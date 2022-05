Vejmelka chce zakončit sezonu snů úspěchem v reprezentaci

Stockholm - Hokejový brankář Karel Vejmelka se ve své premiérové sezoně v Severní Americe dostal na pozici jedničky Arizony, za kterou odchytal 52 zápasů a sezonu snů zakončí premiérovou účastí na mistrovství světa. Pětadvacetiletý odchovanec Třebíče, jenž se loni vydal do NHL z Komety Brno, si přeje dosáhnout na medaili, na který český hokej čeká od zisku bronzu v roce 2012 v Helsinkách a ve Stockholmu.

"Očekávám úspěch, máme ty nejvyšší cíle. Půjdeme pokorně zápas od zápasu, budeme se snažit hrát dobrý hokej, aby se to líbilo divákům, ale abychom zároveň byli úspěšní. Jsme hodně hladoví, těšíme se na to. Pro mě osobně to bude první mistrovství světa, tedy doufám v to, snad se nezraním," řekl Vejmelka, který se dnes připojil k týmu před odletem z Prahy do Stockholmu na Švédské hry, kde bude v reprezentaci debutovat.

Zatím netuší, jaká bude jeho pozice a zda s ním kouč Kari Jalonen počítá na post jedničky. "Jsou tu další kluci, kteří mají stejnou šanci chytat na mistrovství světa jako já. Samozřejmě si toho vážím. Jenom být v reprezentaci je pro mě čest. Zvlášť, když mám důvěru. Místo v brance si ale musím vybojovat," podotkl Vejmelka.

Už se těší na působení pod Finem Jalonenem, prvním zahraničním koučem u české reprezentace. "Co mi říkali kluci, tak změnu vnímají pozitivně. Já očekávám totéž. Je to dobrý impulz. Viděl jsem některé zápasy ze záznamu. Musím říct, že kluci hráli výborný hokej," uvedl Vejmelka.

Člen mistrovských týmů Komety z let 2017 a 2018 a vicemistr světa do 18 let z roku 2014 prožívá nejlepší sezonu v kariéře. "Takhle jsem si její průběh ani ve snu nepředstavoval. Je to ale jen další krok v kariéře. Neberu to tak, že bych se nechal uspokojit tím, že jsem se tam udržel. Chci podávat dál stabilní výkony a posouvat se někam výš," řekl gólman, který odcházel do NHL se 177 odchytanými zápasy v extralize, v níž nastupoval i za Pardubice a Jihlavu.

V tomto ročníku v 52 zápasech pomohl Vejmelka druhému nejhoršímu týmu NHL k 13 výhrám, měl průměr 3,68 obdržené branky, úspěšnost zákroků 89,8 procenta a jednou udržel čisté konto. "Maximálně jsem si sezonu užil. Hodnotím ji jenom pozitivně. Nikdo nečekal, že to bude probíhat takhle. Každý zápas jsem se snažil podávat co nejlepší výkony, abych dostával šanci i dál. To se povedlo," prohlásil Vejmejka.

Dostal příležitost hned ve druhém duelu Coyotes v sezoně a skvěle ji využil. "Pomohlo mi asi to, že jsem nad ničím moc nepřemýšlel. Co se stane, co bude dál. Byl jsem nachystaný na to, že si budu muset šanci vybojovat. Pro to jsem dělal maximum. Ze začátku jsem do toho naskočil rychle. Byl jsem hozený do vody. O to víc jsem chtěl přesvědčit, že na to mám, abych nemusel na farmu. Byla to pro mě velká motivace," řekl Vejmelka.

Byl smířený s tím, že v Arizoně bude musel strávit prohry častěji, než byl v dosavadní kariéře zvyklý. "Byl jsem na to nachystaný, tušil jsem, že to bude těžké. Výsledky jsem neřešil, soustředil jsem se jen na svůj výkon. Že jsme něco prohráli... Je tam tolik zápasů, že v tom dalším se s tím hned dá něco udělat. Nemáte čas přemýšlet. Ve druhé polovině sezony už to bylo psychicky náročnější, ale tohle je prostě součást chytání v NHL," konstatoval Vejmelka.

V zápasech většinou čelil množství střel. "Paradoxně mi to vyhovovalo, pro gólmana je to lepší. Snažil jsem se soustředit na každou střelu. Neřešil jsem, jestli jich je dvacet nebo čtyřicet. Pro mě to ale bylo výhodou. Teď v nároďáku asi v takové permanenci nebudu. Systém bude založený více z obrany. Můj úkol bude chytit každou střelu, to se nemění," podotkl Vejmelka, který loni uzavřel s Arizonou roční dvoucestný kontrakt na 925 tisíc dolarů.

V druhé polovině března po svých výkonech podepsal tříletou smlouvu na 8,175 milionu dolarů. "Udělala mi obrovskou radost. Proto jsem do Ameriky šel, abych si ji vybojoval. Že to dopadlo takhle, je jenom plus pro mě," dodal.