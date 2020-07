Praha - Čeští sportovci mají pro přípravu na očekávaná vedra při olympijských hrách v Tokiu k dispozici i speciální tělocvičnu a posilovnu, kde lze simulovat obdobné podmínky. V zimě ji vyzkoušely veslařky Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová, které v ní hodně trpěly.

V zařízení nazvaném Heat Chamber lze prostřednictvím speciálních kamen simulovat vysoké teploty a vlhkost, které zřejmě budou za rok v Tokiu. Zařízení, jež jsou k dispozici v Olomouci a v Praze v Centru sportovní medicíny Jiřího Dostala, tak mohou být alternativou k pobytům v horkém a vlhkém klimatu.

"Kromě Němců a Britů jsme jediní v Evropě, kteří touto cestou jdou. V místnosti uděláte teplo a vlhko stejně jako v Tokiu. Olympionici tam mohou sportovat na trenažérech nebo cvičit v posilovně," popisoval sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Novinku v zimě vyzkoušely členky dvojskifu Antošová a Fleissnerová. "Bylo tam 39 stupňů, bylo to strašný hned na začátku. Jestli takhle bude v Tokiu, tak to bude příšerné. Věřím, že tam to bude lepší, že bude proudit vzduch. Bylo hrozné v tom trénovat. Nejezdily jsme žádné intenzity, přesto jsme z toho byly úplně zničené," popisovala novinářům Fleissnerová, která po osmidenním tréninkovém cyklu v horkých podmínkách onemocněla. "Byly jsme tam v zimě, tak to asi způsobil i ten teplotní šok," uvedla.

I pro Antošovou byla nezvyklá příprava hodně náročná. "A to jsme jenom dvakrát jely test ve vyšší intenzitě," poznamenala. Odložení olympijských her o rok brala s nadhledem. "Vrcholově sportuju už asi 12 let, tak ten jeden rok navíc mě nezabije," řekla.

To Fleissnerová musela poupravit své plány. Původně se chtěla letos koncentrovat na olympijskou přípravu a příští rok se více věnovat dokončení studia na České zemědělské univerzitě v Praze, ale musela to prohodit. "Makám na diplomce a doufám, že se letos se mi povede školu dokončit," řekla.

Aktuálně se teploty vzduchu v Tokiu pohybují pod 30 stupni Celsia, ale i to může být zrádné. "Teď je tam sice 28 stupňů, ale třeba 85 procent vlhkost, to žádná sranda není. Doopravdy to nebudou jednoduché podmínky," upozornil Doktor.

Zásadní roli podle něj bude hrát i výživa a pitný režim sportovců. Proto ČOV angažoval Libora Vítka, který v této oblasti spolupracuje už se zhruba padesátkou sportovců.