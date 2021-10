Vedoucí Třinec se v souboji s posledním Zlínem na výhru nadřel

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili v 11. kole extraligy na svém ledě Zlín 2:1 a udrželi se v čele soutěže. Úřadující mistr prohrával s posledním týmem po první třetině gólem Zdeňka Okála, ale v polovině utkání vyrovnal Ondřej Kovařčík a ve 42. minutě rozhodl Erik Hrňa. Hosté nebodovali ani v druhém utkání od rezignace trenéra Roberta Svobody a prohráli deváté z deseti odehraných zápasů sezony.

Zlín měl po téměř měsíci v obraně zkušeného Němce a nastoupil poprvé v sestavě se Zbořilem a Flynnem, kteří přišli na hostování z Mladé Boleslavi výměnou za kapitána Fořta. Oba se zařadili do třetího útoku ke Köhlerovi.

Největší šance se zrodily v úvodní třetině hlavně v třineckých přesilových hrách. V první se blýskl sólem přes celé kluziště domácí bek Marinčin, zastavil ho až pravým betonem Kašík. Ve druhé zahrozili pro změnu hosté, ujeli do brejku dva na jednoho a proti Okálovi se vytáhl Mazanec. Jejich druhý souboj už ale vyhrál hostující útočník, který zblízka otevřel v 17. minutě druhou trefou sezony skóre.

Oceláři se od začátku prostřední třetiny do Zlína zakousli, soupeře přestříleli v této pasáži 17:1. Už v prvním střídaní trefil Růžička levou tyč. Nejlepší útok soutěže se prosadil až v polovině utkání, když Ondřej Kovařčík tečoval nahození Zahradníčka od modré čáry a připsal si první gól sezony. Při Kašíkovi stálo i štěstí, střela Musila zacinkala na brankovou konstrukci.

Vedení strhl na stranu domácích z nenápadné akce Hrňa, který střelou švihem z pravého kruhu k bližší tyči překonal Kašíka. Třinecký útočník se trefil v sezoně už posedmé. Zlín poté přežil oslabení a převzal na chvíli iniciativu, ale Mazanec kryl gólové šance Köhlera i Flynna. Domácí poté zahodili několik možností, jak pojistit náskok a málem litovali. Sedláček ale zblízka je vyprášil Mazancovu výstroj a skóre se nezměnilo ani v minutu a půl dlouhé hře Zlína bez gólmana.

Hlasy trenérů po zápase:

Marek Zadina (Třinec): "Pro nás to byl klasický zápas se Zlínem, hodně těžký. V první třetině jsme nehráli, jak jsme chtěli. Nepohybovali jsme se dobře, prohrávali jsme osobní souboje, jak v útočném, tak v obranném pásmu. Před druhou třetinou jsme si něco řekli v kabině, kluci to začali dělat a dostali jsme se na koně. Hráli jsme hokej, jaký jsme chtěli. Zlín jsme přehrávali, vytvářeli jsme si šance, ale neproměňovali jsme je. Kašík chytal velmi dobře. O výsledek se bojovalo do poslední minuty. Zlínští hrají jednoduše v obranném pásmu, vyhazují puky ven, musíte se do nich tlačit a stojí to spoustu sil. Jsem ale rád, že jsme zápas otočili a že máme tři body."

Luboš Jenáček (Zlín): "Kluci se nemají za co stydět. Podali jsme dobrý výkon a na bod jsme měli, ale holt si to asi musíme vyžrat do dna. Přežili jsme těžkou druhou třetinu, která je dál od střídačky, nemohli jsme prostřídat, jak jsme chtěli, takže nás Třinec párkrát zavřel a zatápěl nám. Šance jsme ve třetí třetině měli, nebyli jsme ale efektivní. Chyběl nám kousíček, nicméně klukům za výkon děkuji a věřím, že pokud budeme takhle pokračovat, tak ty body budeme sbírat."