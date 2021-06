Vegas vyřadil Colorado a postoupil do semifinále NHL

New York - Hokejisté Vegas porazili Colorado 6:3 a vyřadili vítěze základní části 4:2 na zápasy, přestože sérii odstartovali dvěma prohrami. Golden Knights od vstupu do NHL v roce 2017 postoupili potřetí do semifinále soutěže a v příštím kole střetnou s Montrealem. Další dvojici tvoří obhájce Stanleyova poháru Tampa Bay s New Yorkem Islanders. Mezi čtyři nejlepší týmy se neprobojoval ani jeden ze čtyř vítězů divize.

"Nemyslím si, že bychom našli v hokejovém světě člověka, který za stavu 0:2 v sérii předpovídal, že postoupíme po šesti utkáních. Spíše se mluvilo o tom, že prohrajeme 0:4, a rozebíralo se, zda vůbec vyhrajeme jeden zápas. Tahle parta má ale v sobě hodně hrdosti, vytěsnili tyhle pochybné úvahy druhých z hlavy a dřeli. Je úžasné, co dokázali," radoval se trenér Vegas Peter DeBoer.

Colorado dobře začalo a z přečíslení dva na jednoho otevřel skóre už po 23 sekundách hry Devon Toews. Domácí obránce Nick Holden ale už ve druhé minutě nahozením od modré čáry vyrovnal a ještě v úvodní třetině otočil stav William Karlsson. Mikko Rantanen upravil v přesilové hře na 2:2, ale Keegan Kolesar úspěšnou tečí vrátil Vegas vedení. Avalanche kontrovali trefou Andreho Burakovského z rychlého protiútoku.

Rozhodující gól padl osmnáct sekund před koncem druhé třetiny. Od zadního mantinelu se odrazila nepřesná střela k obránci Alexi Pietrangelovi, který puk pohotově u levé tyčky doklepl do branky. Uklidňující pátou trefu přidal v 52. minutě William Carrier z hranice brankoviště. Postup Vegas, v jehož sestavě schází od 18. května zraněný Tomáš Nosek, stvrdil Max Pacioretty při hře bez gólmana.

O všechny branky se postaralo šest různých hráčů, přičemž Holden, Pietrangelo, Kolesar i Carrier skórovali v letošním play off poprvé. "Naší předností je hloubka kádru. Sílu máme rozloženou do všech řad. Dokonce i hráči, kteří jsou mimo sestavu, dokáží rozhodovat zápasy, když opět dostanou šanci hrát. Každý přispěje svým dílem, to je klíčové. Bez toho tým jako Colorado neporazíte. Nemáme superhvězdy jako oni," vysvětlil DeBoer.

Vyzdvihl zejména předsezonní posilu Pietrangela, který získal před dvěma lety Stanleyův pohár se St. Louis. Zkušený obránce bodoval při všech čtyřech výhrách nad Coloradem a připsal si v sérii 21 zblokovaných střel. "Podle mě byl nejlepším hráčem série, absolutní monstrum. V defenzivě toho hodně zblokoval a skvěle podporoval i útok. Proto jsme ho sem přivedli na tuhle část sezony a na tyto situace," podotkl.

Coloradu nebyla v šestém utkání nic platná střelecká převaha (33:22). V největší šanci vychytal Marc-Andre Fleury za stavu 4:3 zblízka Valerije Ničuškina a připsal si 89. výhru v play off, čímž se v historické tabulce osamostatnil na čtvrté příčce. I kvůli jeho formě skončili Avalanche ve druhém kole potřetí za sebou.

"Samozřejmě nemůžeme být spokojeni. Nikdy nejste šťastný, když nevyhrajete poslední zápas sezony. Bolí to. Jsem neskutečné hrdý na partu, jakou jsme utvořili, a na sezonu, jakou jsme měli," prohlásil kapitán Colorada Gabriel Landeskog. "Je těžké teď hledat nějaká pozitiva. Nikdo nechce odehrát dobrou základní část a vypadnout ve druhém kole. Všichni jsme chtěli vyhrát pohár, za tím jsme si šli," doplnil Rantanen.

Výsledek play off NHL

Západní divize - 6. zápas:

Vegas - Colorado 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Branky: 2. Holden, 16. W. Karlsson, 35. Kolesar, 40. Pietrangelo, 52. Carrier, 57. Pacioretty - 1. D. Toews, 24. Rantanen, 37. Burakovsky. Střely na branku: 23:33. Diváci: 18.149. Hvězdy zápasu. 1. Pietrangelo, 2. Kolesar, 3. Carrier (všichni Vegas). Konečný stav série: 4:2.