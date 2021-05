Vedení Právnické fakulty UK považuje obvinění Feriho za velmi vážné

Praha - Vedení Právnické fakulty Univerzity Karlovy považuje obvinění poslance a svého bývalého studenta Dominika Feriho (TOP 09) ze sexuálního obtěžování za velmi vážná. Jednání, které je mu připisováno, označilo za neakceptovatelné. Fakulta ovšem nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování, a vzhledem k tomu, že Feri už dostudoval, nemůže vůči němu zakročit ani disciplinárně. Ve svém stanovisku to dnes uvedl děkan fakulty Jan Kuklík. Feri v úterý ohlásil k 31. květnu rezignaci na poslanecký mandát po uveřejnění svědectví několika žen o jeho nevhodném sexuálním chování.

"Přestože se v médiích objevují výpovědi o tom, že o chování Dominika Feriho na fakultě všichni věděli, rád bych znovu zdůraznil, že vedení fakulty o něm nemělo žádné informace. Nikdy jsem nedostal žádný formální ani neformální podnět v tomto směru, o žádném takovém podezření jsem nevěděl," uvedl děkan. Sexuální obtěžování podle něj považuje vedení fakulty za zcela nepřijatelné. "Osobně, sám za sebe, ale i jménem fakulty bych rád vyjádřil podporu všem obětem takového jednání, protože je mi jasné, že není jednoduché v podobných případech vystoupit," sdělil.

Podle něj fakulta nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování. "Pevně však věříme, že se tomu kompetentní orgány budou věnovat a všechny případy budou pečlivě vyšetřeny," řekl.

Případ podle něj ukazuje na potřebu zabývat se více tím, jak podobným problémům předcházet nebo při nich dál postupovat. Vedení fakulty proto chce do září předložit akademickému senátu návrh postupů řešení nevhodného chování, mělo by jít o podobný návod jako už má Univerzita Karlova i jako celek. Podle Kuklíka by se měl vztahovat nejen na případy sexuálního obtěžování, ale i jiných druhů nestandardního chování. "S tím také souvisí můj již dříve oznámený záměr zřídit pozici fakultního ombudsmana či ombudsmanky," doplnil. Vyzval všechny, kdo by se nacházeli v nepříjemné situaci, aby se na něho neváhali obrátit.

Feri studoval na fakultě v letech 2015 až 2020, uvedla její mluvčí Vlasta Tichá. Mladý opoziční politik v úterý po uveřejnění svědectví několika žen o jeho nevhodném sexuálním chování ohlásil k 31. květnu rezignaci na poslanecký mandát. Současně oznámil, že nebude kandidovat v říjnových volbách, do kterých měl jít ze čtvrtého místa na pražské kandidátce. O tom, kdo ho na volební listině nahradí, má dnes jednat pražská organizace TOP 09.

Deník N v úterý společně se serverem Alarm zveřejnil svědectví několika žen, některé z nich tvrdí, že je Feri přinutil k sexu, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat fotografie, na kterých jsou nahé, či je veřejně dehonestoval. Politik odmítl to, že se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za "nevhodné" či "nepatřičné" chování v některých situacích. Tvrzeními v článku se zabývá také policie. Feri uvedl, že se kvůli článkům bude bránit u soudu.