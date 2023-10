Vejmelka vychytal v NHL výhru a stal se třetí hvězdou zápasu

Utkání hokejové NHL New Jersey - Arizona, 13. října 2023. Brankář Arizony Karel Vejmelka likviduje samostatný nájezd Jespera Bratta z New Jersey.

Utkání hokejové NHL New Jersey - Arizona, 13. října 2023. Brankář Arizony Karel Vejmelka likviduje samostatný nájezd Jespera Bratta z New Jersey. ČTK/AP/Noah K. Murray

New York - Brankář Karel Vejmelka přispěl v NHL 33 zákroky k výhře hokejistů Arizony 4:3 po samostatných nájezdech na ledě New Jersey. V rozstřelu kryl oba pokusy domácích a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Na český brankářský duel nedošlo, Vítek Vaněček plnil roli náhradníka. Ve druhém pátečním utkání zvítězil Pittsburgh ve Washingtonu 4:0 i díky dvěma gólům Sidneyho Crosbyho a čtyřem bodům Jevgenije Malkina (1+3).

Arizona vedla ve 25. minutě 2:0 po gólech obránců Matta Dumby a Seana Durziho. New Jersey ale ještě v prostřední třetině skóre otočilo. U všech branek figurovali Jesper Bratt (2+1) a Jack Hughes (0+3). Domácí překonali Vejmelku poprvé z přečíslení dva na jednoho, poté dvakrát využili přesilovou hru.

V 54. minutě vyrovnal Nick Schmaltz, který se prosadil i v rozstřelu. Za Coyotes proměnil nájezd také Nick Bjugstad, zatímco Vejmelka vychytal Timo Meiera i Bratta. "Jejich gólman si v nájezdech vedl skvěle, když jsme hledali místo, kudy skórovat. Tak to někdy chodí," pochválil Bratt Vejmelku.

Kouče Arizony André Tourignyho nadchl výkon týmu. "Kluci byli od začátku připraveni. Hráli s nasazením a ve vysokém tempu. Přesně takhle musíme hrát, pokud chceme být úspěšní. Narušujeme tím soupeřovu hru, nemá tolik času něco vymyslet. Stojí to hodně sil, ale tohle je cesta," uvedl. Důvěru kouče si získal i útočník Logan Cooley, trojka loňského draftu, který při debutu v NHL dvakrát asistoval.

Vaněček nastoupil o den dříve v Detroitu, i proto trenéři poslali do branky Akiru Schmida, který kryl 30 střel. Jeho spoluhráči Ondřej Palát a Tomáš Nosek vyšli naprázdno.

Pittsburgh si vypracoval klíčový náskok v rozmezí 25. až 32. minuty, během kterých vstřelil tři góly. Skóre otevřel Malkin a následně Crosby dvakrát využil přesilovou hru. Konečný výsledek stanovil Reilly Smith v 57. minutě. Tristan Jarry potřeboval k čistému kontu 19 zákroků, přičemž si na něj nepřišel v závěru druhé třetiny ani Alexandr Ovečkin v úniku.

"Byl to Žeňův zápas. Když má svůj den, vypadá to, jako by jej puk vyhledával. Přihrávka na gól Reillymu byla neskutečná. Vše začalo tím, že se vrátil a vybojoval puk. Hraje výborně i dozadu, dře. Když jsou se Sidem ve formě, pořád patří k elitním hráčům," pochválil trenér Pittsburghu Mike Sullivan zkušené duo.

Washington poprvé ve své téměř padesátileté historii nedal v úvodním duelu nové sezony gól. "Byli jsme připravení a první třetinu jsme odehráli dobře. Ve druhé jsme neskórovali, zatímco soupeř ano. To rozhodlo," řekl Ovečkin po zápase, ve kterém Pittsburgh přestřílel Washington 35:19. "Musíme jít dál. Koukneme se na video, rozebereme to a příště budeme lepší," uvedl ruský útočník.

Statistika pátečních zápasů NHL:

New Jersey - Arizona 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 29. a 39. Bratt, 33. Hamilton - 7. Dumba, 25. Durzi, 54. Schmaltz, rozhodující sam. nájezd Bjugstad. Střely na branku: 36:33. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Bratt, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Vejmelka (Arizona).

Washington - Pittsburgh 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 26. a 32. Crosby, 25. Malkin, 57. R. Smith. Střely na branku: 19:35. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Crosby, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh).