zájemci na místě. Nejkrásnější ovoce a zelenina od českých pěstitelů a zahrádkářů je vystavena v pavilonu.

Šestidenní veletrh doplňuje bohatý kulturní program, jehož součástí je vyhlášení regionální potraviny Ústeckého kraje a potravinářského výrobku kraje Přemysla Oráče. Do soutěže se letos přihlásilo 50 výrobců s více než 200 produkty. Časopis Zahrádkář vyhlásí výsledek tradiční soutěže Křišťálové jablko a v pondělí oznámí Zelinářská unie Čech a Moravy výsledky 15. ročníku soutěže Zelí roku 2023.

Pořadatelé věří, že si přes ohlašované vysoké teploty lidé cestu na Zahradu Čech najdou. Návštěvnost podzimního veletrhu se před koronavirovou pandemií pohybovala kolem 80.000, tehdy veletrh trval devět dní. Loni během šesti dnů areálem prošlo 55.000 lidí.