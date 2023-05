Vegas nevyužilo první postupový mečbol, Dallas otočil zápas v prodloužení

Dallas - Dallas ve finále Západní konference NHL zdolal Vegas 3:2 v prodloužení a snížil v sérii na 1:3 na zápasy. Golden Knights v play off padli po pěti výhrách za sebou a nevyužili první postupový mečbol. Dvěma góly se blýskl Jason Robertson, rozhodující branku vstřelil v čase 63:18 Joe Pavelski.

Hokejisté Vegas za druhým postupem do finále Stanley Cupu v klubové historii vykročili rázně a v páté minutě se zásluhou Williama Karlssona dostali do vedení. Švédský forvard do branky usměrnil nabídku Reillyho Smitha a vstřelil osmý gól v probíhajícím play off. Dallas odpověděl ještě v první třetině. V 16. minutě se na brankovišti výborně zorientoval Robertson, jenž ze vzduchu dorazil do branky vyražený puk.

Také ve druhé třetině se jako první prosadili hokejisté Vegas. V polovině základní hrací doby je poslal do vedení Jonathan Marchessault. Dallas znovu dokázal odpovědět a opět u toho byl Robertson. Třiadvacetiletý forvard i podruhé dobře zapracoval na brankovišti a dal šestý gól v play off.

Ve třetí třetině branka nepadla, o vítězi tak potřetí v sérii rozhodlo až prodloužení. V něm se poprvé radovali hráči Dallasu. Výhru po finské přesilovkové souhře mezi Roopem Hintzem, Mirem Heiskanenem vystřelil veterán Pavelski. Hintz v play off zaznamenal již 24 bodů a vládne produktivitě s tříbodovým náskokem před Matthewem Tkachukem.

Finále Západní konference play off NHL - 4. zápas:

Dallas - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 16. a 38. J. Robertson, 64. Pavelski - 5. W. Karlsson, 31. Marchessault. Střely na branku: 42:39. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Pavelski (oba Dallas), 3. A. Hill (Vegas). Stav série: 1:3.