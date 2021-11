Vejmelka byl už v první minutě střídán, Pastrňákův gól Bostonu nestačil

New York - Hokejový gólman Karel Vejmelka inkasoval v NHL z obou střel a byl už po 59 sekundách hry střídán, přesto Arizona zápas se Seattlem otočila a připsala si po výsledku 5:4 první výhru v sezoně. Vítek Vaněček podržel Washington třiceti zákroky a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu při prohře 1:2 s Philadelphií. Gól Davida Pastrňáka nestačil Bostonu, který podlehl v Torontu 2:5.

Ondřej Palát pomohl již v odpoledním utkání gólem a dvěma asistencemi k výhře Tampy Bay v Ottawě 5:3 a byl vyhlášen první hvězdou. Svou první brankou v sezoně přispěl k úspěchu vítěze Stanleyova poháru z posledních dvou let také obránce Jan Rutta. Další český obránce Radko Gudas podpořil asistencí výhru Floridy 5:2 nad Carolinou. Na jeden gól přihrál i Jakub Voráček při vítězství Columbusu 4:2 nad Coloradem.

Vejmelka pustil první gól po patnácti sekundách. Jordan Eberle získal za brankou puk, vybruslil si do střelecké pozice a bekhendem skóroval. V dalším střídání se prosadil Yanni Gourde z levého kruhu a českého gólmana nahradil Scott Wedgewood, jehož klub získal před dvěma dny z New Jersey.

"Jsem rád, že jsem zpátky. První zápas jsem si užil," řekl Wedgewood, jenž v Arizoně už působil a zažil před čtyřmi lety, jak klub odstartoval sezonu jedenácti prohrami. Ve stejné situaci byli Coyotes i před duelem se Seattlem, na kontě měli jen jeden bod. "Trošku se mi třásly nohy. Připojil jsem se k novému týmu, věděl jsem, co je v sázce a rychle jsme prohrávali. Snažil jsem udržet tým ve hře a od druhé třetiny jsme od stavu 1:3 hráli, co jsme chtěli," dodal.

Arizona po změně brankářů otočila na 4:3, ale Seattle trefou kapitána Marka Giordana vyrovnal v čase 58:42. Stejně jako úvod byl divoký i závěr a o třináct sekund později strhl Lawson Crouse svou druhou trefou v zápasech výhru na stranu Coyotes. Wedgewood zastavil 27 střel.

"Ulevilo se mi i za hráče, psychicky to bylo náročné," řekl Andre Tourigny, který si připsal v NHL první vítězství v roli kouče, a vyzdvihl i výkon Wedgewooda. "Chytal neuvěřitelně. Byl rozdílovým hráčem," podotkl. Na druhé straně si kouč Seattlu Dave Hakstol posteskl, že jeho svěřenci polevili v koncentraci a postrádal při inkasovaných gólech i lepší komunikaci mezi hráči.

Vaněček inkasoval oba góly ve druhé třetině v rozmezí pěti minut. Poprvé jej překonal Derick Brassard střelou z levého kruhu, z dorážky zvýšil Sean Couturier. Washington vstřelil zásluhou Bretta Leasona kontaktní gól ve 47. minutě, a přestože ve třetí třetině soupeře zatlačil, tak už nevyrovnal.

Boston otevřel skóre gólem Taylora Halla, ale poté se na druhé straně trefili dvakrát John Tavares i Auston Matthews a otočili na 4:1. Pastrňák, který v předchozích čtyřech zápasech nebodoval, snížil ve 49. minutě v přesilové hře střelou z levého kruhu bez přípravy. Poslední slovo měl ale Mitchell Marner, který při hře hostů bez gólmana zpečetil výhru a se čtyřmi body (1+3) byl zvolen hlavní hvězdou zápasu.

Rutta se po Palátově přihrávce trefil z pozice mezi kruhy a dostal Tampu Bay v polovině utkání do vedení 2:1. Byla to pro něj první branka v základní části NHL od 14. prosince 2019, mezitím se ale dvakrát prosadil v letošním play off při cestě za obhajobou Stanleyova poháru.

Po Palátových akcích Lightning odskočili v posledních dvou minutách z 3:2 na 5:2. Český útočník se v čase 58:19 dostal po přihrávce Anthonyho Cirelliho sám před Matta Murrayho a prostřelil jej mezi betony. Oba si spolupráci vzápětí zopakovali. Palát získal ve středním pásmu puk a po jeho zakončil Cirelli při hře domácích bez gólmana jejich souhru do prázdné branky.

Palát má na kontě osm bodů (4+4) a z českých hráčů je v sezoně NHL produktivnější jen Voráček (0+10). Kladenský odchovanec patří v počtu přihrávek do elitní desítky a po jeho křížném pasu otevřel skóre Gabriel Carlsson. Colorado otočilo dvěma trefami Andre Burakovského, ale domácí v posledních pěti minutách strhli výhru na svou stranu třemi góly.

Carolina přišla v desátém utkání sezony o neporazitelnost, na ledě Floridy podlehla 2:5. Domácí už po úvodní třetině vedli 4:0, pod třetí branku se podepsal Gudas. Hlavní postavou Panthers byl ale Anthony Duclair, který dva góly vstřelil a na dva přihrál. Stejnou bilanci zaznamenal i útočník Tyler Bertuzzi při výhře Detroitu 4:3 v prodloužení v Buffalu.

Čtyři body zaznamenal v sobotu i Matthew Tkachuk, jenž režíroval gólem a třemi přihrávkami vítězství Calgary 6:0 nad New York Rangers. Gólman Jacob Markström, jemuž kryl záda Daniel Vladař, chytil 22 střel a počtvrté v ročníku udržel čisté konto. Už ve třetí minutě skončil zápas pro útočníka Rangers Filipa Chytila. Po střetu se Sammy Blaisem zamířil do kabin a už se nevrátil. Bližší informace o jeho stavu klub zatím neposkytl.

Pittsburghu nestačil hattrick Kasperiho Kapanena a prohrál doma s Minnesotou 4:5 po nájezdech. Hosté si vynutili prodloužení až trefou 2,2 sekundy před koncem třetí třetiny. Do rozstřelu dospěl i zápas v San Jose, které podlehlo New Jersey 2:3. Ve třetím kole nájezdů neuspěl Tomáš Hertl, následně rozhodl Damon Severson.

Výsledek NHL

Ottawa - Tampa Bay 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky: 22. Connor Brown, 40. B. Tkachuk, 60. Shaw - 5. Hedman, 31. Rutta (Palát), 48. Stamkos, 59. Palát, 60. Cirelli (Palát). Střely na branku: 27:33. Diváci: 12.417. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. B. Tkachuk, 3. Hedman.

Florida - Carolina 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

Branky: 3. a 51. Duclair, 11. Vatrano, 14. Lundell (Gudas), 16. Hörnqvist - 28. Fast, 36. Trocheck. Střely na branku: 32:32. Diváci: 13.835. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Lundell (oba Florida), 3. Trocheck (Carolina).

Buffalo - Detroit 3:4 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 32. Tage Thompson, 33. Dahlin, 47. Ruotsalainen - 54. a 55. Bertuzzi, 1. P. Suter, 63. Seider. Střely na branku: 32:33. Diváci: 8171. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi (Detroit), 2. Tage Thompson, 3. Asplund (oba Buffalo).

Toronto - Boston 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 13. a 43. Tavares, 35. a 39. Matthews, 60. Marner - 9. T. Hall, 49. Pastrňák. Střely na branku: 36:44. Diváci: 19.077. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Matthews, 3. Tavares (všichni Toronto).

Montreal - Vegas 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Branky: 18. Suzuki, 19. Toffoli - 26. Pietrangelo, 31. Marchessault, 32. Coghlan, 58. Stephenson, 60. McNabb. Střely na branku: 38:18. Diváci: 20.156. Hvězdy zápasu: 1. Pietrangelo (Vegas), 2. Suzuki (Montreal), 3. Lehner (Vegas).

Pittsburgh - Minnesota 4:5 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 17., 20. a 49. K. Kapanen, 34. Guentzel - 10. Kaprizov, 37. Eriksson Ek, 57. Spurgeon, 60. Hartman, rozhodující sam. nájezd Bjugstad. Střely na branku: 39:40. Diváci: 17.181. Hvězdy zápasu: 1. K. Kapanen (Pittsburgh), 2. Spurgeon, 3. Kaprizov (oba Minnesota).

Washington - Philadelphia 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 47. Leason - 32. Brassard, 36. Couturier. Střely na branku: 32:32. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones (Philadelphia), 2. Vaněček (Washington), 3. Couturier (Philadelphia).

Columbus - Colorado 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky: 12. Carlsson (Voráček), 54. Texier, 59. Sillinger, 60. Bjorkstrand - 17. a 34. Burakovsky. Střely na branku: 42:36. Diváci: 16.494. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Sillinger (oba Columbus), 3. Burakovsky (Colorado).

Winnipeg - NY Islanders 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. A. Lee, 41. B. Nelson. Střely na branku: 24:31. Diváci: 13.424. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. B. Nelson (oba NY Islanders), 3. Comrie (Winnipeg).

Calgary - NY Rangers 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Branky: 32. a 47. J. Gaudreau, 16. Monahan, 30. B. Richardson, 54. Lucic, 55. M. Tkachuk. Střely na branku: 37:22. Diváci: 15.879. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. J. Gaudreau, 3. Markström (všichni Calgary).

Arizona - Seattle 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)

Branky: 41. a 59. Crouse, 2. Roussel, 24. Boyd, 54. Kessel - 1. Eberle, 1. Gourde, 12. Bastian, 59. Giordano. Střely na branku: 22:31. Karel Vejmelka inkasoval z obou střel a odchytal za Arizonu 59 sekund. Diváci: 15.045. Hvězdy zápasu: 1. Crouse, 2. Gostisbehere, 3. Wedgewood (všichni Arizona).

San Jose - New Jersey 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 25. Balcers, 45. Dahlen - 37. Graves, 58. Kuokkanen, rozhodující sam. nájezd Severson. Střely na branku: 27:28. Diváci: 12.019. Hvězdy zápasu: 1. Bernier (New Jersey), 2. Burns, 3. Dahlen (oba San Jose).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 11 10 1 0 46:24 21 2. Toronto 12 7 1 4 32:32 15 3. Tampa Bay 11 6 2 3 35:35 14 4. Buffalo 11 5 2 4 33:31 12 5. Detroit 12 5 2 5 34:42 12 6. Boston 9 5 0 4 25:26 10 7. Ottawa 11 3 1 7 28:40 7 8. Montreal 13 3 0 10 26:45 6

Metropolitní divize:

1. Carolina 10 9 0 1 39:20 18 2. NY Rangers 12 6 3 3 29:34 15 3. Philadelphia 10 6 2 2 32:25 14 4. Columbus 10 7 0 3 32:28 14 5. Washington 11 5 4 2 37:29 14 6. NY Islanders 9 5 2 2 25:20 12 7. New Jersey 10 5 2 3 26:30 12 8. Pittsburgh 10 4 3 3 33:32 11

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 9 7 1 1 36:21 15 2. Minnesota 10 7 0 3 32:34 14 3. Winnipeg 11 6 2 3 37:32 14 4. Nashville 11 6 0 5 31:31 12 5. Dallas 10 4 2 4 22:29 10 6. Colorado 10 4 1 5 30:36 9 7. Chicago 12 1 2 9 26:47 4 8. Arizona 12 1 1 10 19:49 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 10 9 0 1 45:28 18 2. Calgary 11 7 3 1 40:22 17 3. San Jose 11 6 1 4 32:30 13 4. Anaheim 12 5 3 4 38:36 13 5. Vegas 11 6 0 5 31:33 12 6. Los Angeles 11 5 1 5 30:31 11 7. Vancouver 11 4 1 6 27:30 9 8. Seattle 12 4 1 7 34:40 9

Kanadské bodování NHL

1. Draisaitl (Edmonton) 10 23 (10+13) 2. McDavid (Edmonton) 10 22 (8+14) 3. Ovečkin (Washington) 11 18 (10+8) 4. Connor (Winnipeg) 11 16 (8+8) 5. A. Svečnikov (Carolina) 10 14 (7+7) 6. Kopitar (Los Angeles) 11 14 (7+7) E. Lindholm (Calgary) 11 14 (7+7) 8. Stamkos (Tampa Bay) 11 14 (6+8) 9. Marchand (Boston) 9 14 (4+10) 10. J. Gaudreau (Calgary) 11 14 (4+10) 66. Voráček (Columbus) 10 10 (0+10) 87. Hertl (San Jose) 11 8 (5+3) 90. Palát (Tampa Bay) 11 8 (4+4) 111. Zacha (New Jersey) 10 7 (5+2) 146. Pastrňák (Boston) 9 6 (3+3) 158. D. Kubalík (Chicago) 12 6 (3+3)