Vedoucí Třinec může odskočit Hradci Králové, Oceláře čeká dohrávka v Brně

Brno - Hokejisté Třince mohou díky středeční dohrávce 50. extraligového kola na ledě Brna zvýšit dvoubodový náskok, který mají v čele tabulky před druhým Hradcem Králové. Desátá Kometa poslední dva zápasy nebodovala a navíc v nich dostala celkem deset branek.

Kometa se vrací na domácí led po patnácti dnech, během nichž ale zaznamenala dvě porážky a v tabulce se propadla na 10. příčku. Ve středu ji čeká Třinec, v pátek rovněž doma Sparta. "O síle těchto soupeřů není třeba polemizovat. Jsou to velmi kvalitní týmy a my se na ně musíme co nejlépe připravit," řekl trenér Jiří Kalous.

Situace v brněnské kabině však není růžová. Vedle slovenských olympioniků chyběl na víkendovém tripu v Pardubicích a Chomutově, kde hraje Kladno, také nemocný nejlepší střelec týmu Mueller a jeho středeční zapojení do utkání je nejisté. Disciplinární trest si odpykává obránce Holland, k marodovi Vincourovi přibyl Horký.

Šanci proti obhájci titulu tak znovu dostanou mladí talentovaní hráči Šalé, Malý či Meluzín. "Sestavu budeme řešit až v den utkání, ale věřím, že se s těžkými soupeři popereme co nejlépe a urveme co nejvíc bodů," řekl Kalous.

Vedoucí Třinec, který nastupuje bez pětice olympioniků, vyhrál v posledním kole 3:2 nad Pardubicemi. Stejným výsledkem skončila i všechna tři vzájemná utkání s Brnem, byť oba týmy dělí v tabulce 38 bodů. "Dlouhé roky víme, že mají velmi dobré a úderné přesilovky. Na ty si musíme dát pozor," uvedl Patrik Hrehorčák, který minule proti Kometě skóroval.

Třinec rozhodl v Brně gólem 39 sekund před koncem, doma vyhrál v nájezdech a prohrál v prodloužení. "Poslední zápasy se taháme do závěrečných sekund. Přál bych si, aby to bylo tentokrát v náš prospěch jednoznačnější. V extralize ale není lehký soupeř a domácí potřebují každý bod. Bude to boj," dodal Hrehorčák.

Statistické údaje před předehrávkou 50. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Kometa Brno (10.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 2:3, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 40 zápasů/46 bodů (22 branek + 24 asistencí) - Martin Růžička 46/44 (19+25). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,44 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,83 procenta a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,20 a 93,75, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Ondřej Kacetl 1,71, 92,27 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,15, 91,32 a pětkrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa dvakrát za sebou nebodovala a prohrála pět z posledních šesti zápasů. - Brňané v posledním představení doma 1. února porazili Mladou Boleslav 2:1 a ukončili sérii tří porážek na vlastním ledě. - Třinec prohrál čtyři z posledních sedmi duelů. - Oceláři venku bodovali čtyřikrát za sebou a z toho dvakrát vyhráli. - Třinec, který loni ve čtvrtfinále vyřadil Kometu po výhře 4:0 na zápasy, vyhrál devět z uplynulých jedenácti vzájemných soubojů a obě porážky utrpěl až v nastavení.