Vejmelka udržel třetí nulu v řadě, Kometa vyhrála ve Zlíně 3:0

Zlín - Hokejisté Komety Brno zvítězili v dohrávce 7. kola extraligy ve Zlíně 3:0 a uspěli tak potřetí za sebou, což se jim podařilo poprvé v sezoně. Znovu při tom neinkasovali a gólman Karel Vejmelka udržel třetí čisté konto v řadě. Berani doma prohráli potřetí za sebou a z posledních šesti utkání dosáhli na jedinou výhru.

"Třeba ať pokračuje do konce sezony," usmíval se po utkání Vejmelka. "Teď jsem si dal takový hattrick, ale je to práce celého týmu. Kluci padají do střel, moc mi pomáhají. Na mně je jen chytnout první střelu, nemám skoro žádnou práci s dorážkami," doplnil čtyřiadvacetiletý Vejmelka.

Poprvé v dresu Komety se na ledě rodného Zlína představil obránce Zámorský. Radovat se jako první mohl právě jeho celek, nabídku Brabence ale Vincour sám před Kašíkem v úvodní gól neproměnil. Trochu pozměnit nepříliš atraktivní duel mohla v 15. minutě přesilovka pro domácí, Herman však ctil fair play a rozhodčím sdělil, že jej Vincour nefauloval.

Zlínská defenziva, která v minulém utkání na ledě Mladé Boleslavi uhrála vítězství 1:0, vsadila na osvědčený recept. Kometa se těžko dostávala do šancí, Berani ještě méně. Možnost měl třeba při přesilovce Vopelka, pálil ale jen do Vejmelky. Za Brno zahrozil zase Šoustal, jehož teč před Kašíkem ale gólové parametry neměla.

Šoustal měl na startu třetího dějství na holi asi největší šanci utkání, když ujel zlínské obraně a řítil se sám na Kašíka, zamířil však jen do jeho lapačky. Bezbrankové skóre tak hosté změnili až o chvíli později. V čase 43:51 Valský nabil Horkému, který ranou z první zamířil nad vyrážečku přemisťujícího se zlínského gólmana.

Domácí měli možnost srovnat stav ve dvou početních výhodách. V té první Honejskovu střelu zblokoval Král, ve druhé zase proti Gazdově pokusu zasunout kotouč k tyčce zasáhl Vejmelka.

Závěr duelu už Berani nezvládli. Nejprve v 55. minutě zvýšil na 2:0 Zaťovič pokusem z pozice mezi kruhy. O tři minuty později výhru Brna pečetil trefou při zlínské power play Mueller. Oba celky čeká hned ve čtvrtek odveta opět na Zimním stadionu Luďka Čajky.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Bylo to vyrovnané utkání a brankáři byli výborní na obou stranách. Nám se nepodařilo proměnit nějakou šanci, soupeř využil jedno naše zaváhání. Zkouška na power play nevyšla. Nedá se nic dělat, musíme se připravit na odvetu a doufáme, že budeme úspěšnější. Trápí nás teď koncovka, z naší strany ale solidní hra."

Jan Zachrla (Brno): "Jsme rádi za tři body. Hokej, který jsme hráli, byl účelný. Tím, že jsme dali gól a byli jsme produktivní, jsme zápas zlomili na naši stranu. Ne že bychom dominovali, ale v určitých částech jsme byli efektivnější."

Dohrávka 7. kola hokejové extraligy:

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 44. L. Horký (Valský, Klepiš), 55. Zaťovič (P. Holík, Zámorský), 58. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Dluhoš - Herman, Fryšara, Dufek - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Honejsek, Šlahař - J. Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Trenér: R. Svoboda.

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, O. Němec, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Klepiš, Valský - Vincour, Brabenec, Kusko - T. Šoustal, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.