Vegas dělí výhra od postupu, Toronto a Islanders vyrovnali sérii

New York - Hokejisté Vegas zvítězili na ledě Minnesoty 4:0, v sérii vedou 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do druhého kola play off NHL. Toronto i bez zraněného kapitána Johna Tavarse porazilo Montreal 5:1 a vyrovnalo sérii na 1:1. Po čtyřech zápasech je stav nerozhodný i mezi týmy Pittsburgu a New Yorku Islanders, který v sobotu vyhrál 4:1. Tamp Bay i díky gólu Ondřeje Paláta porazila Floridu 6:2. Úřadující vítězové Stanley Cupu se ujali vedení 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do čtvrtfinále.

V sestavě Vegas scházel Tomáši Nosek, o jehož startu se rozhodovalo před zápasem. Český útočník odstoupil z druhého utkání v sérii kvůli nespecifikovanému zranění a od té doby nehrál. I bez něj zvítězili Golden Knights potřetí v řadě, o což se hlavně zasloužili dvěma góly Nicolas Roy a 35 zákroky brankář Marc-Andre Fleury.

Toronto bez Tavarese, který v minulém utkání utrpěl zranění kolene a otřes mozku, od osmé minuty prohrávalo. V dalším průběhu zápasu už ale střílel góly pouze lídr Severní divize a na obratu se podílel Auston Matthews třemi body (1+2). Maple Leafs porazili Montreal v play off poprvé od roku 1967, kdy vyhráli naposledy Stanleyův pohár.

Islanders po bezbrankové první třetině udeřili dvakrát v prostřední části a dvěma slepenými góly ve 47. minutě zvýšili na 4:0. Brankář Ilja Sorokin, který nahradil Semjona Varlamova a dovedl tým k výhře i ve svém druhém startu v letošním play off, přišel o čisté konto v čase 57:25.

Hokejisté Tampy Bay i díky gólu Ondřeje Paláta porazili ve čtvrtém utkání série 1. kola play off NHL Floridu 6:2. Úřadující vítězové Stanley Cupu se ujali vedení 3:1 na zápasy a jedna výhra je dělí od postupu do čtvrtfinále.

Palát skóroval v 17. minutě a zvýšil na 3:1, jeho gól byl tedy nakonec vítězný. Český útočník tečoval před brankou střelu slovenského obránce Erika Černáka a v letošním play off se prosadil podruhé. Dvakrát v zápase skóroval Alex Killorn, jenž navíc měl dvě asistence, čtyři body nasbíral také Nikita Kučerov (1+3).

Pátý duel, v němž mohou Lightning sérii ukončit, se hraje v pondělí.

Výsledky 1. kola play off NHL

Severní divize - 1. zápas:

Toronto - Montreal 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 13. Spezza, 26. Matthews, 34. Sandin, 49. W. Nylander, 59. Kerfoot - 8. Kotkaniemi. Střely na branku: 34:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. W. Nylander, 3. Spezza (všichni Toronto). Stav série: 1:1.

Východní divize - 4. zápas:

New York Islanders - Pittsburgh 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 29. Josh Bailey, 35. Pulock, 47. Wahlstrom, 47. Eberle - 58. Aston-Reese. Střely na branku: 26:30. Diváci: 6800 (omezený počet). Hvězdy utkání: 1. Sorokin, 2. Pulock, 3. Josh Bailey (všichni Islanders). Stav série: 2:2.

Centrální divize - 4. zápas:

Tampa Bay - Florida 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Branky: 26. a 28. Killorn, 3. Cirelli, 8. Gourde, 17. Palát, 45. Kučerov - 9. Huberdeau, 39. Verhaeghe. Střely na branku: 26:41. Diváci: 9762 (omezený počet). Hvězdy utkání: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij, 3. Killorn (všichni Tampa Bay). Stav série: 3:1.

Západní divize - 4. zápas:

Minnesota - Vegas 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 11. a 59. N. Roy, 30. Tuch, 34. Mark Stone. Střely na branku: 35:18. Diváci: 4500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. M.-A. Fleury, 3. Tuch (všichni Vegas). Stav série: 1:3.