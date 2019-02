Liberec - Hokejisté vedoucího Liberce vyhráli ve 42. kole extraligy nad předposledním Chomutovem 7:2 a a díky čtvrté výhře za sebou si v čele tabulky drží čtyřbodový náskok před druhým Třincem. Piráti nebodovali už pošesté za sebou. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci se podílel na výhře Bílých Tygrů útočník Tomáš Filippi, dvakrát se trefil také Jan Ordoš. Gól a dvě přihrávky zaznamenal nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil.

Chomutov nastoupil do utkání velmi aktivně a po minutě hry mohl jít do vedení. Duda vymyslel gólovou šanci pro Humla, Will se však blýskl perfektním zákrokem. Na opačné straně se do brejku dostal Lenc, tváří v tvář Petersovi ale neuspěl. Poté nebezpečně vypálil Kolmann, kanadský brankář byl znovu připraven.

V šesté minutě se už dostali do vedení Bílí Tygři. Po Jelínkově akci skóroval pohodlně do odkryté branky Ordoš. Domácí byli nadále aktivnější, Valský ale druhou branku nepřidal. Po chybě Liberce v útočném pásmu tak z rychlého protiútoku udeřili Piráti. Po 154 minutách ukončil Willovu neprůstřelnost Kovář.

Liberečtí si ale vedení vzali Kvapilovou zásluhou rychle zpět. Hned vzápětí měl na hokejce třetí gól domácích Ordoš, ve velké šanci ale pálil těsně vedle. V závěru první třetiny už si ale Ordoš spravil chuť, když obral o puk Dietze a povedeným blafákem nedal Petersovi šanci.

V úvodu deuhé třetiny zahrozil Buchtela, na Willa si ale nepřišel. Z protiútoku ani nadvakrát nepřekonal Peterse Kvapil, ale jeho snahu dokončil Valský a zvýšil na 4:1. V chomutovské brance pak vystřídal Peterse Pavlát.

Čisté konto udržel jen necelé tři minuty. Po Svobodově faulu hrál Liberec první přesilovku a bleskově ji využil. Birner zadovkou našel na brankovišti Lence a ten upravil na 5:1. Domácí byli při chuti a na chomutovskou branku se valil útok za útokem.

V 28. minutě si Kvapil pohrál s chomutovskou obranu, aby pak vybídl ke skórování Filippiho, který z ostrého úhlu překonal Pavláta. Willa pak o dvě minuty později ojediněle ohrozil Jank.

Liberec pokračoval v aktivní hře a také ve vylepšování statistik v přesilovkách. Při vyloučení Dudy tečoval Birnerovu střelu Filippi a zvýšil už na 7:1. V posledních vteřinách druhé části se ocitl v obrovské šanci Vlach, ale Pavláta nepřekonal.

V úvodu třetí třetiny zahrozil hostující Huml, Will ale zasáhl betonem. Pak opět převzali iniciativu domácí. Měli k dispozici i čtyřminutovou přesilovku po Jankově vyloučení, ale nic z ní nevytěžili. V početní výhodě se neprosadil ani Chomutov.

V 52. minutě se před Pavlátem ocitl Hudáček, brankář Chomutova ale udržel puk před čárou. Na druhé straně se snažil nejprve Růžička, ale neuspěl. O chvilku později ale překonal Willa Svoboda a zkorigoval výsledek.

Pak se o vzruch postaral domácí bek Maier, který se v bitce utkal s Jankem. Zbytek zápasu si domácí pohlídali a užili si ovací vestoje.

Hlasy trenérů po utkání:

Filip Pešán (Liberec): "Začátek zápasu byl vyrovnaný, my jsme vstřelil poctivé góly, které nás dostaly do vedení 3:1. Ve druhé třetině jsme přidali trochu více krásy na výkonu a dali jsme krásné góly, využili jsme přesilovky. A ve třetí třetině už zápas nebylo jednoduché hrát. Když vedete po dvou třetinách 7:1, tak hledat motivaci k poctivé hře není jednoduché. Přesto jsme tu třetinu odehráli slušně. Moc jsme ale nepomohli Romanu Willovi, což je jediná kaňka, která mi na tom zápasu nesedí."

Jan Šťastný (Chomutov): "Utkání se nám dnes vůbec nepovedlo. Přijeli jsme v okleštěné sestavě, stále nás trápí zranění. Věděli jsme, že nás čeká tuhá bitva s výborným domácím týmem, který vede tabulku. Od začátku jsme utkání nezachytili. Ve chvíli, kdy v Liberci prohráváte 1:3 nebo 1:4, tak mužstvo domácích je tak dominantní a kvalitní, že tomu nelze konkurovat. Také utkání tak vypadalo. Jsme rádi, že jsme třetí třetinu odehráli tak, jak jsme ji odehráli, ale celkově to na druhou stranu z naší strany bylo opravdu špatné."

Bílí Tygři Liberec - Piráti Chomutov 7:2 (3:1, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Ordoš (P. Jelínek, L. Krenželok), 13. M. Kvapil, 19. Ordoš, 22. Valský (M. Kvapil, Šmíd), 25. Lenc (Birner, Filippi), 28. Filippi (M. Kvapil, Valský), 34. Filippi (Birner, Šmíd) - 11. L. Kovář, 53. T. Svoboda (Koblasa, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Šír, Hradil - Hlavatý, Lučan. Vyloučení: 3:8, navíc Maier - Jank oba 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 6478

Sestavy:

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Hanousek, Šmíd, Doherty, Kolmann, Maier - Lenc, L. Hudáček, Birner - Valský, Filippi, M. Kvapil - Ordoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Chomutov: Peters (22. Pavlát) - Valach, L. Kovář, Knot, Dietz, Buchtela, Jank, Trefný - Gut, V. Růžička ml., J. Sklenář - Duda, Huml, Marjamäki - T. Svoboda, Raška, Koblasa - J. Havel, Chrpa, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.