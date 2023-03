Vedoucí Slavia v lize přivítá Olomouc, Spartu doma čeká Brno

Praha - První fotbalová liga pokračuje po reprezentační přestávce víkendovým 25. kolem. Vedoucí tým tabulky Slavia v sobotu přivítá Olomouc. Druhá Sparta, která je za pražským rivalem jen vinou horšího skóre, v neděli doma nastoupí proti brněnskému nováčkovi. O den dříve se obhájce titulu Plzeň pokusí vrátit na vítěznou vlnu v Mladé Boleslavi.

Slávisté venku třikrát po sobě nevyhráli a v tabulce je bodově dostihla rozjetá Sparta. Doma ale Vršovičtí zvítězili ve všech 12 ligových zápasech sezony při skóre 46:6. Pražané by Olomouci rádi oplatili podzimní porážku 0:2 z Hané. Šestá Sigma ale 10 kol po sobě bodovala a spolu se Spartou je na jaře stále neporažena.

"Olomouc prokazuje formu celou sezonu a na jaře to jen potvrzuje. Tým je dlouho pohromadě, hráči i trenéři jsou na sebe zvyklí, což se odráží na jejich výkonech. Nedávno odehráli velmi dobré zápasy proti Plzni i Spartě. Je to velmi komplexní tým, který nemá moc slabin, což dokázal i v našem prvním vzájemném zápase," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sparťané chtějí v neděli protáhnou vítěznou ligovou šňůru na osm duelů. Letenští v nejvyšší soutěži porazili Brno třikrát po sobě při skóre 14:2. Dvanáctá Zbrojovka čeká čtyři kola na výhru. "Brno je nevyzpytatelný soupeř. Má velmi dobrou útočnou čtveřici. Hlavní cíl bude uhlídat Řezníčka se Ševčíkem, kteří hrají v ohromné pohodě. Budeme chtít navázat na útočnou kvalitu, kterou jsme ukazovali v posledních zápasech, a být efektivní. Nevidím jediný důvod, proč bychom zápas neměli zvládnout," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Plzeň po dvou porážkách 1:2 na Slavii a s Bohemians 1905 ztrácí ze třetího místa na vedoucí duo už pět bodů. Viktorii může povzbudit, že s aktuálně osmou Boleslaví neprohrála v posledních šesti ligových zápasech, z toho pětkrát zvítězila.

"V reprezentační pauze jsme vstřebali neúspěšné výsledky, které za sebou máme. Řekli jsme si hodně věcí. Věříme, že jsme se připravili na to, abychom byli schopni hrát ve špičce ligy a pořád byli Viktorka Plzeň, ze které jde strach. Bodů jsme už poztráceli moc, a pokud se chceme udržet ve špičce ligy, musíme v Boleslavi vyhrát," uvedl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth. Hlavního kouče Viktorie Michala Bílka čeká na lavičce 250. zápas v české lize.

Bohemians 1905 budou v neděli v Ďolíčku hájit čtvrté místo proti Slovácku, které je o skóre páté a má k dobru odložené utkání v Jablonci. Pražané momentální sérii čtyř soutěžních výher odstartovali právě proti nadcházejícímu soupeři v Uherském Hradišti ve čtvrtfinále domácího poháru (2:1).

Ostrava doma vyzve Liberec vedený bývalým trenérem Baníku Lubošem Kozlem. Slezané z posledních šesti ligových zápasů získali jediný bod a jsou na 13. místě. Jedenáctý Slovan čeká na vítězství rovněž šest kol, i když minule nečekaně remizoval 2:2 se Slavií. V sobotu také poslední Zlín doma nastoupí proti desátým Českým Budějovicím. "Ševci" nevyhráli pět kol po sobě.

V neděli devátý Jablonec přivítá čtrnácté Pardubice. Severočeši v lize drží sérii tří vítězství, ale soupeře neporazili čtyřikrát po sobě a poslední dva duely s ním prohráli 0:1. Předposlední Teplice budou hostit sedmý Hradec Králové. Nový kouč Severočechů Zdenko Frťala před dvěma roky dovedl "Votroky" k návratu do nejvyšší soutěže, ve dvou zápasech na lavičce celku ze Stínadel zatím nezvítězil.

Hlasy před zápasy 25. kola první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav (v tabulce: 8.) - Viktoria Plzeň (3.)

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Doma nám už uteklo hodně bodů, proto potřebujeme body bez ohledu na to, s jak silným soupeřem je vyválčíme. Pro úspěch se musíme vyvarovat individuálních chyb a nedostávat hloupé góly. To se nám podaří jen při maximální koncentraci v defenzivní činnosti na každý balon a v ofenzivní činnosti potrestáním soupeřových chyb s využitím předností našich útočníků."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "V reprezentační pauze jsme vstřebali neúspěšné výsledky, které za sebou máme. Řekli jsme si hodně věcí. Věříme, že jsme se připravili na to, abychom byli schopni hrát ve špičce ligy a pořád byli Viktorka Plzeň, ze které jde strach. Boleslav má silné mužstvo a dobré hráče, dlouhodobě patří k lepšímu průměru naší ligy. Zápasy u nich nejsou jednoduché. Ale v sezoně se zatím hodně věcí děje obráceně než doteď, tak budeme věřit, že to bude pokračovat i v tomhle směru a v Boleslavi vyhrajeme. Bodů jsme už poztráceli moc, a pokud se chceme udržet ve špičce ligy, musíme v Boleslavi vyhrát."

Trinity Zlín (16.) - Dynamo České Budějovice (10.)

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Po reprezentační přestávce nás čeká zápas s Českými Budějovicemi, ve kterém budeme hrát čistě a slušně. Hlavně ale potřebujeme vítězně za tři body. Situace pro nás není dobrá, ale to nebyla už před mnoha týdny. Víme, že hrajeme o záchranu a o to, abychom nespadli přímo. Ale ještě se hraje dost zápasů."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Jdeme do zápasu ve Zlíně jako do každého utkání s tím, že se pokusíme zvítězit. V reprezentační přestávce jsme dobře potrénovali. Měli jsme také skvělý přípravný zápas s hodně kvalitním soupeřem LASK Linec, což nás prověřilo. Teď nás během nadcházejícího měsíce čeká hodně zápasů, což vítáme. Chceme raději hrát zápasy než trénovat. Myslím, že jsme dobře připraveni."

Baník Ostrava (13.) - Slovan Liberec (11.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Celé dva týdny jsme pracovali na zlepšení fyzické připravenosti, soustředili jsme se na to, že výsledky nebyly dobré. Dávali jsme velký důraz na to, že zápas s Libercem je velice důležitý, a tomu jsme uzpůsobovali přípravu. První týden jsme tvrdě trénovali, druhý se už věnovali i taktickým věcem. Liberec je povzbuzený remízou se Slavií. My měli své problémy v našich řadách a snažili jsme se je odstranit. Doufám, že to bude vidět v sobotu na hřišti."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jedeme do Ostravy, domácí také nejsou v lehké situaci. Mají možná ještě větší ambice než my a jsou na tom ještě o trošku hůř. Je to pro ně nesmírně důležitý zápas, čehož jsme si vědomi. Víme, že nic nepodcení. Nemůžeme koukat, kde jsou v tabulce, to mužstvo pořád má svou kvalitu. Hlavně ofenzivní hráči jsou velmi silní, mají Plavšiče, Cadua, Klímu, Almásiho. Těšíme se na dobré hřiště a chceme navázat na výkon, který jsme předvedli minule se Slavií."

Slavia Praha (1.) - Sigma Olomouc (6.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Olomouc prokazuje formu celou sezonu a na jaře to jen potvrzuje. Tým je dlouho pohromadě, hráči i trenéři jsou na sebe zvyklí, což se odráží na jejich výkonech. Nedávno odehráli velmi dobré zápasy proti Plzni i Spartě. Je to velmi komplexní tým, který nemá moc slabin, což dokázal i v našem prvním vzájemném zápase. Moc se na utkání těšíme, 14 dní se nehrálo. Doufejme, že vyjde počasí a kvalitní bude také hřiště. Výkonem budeme chtít navázat na poslední domácí utkání proti Plzni, které se nám povedlo."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Slavia je pochopitelně jeden z nejlepších týmů v lize, ne-li vůbec nejlepší. Sice nějaké body poztrácela, ale především venku. Doma je neskutečně silná. My se ale pojedeme porvat o dobrý výsledek a třeba i prodloužení naší série bez porážky. Víme, že Slavii bude chybět Peter Olayinka, ale má tak silný a široký kádr, že určitě bude schopna ho nahradit. Sílu má ve všech řadách, teď naposledy třeba proti Polsku zazářil David Jurásek. Nebezpečí hrozí v podstatě odkudkoliv."

Sparta Praha (2.) - Zbrojovka Brno (12.)

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Brno je nevyzpytatelný soupeř. Má velmi dobrou útočnou čtveřici, tam jsou šikovní. Hlavní cíl bude uhlídat Řezníčka se Ševčíkem, kteří hrají v ohromné pohodě a dávají hodně gólů. Budeme chtít navázat na útočnou kvalitu, kterou jsme ukazovali v posledních zápasech, a být efektivní. Mohl by být vyprodaný stadion, což by byla paráda. Trochu jsme v to i doufali. Nevidím jediný důvod, proč bychom zápas neměli zvládnout."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Čeká nás výjimečný zápas. Sparta je aktuálně týmem s nejlepší sportovní formou, vyhrála sedm ligových duelů po sobě a vstřelila v nich 25 branek. V kádru má spoustu reprezentantů. Je něco jiného Spartu vidět u videa nebo v televizi a pak to zažít na hřišti. Bude klíčové, jak tu atmosféru kluci zvládnou. Někoho to motivuje, někomu to může ublížit. Chceme se prezentovat statečným, bojovným a dobrým výkonem, který by nám dodal sebevědomí do závěrečných kol."

FK Teplice (15.) - FC Hradec Králové (7.)

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Lhal bych, kdybych řekl, že pro mě tenhle zápas nic neznamená. Strávil jsem v Hradci tři krásné roky, ke klubu jsem získal nadstandardní vztah. Chtěl bych ocenit trenéra Koubka a celý jeho realizační tým za způsob hry, kterým se prezentují, před všemi mám velký respekt. Hradec je tým, který je schopný svou týmovostí a vůli porážet i kvalitativně lepší týmy, než je on. To je jeho největší zbraň. Během pauzy jsme se zaměřili na kondiční složku a zanalyzovali jsme si poslední dvě utkání. Každý zápas teď pro nás bude zápasem sezony. Chci vycházet z toho, aby hráči 90 minut odjezdili po zadku."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Čeká nás klíčová fáze. Máme nějaký bodový polštář, ale plně si uvědomujeme, že ještě není vyhráno a sezona není zachráněna. Pořád máme stejný cíl - přivést ligu na nový Malšovický stadion. Teplice už pod novým trenérem odehrály dvě utkání. Vidíme, že k určitým personálním a systémovým změnám tam došlo. Z toho chceme nějak vycházet a budeme obezřetní. Mají zkušený a technický střed zálohy a rychlé křídelní hráče a hrotové útočníky."

FK Jablonec (9.) - FK Pardubice (14.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Během reprezentační pauzy se nám dali hráči zdravotně dohromady po viróze. Je dobře, že se i hráčům v reprezentacích dařilo a pokračovali ve výkonech z Jablonce. Před námi jsou teď dva domácí zápasy, které chceme zvládnout herně a výsledkově, abychom potvrdili body z Brna a upevnili svou pozici v tabulce."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Jablonec vyhrál třikrát za sebou a má formu. Já jsem si myslel, že z bojů o záchranu vyjedou, protože mají kvalitu a hrají dobrý fotbal. Jablonec má gólové hráče. Chramosta je pořád vynikající střelec, který momentálně hraje ve skvělé formě. Jsou tam ale i další - Považanec, Sejk, Jovovič, Šulc. Nebezpečí zkrátka hrozí ze všech stran. Utkání asi ovlivní i terén, který bude těžký. My musíme z každého zápasu urvat body, a to platí i pro utkání v Jablonci. Respektujeme kvalitu soupeře, ale potřebujeme bodovat."

Bohemians Praha 1905 (4.) - 1. FC Slovácko (5.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Jsou před námi složité zápasy. Teď po pauze hrajeme doma s rozjetým Slováckem, které jsme už dvakrát zpražili a mají na nás pifku. Jak znám trenéra Svědíka, budou nám to chtít vrátit. Pak pohár na Slavii, kde je to vždy složité. Náročný týden zakončíme zápasem v Olomouci, což je také přímý konkurent v boji o šestku."

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "Reprezentační přestávka byla trochu specifická. Někteří hráči doléčovali šrámy, další pak více trénovali, byli jsme na hokeji, takže kluci si i odpočinuli před náročným závěrem sezony. S Bohemians jsme vypadli doma v poháru, z toho jsme se poučili, nesmíme dělat stejné chyby. Bohemians jsou nepříjemné mužstvo, zdobí je týmové pojetí, což je jejich největší devíza."

