Vejmelka ani Vaněček nevychytali v NHL výhru

New York - Hokejistům Arizony nestačilo 28 zákroků Karla Vejmelky a podlehli v NHL na ledě Colorada 1:3. Vítek Vaněček se dostal do branky New Jersey v jedenácté minutě za stavu 1:3. Český brankář inkasoval dvakrát z 19 střel, ale Devils zápas neotočili a prohráli v Buffalu 4:5.

Vejmelka inkasoval poprvé ve třinácté minutě, v přesilové hře jej překonal Nathan MacKinnon střelou z pravého kruhu nad lapačku. Ještě v úvodní třetině vyrovnal bekhendovým blafákem Clayton Keller, který skóroval desetkrát v posledních jedenácti utkáních. Rozdílový gól vstřelil ve 47. minutě švihem zpoza mezikruží Cale Makar, jeho střelu Vejmelka neviděl. O chvíli později zpečetil výhru J.T. Compher z dorážky v přesilové hře.

"Bránili dobře. S přibývajícím časem jsme se dostávali k častější střelbě, vytvářeli chaos okolo branky. Už ve druhé třetině jsme neproměnili dobré šance, ale vytrvali jsme a byli jsme odměněni," řekl trenér Colorada Jared Bednar. MacKinnon bodoval v 19 domácích zápasech v řadě (15+17) a proti Arizoně byl stejně jako Makar u všech tří branek. Oba si připsali gól a dvě přihrávky.

New Jersey s nástupem Vaněčka snížilo v 19. minutě po trefě Kevina Bahla, ale Buffalo odskočilo v prostřední třetině na 5:2. Oba góly dal Alex Tuch. Českého brankáře překonal poprvé rychlou střelou z pravého kruhu a při druhé trefě usměrnil do sítě v přesilové hře střílenou přihrávku Rasmuse Dahlina.

Devils se vzápětí radovali z gólu Jacka Hughese, ale rozhodčí ho odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu Ondřeje Paláta. Rodák z Frýdku-Místku navíc nebodoval v devátém utkání za sebou. Hughes se přeci jen později zapsal mezi střelce a ve třetí třetině dostal hosty dvěma trefami na dostřel. V posledních deseti minutách se už ale skóre nezměnilo.

"Nebyli jsme připravení hrát od začátku hokej na nejvyšší úrovni. To padá na mou hlavu," řekl sebekriticky trenér New Jersey Lindy Ruff. Gólmany nevinil. "Chytali dobře. Problémem bylo, že se soupeř dostával před ně až příliš snadno a zakončoval z nebezpečných pozic. Nechali jsme je ve štychu. Soupeři jsme dopřáli hodně prostoru i přečíslení a využil toho," doplnil.

New Jersey si v případě výhry mohlo zajistit první účast v play off od roku 2018. "Možná nás to trochu svazovalo. Měli jsme to v hlavách. Nevím. Nedokážu vysvětlit, proč jsme hráli takhle. Všichni víme, že to nebylo dobré," řekl obránce Jonas Siegenthaler. Buffalo ještě živí teoretickou naději. Na poslední postupovou příčku do play off ztrácí šest bodů a má před sebou ještě jedenáct zápasů.

Columbus zdolal doma New York Islanders 5:4 v prodloužení. Nejhorší tým soutěže vstřelil v základní hrací době všechny čtyři branky ve druhé třetině, v níž se blýskl lakrosovým gólem Kent Johnson. Útočník Blue Jackets nabral za brankou puk na čepel a zavěsil ho nad rameno Iljy Sorokina u pravé tyčky. "Nemohl jsem najít místo ke střele a dostal jsem se za branku. Najednou mě napadlo, že bych to mohl zkusit," prozradil Johnson.

Islanders, kteří mají ve Východní konferenci náskok čtyř bodů na první nepostupovou příčku do play off, vyrovnali dvěma góly ve třetí třetině. Prodloužení rozhodl Boone Jenner.

Statistika pátečních zápasů NHL: Buffalo - New Jersey 5:4 (3:2, 2:0, 0:2) Branky: 25. a 37. Tuch, 7. Cozens, 8. Tage Thompson, 11. Quinn - 46. a 50. J. Hughes, 10. Šarangovič, 19. Bahl. Střely na branku: 26:31. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 47:41 minuty, inkasoval dva góly z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 89,5 procenta. Diváci: 17.101. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Quinn, 3. Cozens (všichni Buffalo). Columbus - NY Islanders 5:4 v prodl. (0:1, 4:1, 0:2 - 1:0) Branky: 25. J. Gaudreau, 29. Foudy, 38. K. Johnson, 38. Robinson, 61. Jenner - 26. a 48. Nelson, 14. Parise, 44. Palmieri. Střely na branku: 27:38. Diváci: 18.940. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. K. Johnson (oba Columbus), 3. Nelson (NY Islanders). Colorado - Arizona 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) Branky: 13. MacKinnon, 47. Makar, 52. Compher - 19. Keller. Střely na branku: 30:18. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58:58 minuty, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procenta. Diváci: 18.136. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Ničuškin (všichni Colorado). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. x-Boston 71 55 5 11 269:153 115 2. Toronto 71 43 9 19 245:196 95 3. Tampa Bay 73 42 6 25 252:228 90 4. Florida 72 36 7 29 252:247 79 5. Ottawa 72 35 5 32 228:233 75 6. Buffalo 71 34 6 31 256:267 74 7. Detroit 71 31 9 31 209:235 71 8. Montreal 72 28 6 38 203:268 62 Metropolitní divize: 1. x-Carolina 70 46 8 16 233:181 100 2. New Jersey 72 45 8 19 251:198 98 3. NY Rangers 72 42 10 20 243:195 94 4. NY Islanders 73 37 9 27 219:203 83 5. Pittsburgh 72 35 10 27 231:233 80 6. Washington 73 34 8 31 233:227 76 7. Philadelphia 71 27 12 32 192:236 66 8. Columbus 71 23 7 41 194:277 53 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 72 39 14 19 250:201 92 2. Minnesota 72 41 9 22 216:197 91 3. Colorado 71 42 6 23 236:197 90 4. Winnipeg 73 41 3 29 220:205 85 5. Nashville 70 36 8 26 200:206 80 6. St. Louis 71 32 6 33 224:258 70 7. Arizona 73 27 12 34 204:253 66 8. Chicago 71 24 6 41 176:255 54 Pacifická divize: 1. Vegas 72 45 6 21 238:202 96 2. Los Angeles 71 41 10 20 247:229 92 3. Edmonton 72 41 8 23 283:242 90 4. Seattle 71 39 8 24 246:229 86 5. Calgary 73 32 15 26 230:228 79 6. Vancouver 71 32 5 34 243:264 69 7. Anaheim 72 23 10 39 186:291 56 8. San Jose 72 19 15 38 206:281 53 Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.