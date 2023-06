Vegas vyhráli na ledě Floridy a mají na dosah historický triumf

Sunrise (USA) - Hokejisté Vegas zvítězili ve finále NHL na ledě Floridy 3:2, v sérii vedou 3:1 a dělí je jedna výhra od zisku prvního Stanleyova poháru v historii klubu. Hosty přiblížil k triumfu Chandler Stephenson, který vstřelil úvodní dva góly zápasu a na kontě má v play off už deset tref. Golden Knights můžou sérii uzavřít doma v noci na středu, kdy je na programu páté utkání od 2:00 SELČ.

Stephenson otevřel skóre už po 99 sekundách hry z úniku a ve 28. minutě zvýšil střelou z mezikruží. Do tříbrankového trháku dostal Vegas v čase 31:04 z dorážky William Karlsson přes bránícího Radko Gudase.

"Každý věděl, co je ve hře. Snažili jsme se do utkání vlétnout, abychom utišili jejich fanoušky," řekl Stephenson. "Nejdůležitější ale bylo, že jsme všichni dodržovali systém a šli jsme střídání po střídání. Takhle musíme hrát i příště. Je to klišé, ale je to tak. Teď jsme plni adrenalinu, emocí. Jsme jednu výhru od splnění snu," doplnil.

Naději dal Floridě v závěru prostřední třetiny Brandon Montour, jehož nahození se odrazilo do branky od bruslí dvou hostujících obránců. O kontaktní gól se postaral ve 44. minutě Aleksander Barkov. Další změnu skóre už ale nepřinesla ani téměř dvě a půl minuty dlouhá hra domácích bez brankáře.

"Byl to boj do poslední sekundy. Zatlačili nás, věděli jsme, že to udělají. Hrají takhle všechny série. Je skvělé, že jsme výhru udrželi," oddechl si útočník Vegas Nicolas Roy. "Byli jsme v jejich pásmu (od druhého gólu) celý zbytek zápasu. Tak to chodí, když tým potřebuje dohnat ztrátu. Pravděpodobně se trochu více zatáhli, ale také máme spoustu sebevědomí. Kluci odvedli neskutečnou práci," chválil spoluhráče lídr Floridy Matthew Tkachuk, který kvůli zranění vynechal většinu třetí třetiny.

Hráči Vegas vstoupili do zápasu aktivně a počáteční nápor korunoval Stephenson, který se po pasu Zacha Whiteclouda dostal za domácí obranu a nájezd zakončil mezi betony Sergeje Bobrovského. Hra se ve zbytku první třetiny vyrovnala, ale skóre nikoliv.

Prostřední část patřila hostům. V jejím úvodu sice nevyužili svou jedinou přesilovou hru v zápase, ale v dalším průběhu odskočili na 3:0. Stephenson zvýšil milimetrovou ranou, po které puk zapadl do branky za cinkotu tyčky. Třetímu gólu nezabránil ani Gudas. Český obránce nejdříve zblokoval střelu, ale jen k nohám Karlssona, který pohotově doklepl puk do odkryté branky.

Floridu vrátila do hry nenápadná akce. Montour nahodil kotouč od pravého mantinelu na branku a po biliárovém odrazu skončil puk za zády Adina Hilla. Obránci Brayden McNabb i Shea Theodore se omlouvali brankáři Vegas, který vzal ale celou situaci s úsměvem.

Domácí se na začátku třetí třetiny vrhli do útoku a Barkov zdramatizoval zápas prvním gólem v sérii. Kapitán týmu se trefil z pravého kruhu k bližší tyči. Florida dál hrozila především ze závarů, ale také otevírala zadní vrátka. V největší šanci Vegas utekl Gudasovi podél pravého mantinelu agilní Jonathan Marchessault, ale poprvé ve finále neskóroval.

Domácí v předchozím utkání otočili z 1:2, přičemž si vynutili při hře bez brankáře prodloužení, ve kterém rozhodli o výhře. Tentokrát ale stejný scénář nezopakovali, i když v posledních 17 sekundách hráli ještě v šesti proti čtyřem a vynutili si tlak. Po vyhraném vhazování a střele vytvořili před brankou Hilla skrumáž, jenže hosté vše ustáli. "Škoda, že jsme neměli pár sekund navíc," litoval Tkachuk, který dorážel s klaksonem.

Oba týmy se držely disciplíny a měly až do závěrečném hvizdu po jednom vyloučeném hráči. Bezprostředně po siréně se ale na ledě strhla hromadná strkanice, za kterou rozhodčí udělili 28 trestných minut. Nejaktivnější byl na straně Vegas brankář Hill, jenž vyrážečkou i lapačkou uštědřil pár ran Carteru Verhaeghemu i Samu Bennettovi. "Přišel jsem o helmu a měli na ledě šest hráčů, zatímco my jen čtyři. Snažil jsem se proto zapojit, abych trochu pomohl spoluhráčům," vysvětlil Hill.

Za domácí dostali desetiminutový trest Montour a Tkachuk, který i přes zranění naskočil do závěru zápasu. "Je celý život bojovníkem a znovu to dokázal. Čekali jsme na situaci, kde bychom jej mohli využít. Doufali jsme, že dostaneme přesilovku a samozřejmě jsem s ním počítal na koncovku zápasu," řekl kouč Floridy Paul Maurice na adresu Tkachuka, nejproduktivnějšího hráče týmu (11+13).

Jeho svěřenci už v úvodním kole otočili sérii z 1:3 proti vítězi základní části. "Koukáme jen na příští zápas. Chceme ho vyhrát a donutit je, aby se vrátili zpátky na Floridu. Už jsme si prošli stejnou situací s Bostonem a vyřadili jsme je," připomněl Tkachuk.

Finále Stanleyova poháru - 4. zápas:

Florida Panthers - Vegas Golden Knights 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 37. Montour (Barkov), 44. Barkov (Montour, Lundell) – 2. Stephenson (Whitecloud, Mark Stone), 28. Stephenson (Mark Stone, Hague), 32. W. Karlsson (Hague, Marchessault). Rozhodčí: Kozari, McCauley - Cherrey, Kovachik. Vyloučení: 4:2, navíc Montour a M. Tkachuk (oba Florida) 10 min. Bez využití. Střely na branku: 31:31. Diváci: 19.986. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson (Vegas), 2. Barkov (Florida), 3. Mark Stone (Vegas). Stav série: 1:3.

Sestavy:

Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, M. Staal, Gudas, Mahura - Duclair, Barkov, Cousins - M. Tkachuk, Bennett, Verhaeghe - Reinhart, Lundell, Lomberg - Dalpe, E. Staal, Colin White. Trenér: Maurice.

Vegas: Hill - Pietrangelo, Martinez, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague - Marchessault, Eichel, Barbašev - Mark Stone, Stephenson, Howden - Amadio, W. Karlsson, R. Smith - Kolesar, N. Roy, W. Carrier. Trenér: Cassidy.