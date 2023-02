Vedoucí Slavia ve šlágru fotbalové ligy přivítá Slovácko, Sparta hraje ve Zlíně

Praha - Fotbalisté vedoucí Slavie ve šlágru 21. kola první ligy v neděli doma vyzvou čtvrté Slovácko, které minule porazilo druhou Plzeň 2:0. Západočeský obhájce titulu o den dříve hostí Liberec. Třetí Sparta se rovněž v sobotu představí ve Zlíně. Domácí trenér Pavel Vrba zkusí zaskočit svůj bývalý tým.

Slavia naposledy nečekaně jen remizovala v Teplicích 1:1, přesto o první místo nepřišla a vede tabulku o dva body před Plzní. Slovácko proti Viktorii potvrdilo výtečnou formu - ze čtyř jarních kol potřetí vyhrálo a letos ještě neinkasovalo. V Edenu bude na lavičce hostů znovu chybět trenér Martin Svědík kvůli disciplinárnímu trestu.

"Pro nás hodně těžký zápas. Ještě v kontextu toho, co jsme předvedli v Teplicích, hlavně v první půli. Cítím z hráčů, že je to hodně mrzí a chtěli bychom se prezentovat v úplně jiném světle," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský pro klubovou televizi.

Pražané na podzim remizovali v Uherském Hradišti 1:1, ale předtím Slovácko porazili v pěti ligových duelech za sebou. "Proti týmům ze špičky hrajou velice dobře a berou jim body. Každý zápas se Slováckem je velká fotbalová válka o body. Minule (proti Plzni) hráli výborně a zaslouženě vyhráli," mínil Trpišovský.

Plzeň nezažívá dobrý vstup do jara. Ze čtyř utkání dvakrát zvítězila a dvakrát prohrála, svěřencům trenéra Michala Bílka se příliš nedaří ani herně. Osmý Liberec vyhrál jediné z posledních pěti kol a Viktorii v nejvyšší soutěži podlehl třikrát po sobě bez vstřelené branky.

"Liberec je vždycky nepříjemný soupeř, čekáme těžký zápas, ale my se snažíme myslet pozitivně. Zaváhali jsme dvakrát výsledkově a moc se nám nedaří, to cítíme všichni. Ale chceme to zlomit, chceme makat a samozřejmě potřebujeme podporu fanoušků," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Sparta v neděli přesvědčivě porazila Jablonec 3:0, zvítězila v šestém z posledních sedmi kol a přiblížila se konkurentům v boji o titul. Na Slavii ztrácí pět bodů a na Plzeň tři body. Předposlední Zlín minule podlehl 1:2 posledním Pardubicím, které ho v tabulce bodově dotáhly. V září "Ševci" na Spartě překvapivě remizovali 0:0.

"Pokud budeme hrát stejně jako druhý poločas s Jabloncem, nevidím důvod, proč bychom tam neměli vyhrát. Nějaký rukopis Pavla Vrby ve Zlíně je, zejména v rozestavení. Hráči se ale moc neprotočili. Myslím si, že je máme přečtené a víme, kdo kde bude hrát. Ten zápas je jenom o nás," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Devátá Mladá Boleslav přivítá dvanácté České Budějovice. V sobotu také Bohemians 1905 v Ďolíčku vyzvou brněnského nováčka. "Klokani" jsou šestí, Zbrojovka drží 11. pozici.

Zvedající se Pardubice, které vyhrály poslední dvě kola, nastoupí v neděli na hřišti páté Olomouce. Ve stejný den třináctý Jablonec v záchranářském souboji hostí čtrnácté Teplice. Ostrava se rovněž v neděli doma utká se sedmým Hradcem Králové. Desátý Baník v lize dvakrát za sebou prohrál, "Votroci" z posledních tří kol získali jediný bod.