Vedoucí Třinec čeká v extralize bitva se třetí Spartou

Praha - Lídr hokejové extraligy Třinec přivítá v dnešním 23. kole třetí Spartu. Druhá Plzeň, která dlouho vedla, bude o návrat do čela tabulky usilovat v Liberci, neboť na Oceláře ztrácí jen dva body. V kompletním programu sedmi utkání poutá velkou pozornost také bitva v Hradci Králové, kde se představí hokejisté Brna.

Třinec sbírá vítězství jako na běžícím pásu a dostal se do vedení i přesto, že jeho nejbližší soupeři odehráli o tři až čtyři zápasy více. Oceláři zabodovali ve všech třinácti odehraných utkáních. "Těší nás to, samozřejmě. Hra sice v posledním utkání proti Hradci nebyla úplně taková, jak bychom si představovali, ale i tak jsme to utkání zlomili a to je pro psychiku důležité. Věříme, že v tom budeme pokračovat i v dalších kolech," řekl trenér Václav Varaďa, který se ale musí obejít bez zraněného zkušeného útočníka Vrány.

Pražané sice drží postavení v nejvyšším patře tabulky, ale potýkají se s výkyvy. "Jeden zápas odehrajeme výborně, ve druhém je to naopak. Věřím, že smůlu brzy prolomíme. V Třinci nás čeká těžká prověrka. Zlepšit se musíme ve všech směrech, abychom se dostali zpátky na vítěznou vlnu a udrželi výkony nahoře. Chceme jít do každého zápasu na sto procent s čistou hlavou. Věřím, že se zlepšíme a budeme si moct opět společně vychutnat radost z vítězství," prohlásil kapitán Michal Řepík.

Bílí Tygři se před duelem s Plzní vrátili z víkendového tripu z Třince a Brna bez bodu, ale jejich nálada úplně na bodu mrazu nebyla: "Krize je asi příliš silné slovo. Herně jsme i v těchto zápasech vypadali dobře, ale nejsme produktivní," řekl ČTK trenér Patrik Augusta.

Během návratu domů a jednoho předzápasového tréninku nemá moc prostoru něco vymyslet. "Už po Třinci jsme v naší hře změnili některé detaily a teď v tom budeme pokračovat," naznačil Augusta. "V Brně jsme o gól prohráli, ale měli jsme vyhrát, tak snad se to proti Plzni otočí."

Plzeň má za sebou sobotní střelecké probuzení s Vítkovicemi (6:3), přesto mají Indiáni na čem pracovat. "Musíme se vyvarovat zbytečných faulů," uvedl pro klubový web kouč Ladislav Čihák. "Pro nás to bude další prověrka, protože Liberec je silný a ambiciózní mančaft. Určitě budeme chtít podat dobrý výkon, samozřejmě to vyplyne z toho, co soupeři dovolíme my, a naopak. Věřím, že nás čeká kvalitní bruslivé utkání s velkým množstvím soubojů. Nebudou chybět ani emoce," očekává Čihák.

Hradec Králové zažívá slabší období, utnout ho může proti Brnu. "Extraliga je vyrovnaná a my potřebujeme sbírat body s každým. O to více teď, když jsme třikrát po sobě nebodovali," zdůraznil univerzál Radek Pilař. "Musíme však zjednodušit hru a tlačit se více do brány, protože za poslední zápasy jsme těch gólů moc nedali. A to je samozřejmě špatně. Chybí nám i trochu více klidu na hokejce," všiml si Pilař.

Kometa postupně začíná strašit týmy z čela tabulky. Poznala to Plzeň a Liberec, nyní by mohl být na řadě Hradec Králové. Chybět bude zraněný obránce Bartejs, který v úvodu duelu proti Liberci dostal pukem do hlavy. "Máme za sebou dva zápasy s plným ziskem, tým se rozjel a maká naplno, chceme v tomto trendu pokračovat," řekl trenér Jiří Horáček.

Zlín se chce v duelu s Vítkovicemi odpíchnout od toho, co bylo v neděli proti Karlovým Varům dobré, ale nepovedlo se výsledkově, poté co Berani přišli o minimálně bod dvě sekundy před koncem. "Byly tam ale správné věci, měli jsme zakončení, dařily se přesilovky, bojovali jsme. Na tom lze stavět a náš plán nebudeme měnit," uvedl trenér Robert Svoboda před dalším pokusem o první domácí výhru za tři body.

Vítkovice přivezly z tripu na západě Čech bod a ve Zlíně v úterý završí šňůru pěti venkovních utkání. "Opět proti nám stojí soupeř, který v minulém utkání inkasoval tvrdou ránu, což ztráta zápasu dvě sekundy před koncem třetí třetiny je. Znovu tedy půjdeme proti týmu, který bude i tímto o to více motivovanější. Nezapomínáme také na fakt, že Zlín je tradičně doma velice silný v přesilových hrách, z čehož pro nás plyne co nejvíce se vyvarovat faulů, co nejvíce dodržovat herní disciplínu, což se nám v předešlých utkáních bohužel moc nedařilo," řekl trenér Mojmír Trličík.

Olomouc utnula sérii tří porážek na ledě nováčka v Českých Budějovicích. Doma vyhráli Hanáci před kláním s Karlovými Vary jen dva zápasy ze sedmi. "Po psychické stránce taková výhra pomůže, ale musíme na ni navázat," konstatoval útočník Jan Káňa.

Karlovarští po výprasku v Mladé Boleslavi 4:11 další dva následující duely vyhráli. "Abychom uspěli, musíme rozhodně podat konzistentnější výkon než ve Zlíně. Tam jsme sice vyhráli, ale dvakrát jsme prohrávali. To se nám nesmí v úterý stát. Olomouc když vede, tak urputně brání a je strašně těžké se prosadit. Zavře střední pásmo a jeho dobývání je pak velmi složité," varoval asistent trenéra Tomáš Mariška.

V souboji dvou celků ze dna tabulky Pardubice přivítají doma České Budějovice. Jihočeši mají na Dynamo manko jediného bodu. "Pardubice jsou jedním z týmů, které se pohybují okolo nás, o to důležitější zápas to bude," podotkl obránce Jakub Suchánek.

Na ledě Litvínova se odehraje bitva týmů s lepšící se formou. Tým Vervy se pokusí přibrzdit Mladou Boleslav, která odehrála poslední tři zápasy bez ztráty jediného bodu při celkovém skóre 17:6.

Úterý 1. prosince - 23. kolo:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha, PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera (ČT Sport),

17:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav,

18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno, HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary, Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň, HC Dynamo Pardubice - Madeta Motor České Budějovice.

Tabulka:

1. Třinec 13 11 1 1 0 61:31 36 2. Plzeň 16 9 3 1 3 56:33 34 3. Sparta Praha 17 9 1 2 5 55:40 31 4. Karlovy Vary 14 9 1 0 4 42:44 29 5. Hradec Králové 15 8 1 0 6 42:31 26 6. Mladá Boleslav 14 7 1 2 4 50:36 25 7. Liberec 15 6 2 2 5 42:36 24 8. Vítkovice 13 4 2 3 4 34:40 19 9. Brno 13 4 2 1 6 34:39 17 10. Olomouc 14 4 0 2 8 26:47 14 11. Litvínov 13 2 3 1 7 25:35 13 12. Zlín 14 3 1 0 10 34:46 11 13. Pardubice 14 2 2 1 9 28:52 11 14. České Budějovice 15 2 0 4 9 36:55 10