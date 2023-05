Vejmelka si užil návrat do Brna, na MS chce zúročit další zkušenosti

Praha - Za kvalitní test považoval brankář hokejové reprezentace Karel Vejmelka České hry v Brně a navíc si na nich užil návrat do svého bývalého působiště. Z Komety předloni odešel do Arizony, kde se prosadil hned do kádru Coyotes v NHL. Šestadvacetiletý odchovanec Třebíče se chystá na své druhé mistrovství světa a loni v Tampere a Helsinkách pomohl k zisku bronzu.

"Užil jsem si to moc, těšil jsem se hlavně na fanoušky a na prostředí v kabině. Očekávání se naplnila a moc jsem si atmosféru užíval," řekl Vejmelka, který po příletu z USA odchytal na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour zápasy ve čtvrtek s Finskem (2:3 v prodloužení) a se Švýcarskem (2:3). Zvykal si na návrat na evropské kluziště. "Trvá to vždycky pár dnů, než si na to zvyknu, ale teď už je to v pohodě."

Kvalitu zápasů na Českých hrách si pochvaloval. "Vždycky je lepší mít kvalitnějšího soupeře a obzvlášť takhle před mistrovstvím světa. Vždycky je důležité si vyzkoušet to tempo a jak jednotliví soupeři hrají, od toho se samozřejmě odvíjí i nějaká další příprava na nacházející zápasy," podotkl směrem ke startu šampionátu, do kterého český tým vstoupí v pátek proti Slovensku.

Vejmelka odchytal dva z posledních tří zápasů. Nejvytíženější byl ve finální přípravě se čtyřmi starty Šimon Hrubec, další z tria nominovaných Marek Langhamer zasáhl do hry jen jednou. Podle Vejmelky je předčasné řešit, jaké role si mezi sebe rozdělí. "Myslím, že na tohle je ještě brzo," uvedl Vejmelka. Loni na MS odchytal osm z deseti zápasů, ale úspěšný duel o bronz s USA při výhře 8:4 místo něj dochytal od druhé třetiny Langhamer.

Už s předstihem před nedělní závěrečnou nominací Vejmelka s Hrubcem a Langhamerem věděli, že na šampionát pojedou oni. "Nám to řekli víceméně pár dní zpátky a úplně na začátku jsme to samozřejmě ještě nevěděli, jak to bude. Čekalo se, jak se vyvinou další zápasy i v Americe," řekl Vejmelka. Přivítal, že měli klid na přípravu. "Samozřejmě je lepší to vědět, že je to jasně dané. Soustředili jsem se na to, abychom si vytvořili dobrou partu mezi sebou a spolupracovali jako dobří parťáci." .

Stejně tak je pohromadě dlouhou dobu velká část kádru v poli. Devět hráčů bylo už u zahájení přípravy 8. dubna v Plzni. "Myslím si, že to může být určité plus, že jsme pospolu nějakou dobu a může to hrát svoji roli, že budeme sehraní. Mít ty věci nacvičené precizně, takže to může být i výhoda," prohlásil Vejmelka, jenž v NHL odchytal 102 zápasů.

Do druhého šampionátu v kariéře bude vstupovat obohacený o další zkušenosti. "Vždycky je to lepší, když už člověk má takové zkušenosti. Ví, do čeho jde, z tohoto pohledu si taky myslím, že to bude svým způsobem výhoda. Já to neřeším, že bych si řekl to bude už v pohodě. Snažím se jít zápas od zápasu a neřešit, jestli je to přípravný turnaj, mistrovství světa nebo cokoliv jiného," dodal Vejmelka.