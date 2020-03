Veletrh Amper v Brně kvůli koronaviru nebude, Techagro se posune

Brno - Na brněnském výstavišti se letos v obvyklých termínech neuskuteční veletrh elektrotechniky Amper ani zemědělský veletrh Techagro. Mluvčí veletrhů Jiří Smetana ČTK potvrdil, že Techagro, které se koná jednou za dva roky, se uskuteční v náhradním termínu. Pořadatelé Amperu informovali, že veletrh letos nebude, uskuteční se až příští rok. Důvodem jsou obavy z opatření v souvislosti se šířením koronaviru.

Informaci České televize, že se Techagro neuskuteční na přelomu března a dubna, jak bylo plánováno, potvrdil ČTK mluvčí Veletrhů Brno. Dodal, že se na tom vedení veletrhů domluvilo s partnerskými oborovými svazy. Podrobnosti Veletrhy Brno oznámí v pátek, nejprve o změně termínu veletrhu chtějí informoval všechny vystavovatele.

Informaci potvrdila i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). "Vnímám to jako rozhodnutí, které vede k eliminaci rizik. Je to menší zlo zrušit to teď v předstihu, než aby se to rušilo dva dny před akcí, když by bylo vše připravené," uvedla Vaňková.

Zároveň dnes pořadatelská společnost veletrhu Amper, který se měl konat od 17. března, oznámila, že veletrh se letos neuskuteční.

"S ohledem na aktuální mezinárodní situaci šířící se epidemie nemoci COVID-19, kdy počet nakažených rapidně narůstá a lze jen těžko predikovat další vývoj, a také na žádost většiny vystavovatelů jsme byli nuceni přesunout konání veletrhu AMPER 2020 z plánovaného termínu 17.března až 20. března 2020 do obvyklého termínu veletrhu AMPER 2021," uvedl ve vyjádření jednatel společnosti Terinvest Jiří Šviga.