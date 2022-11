Vejmelka vychytal v NHL nulu, skórovali Hertl, Hájek a Pastrňák

Brankář Arizony Karel Vejmelka na ledě New Yorku Islanders v utkání NHL 11. listopadu 2022.

Brankář Arizony Karel Vejmelka na ledě New Yorku Islanders v utkání NHL 11. listopadu 2022. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Karel Vejmelka vychytal v NHL první čisté konto v sezoně. Český brankář zastavil na ledě New York Islanders 24 střel, dovedl hokejisty Arizony k výhře 2:0 a stal se podruhé za sebou největší hvězdou zápasu. Tomáš Hertl neodvrátil gólem prohru San Jose 3:5 v St. Louis. New York Rangers zvítězili v Detroitu vysoko 8:2 i díky českým hráčům. Libor Hájek skóroval po přihrávce Filipa Chytila, který asistoval u dvou branek.

Fotogalerie

Každý gól Bostonu při vítězství 3:1 nad Calgary měl českou stopu. David Pastrňák vstřelil gól a na další přihrál. Pavel Zacha, který hrál v NHL 400. zápas, a Tomáš Nosek si připsali po asistenci. V brance poražených chytal Daniel Vladař a inkasoval dvakrát z 27 střel.

New Jersey zdolalo Ottawu 4:3 v prodloužení, ale zranil se mu Vítek Vaněček. Český gólman, který kryl 17 střel, odstoupil v 51. minutě za stavu 3:3. Petr Mrázek chytal poprvé po zranění třísel, kvůli kterému chyběl Chicagu od 21. října. Ostravský rodák zneškodnil 33 střel a stal se druhou hvězdou zápasu, ale nezabránil prohře v Los Angeles 1:2 v prodloužení. Carolina deklasovala Edmonton 7:2, k čemuž pomohl dvěma přihrávkami i Martin Nečas.

Vejmelka vychytal vítězství i ve čtvrtém utkání, do kterého nastoupil v listopadu od úvodní minuty. První gól padl ve 41. minutě v přesilové hře z hole Travise Boyda a výhru zpečetil Jack McBain při hře Islanders bez gólmana. Český brankář měl nejvíce práce ve třetí třetině, ale žádnou z jedenácti střel za svá záda nepustil a připsal si druhou nulu v NHL. První získal před necelým rokem ve Winnipegu.

"Nula je pro gólmana vždy mimořádná. Obzvlášť pokud ji vychytáte proti takovému týmu, Islanders patří k nejlepším v lize. Jsem šťastný," rozplýval se Vejmelka. Ani nebyl v zápřahu jako obvykle, průměrně na něj míří 35 střel za zápas. "Předvedli jsme jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Tohle byl systém, jakým chceme hrát," podotkl.

San Jose na ledě St. Louis třikrát vyrovnalo, ve druhém případě se o to zasloužil z dorážky Hertl, který skóroval ve druhém utkání za sebou a v posledních pěti utkáních získal osm bodů (2+6). Zápas rozhodl ve 49. minutě Calle Rosen a gól na konečných 5:3 padl při power play. Domácí Blues zastavili nejdelší sérii v historii klubu bez získaného bodu, když vyšli naprázdno v předchozích osmi zápasech.

V Detroitu svítil ještě ve 47. minutě na ukazateli stav 2:2 a nic nenasvědčovalo tomu, že by mohli domácí utržit debakl. Po Chytilově přihrávce se ale prosadil Adam Fox, jenž nasbíral čtyři body (1+3), a Rangers během necelých tří minut odskočili až na 6:2. Poté se mezi střelce zapsal poprvé v sezoně Hájek. Český obránce, jehož našel na modré čáře Chytil, přidal sedmý gól týmu i díky odrazu od hokejky bránícího Michaela Rasmussena.

"Nic jsme nezměnili. Šance jsme měli i předtím, jen jsme je ve třetí třetině proměnili," řekl Mika Zibanejad, který v zápase jako jediný skóroval dvakrát. Ocenil i Hájka a Jimmyho Veseyho, kteří dali poslední dvě branky týmu. "Odvádí tvrdou práci každý zápas, ale nejsou v záři reflektorů. To je důvod, proč se na střídačce tak radujeme, když jsou za svou dřinu odměněni. Moc dobře víme, jak jsou pro náš tým důležití každé utkání."

Calgary vedlo od páté minuty po trefě Noaha Hanifina, ale ještě v úvodní třetině vyrovnal z dorážky své střely Connor Clifton, jemuž u gólu asistovali Nosek s Pastrňákem. Druhou branku Bostonu dal další obránce Charlie McAvoy, který po Zachově přihrávce překonal Vladaře střelou zpoza pravého kruhu. Výhru pojistil Pastrňák při hře hostů bez gólmana a v produktivitě NHL se posunul na třetí místo (9+13).

Boston je v tabulce druhý za Vegas, které i díky hattricku Jacka Eichela uspělo v Buffalu 7:4 a prodloužilo sérii vítězství na devět. Třikrát se trefil ve čtvrtek i Andrej Svečnikov při výhře Caroliny. Na druhý gól mu přihrál Nečas puk do jízdy, kterou zakončil střelou z mezikruží. Český útočník vymyslel i branku na 2:0, když se po jeho pasu prosadil v přesilové hře Brent Burns. Nečas, který minulé dva zápasy nebodoval, je v produktivitě soutěže jedenáctý (7+12). Osmou výhru New Jersey v řadě zajistil v prodloužení svým druhým gólem v zápase Nico Hischier. Během série chytal od úvodu sedmkrát Vaněček, který ale zřejmě utrpěl drobné zranění na konci druhé třetiny po kolizi s Thomasem Chabotem. Obránce Ottawy byl vyloučen za nedovolené bránění a trenéři Vaněčka později raději stáhli ze hry. "Právě teď nemám žádné obavy, že by mělo být zranění Vítka vážné. Jsem optimistou," řekl trenér New Jersey Lindy Ruff, jenž postrádá kvůli problémům s třísly Ondřeje Paláta. Chicago prohrálo až gólem 1,4 sekundy před koncem prodloužení. "Měli bychom smeknout před Razem (Mrázkem). Byl neuvěřitelný. Už dlouho jsem neviděl takhle nějakého brankáře chytat. Držel nás celý zápas ve hře, proto máme bod," chválil českého brankáře útočník Chicaga Max Domi. NHL: Boston - Calgary 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky: 17. Clifton (Nosek, Pastrňák), 39. McAvoy (Zacha), 60. Pastrňák - 5. Hanifin. Střely na branku: 28:32. Daniel Vladař odchytal za Calgary 59:12 minuty, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. McAvoy, 3. Clifton (všichni Boston). Buffalo - Vegas 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) Branky: 17. a 50. Tage Thompson, 35. Mittelstadt, 57. Asplund - 47., 55. a 60. Eichel, 6. Stephenson, 24. Kessel, 38. Cotter, 44. Pietrangelo. Střely na branku: 35:36. Diváci: 15.757. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Stephenson, 3. Pietrangelo (všichni Vegas). Carolina - Edmonton 7:2 (1:0, 3:1, 3:1) Branky: 20., 31. a 56. A. Svečnikov (na druhou Nečas), 26. Burns (Nečas), 40. J. Staal, 55. Martinook, 58. Fast - 28. Hyman, 48. McDavid. Střely na branku: 32:22. Diváci: 18.118. Hvězdy zápasu: 1. A. Svečnikov, 2. Martinook, 3. Kočetkov (všichni Carolina). Columbus - Philadelphia 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Branky: 21. a 60. Jenner, 4. J. Gaudreau, 13. Werenski, 59. Blankenburg - 34. T. DeAngelo, 49. Provorov. Střely na branku: 29:34. Diváci: 15.490. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Korpisalo, 3. Blankenburg (všichni Columbus). Detroit - NY Rangers 2:8 (1:1, 1:1, 0:6) Branky: 19. Veleno, 28. Raymond - 16. a 49. Zibanejad, 31. Kreider, 47. Fox (Chytil), 48. Goodrow, 49. Gauthier, 53. Hájek (Chytil), 57. Vesey. Střely na branku: 20:33. Diváci: 18.869. Hvězdy zápasu: 1. Fox, 2. Goodrow, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers). New Jersey - Ottawa 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0) Branky: 19. a 65. Hischier, 5. Tatar, 23. Wood - 13. a 42. Pinto, 14. Hamonic. Střely na branku: 41:28. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 50:37 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zásahů měl 85,7 procenta. Diváci: 13.806. Hvězdy zápasu: 1. Hischier (New Jersey), 2. Pinto (Ottawa), 3. Tatar (New Jersey). St. Louis - San Jose 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) Branky: 3. Krug, 27. Kyrou, 39. Saad, 49. Rosen, 60. Acciari - 17. Meier, 34. Hertl, 42. Couture. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Rosen, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. E. Karlsson (San Jose). NY Islanders - Arizona 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Branky: 41. Boyd, 60. McBain. Střely na branku: 24:28. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas a z 24 střel neinkasoval. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Boyd (oba Arizona), 3. Sorokin (NY Islanders). Colorado - Nashville 5:3 (1:1, 4:1, 0:1) Branky: 8. a 31. Rantanen, 27. a 28. O'Connor, 36. Rodrigues - 4. Tolvanen, 40. Johansen, 43. Josi. Střely na branku: 35:35. Diváci: 18.134. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. O'Connor, 3. MacKinnon (všichni Colorado). Los Angeles - Chicago 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) Branky: 22. Danault, 65. Fiala - 19. Raddysh. Střely na branku: 34:32. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 94,1 procenta. Diváci: 16.443. Hvězdy zápasu: 1. Quick (Los Angeles), 2. Mrázek (Chicago), 3. Doughty (Los Angeles). Tabulky: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 14 12 0 2 57:32 24 2. Florida 14 8 1 5 46:42 17 3. Toronto 14 7 3 4 40:38 17 4. Detroit 14 7 3 4 41:46 17 5. Tampa Bay 13 7 1 5 42:41 15 6. Montreal 14 7 1 6 42:44 15 7. Buffalo 14 7 0 7 54:49 14 8. Ottawa 13 4 1 8 45:48 9 Metropolitní divize: 1. New Jersey 14 11 0 3 51:36 22 2. Carolina 14 9 1 4 46:39 19 3. NY Islanders 15 9 0 6 49:38 18 4. NY Rangers 15 7 3 5 47:45 17 5. Philadelphia 13 7 2 4 35:34 16 6. Washington 15 6 2 7 41:46 14 7. Pittsburgh 13 5 2 6 46:45 12 8. Columbus 13 4 0 9 35:57 8 Západní konference: Centrální divize: 1. Winnipeg 12 8 1 3 38:28 17 2. Dallas 13 8 1 4 47:32 17 3. Colorado 12 7 1 4 45:34 15 4. Arizona 13 6 1 6 37:46 13 5. Minnesota 13 6 1 6 39:42 13 6. Chicago 13 5 3 5 35:41 13 7. Nashville 14 5 1 8 38:50 11 8. St. Louis 12 4 0 8 28:46 8 Pacifická divize: 1. Vegas 15 13 0 2 57:34 26 2. Los Angeles 16 9 1 6 52:54 19 3. Seattle 14 8 2 4 50:41 18 4. Edmonton 15 8 0 7 55:56 16 5. Calgary 13 5 2 6 38:43 12 6. Vancouver 14 4 3 7 49:58 11 7. Anaheim 14 4 1 9 40:65 9 8. San Jose 15 3 3 9 39:54 9