Praha - Pražská koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) chce do půl roku zahájit geologický průzkum stavby metra D, vytipovat pozemky pro stavbu nových bytových domů nebo přidat miliardu korun na platy zaměstnanců škol. Vedení města chce také zpracovat návrh koncepce bytové politiky, dokončit diagnostiku Libeňského a Hlávkova mostu, vyčlenit byty pro seniory a rodiny s dětmi nebo řešit budoucnost nemocnic Na Bulovce a Na Františku. Novinářům to dnes řekli zástupci koalice. Podle opoziční ODS je plán nekonkrétní. Vedení Prahy bude jednat se starosty, kteří nesouhlasí s plánovanou trasou Pražského okruhu na severu města. Schůzka se uskuteční v následujících týdnech.

"V mnoha ohledech je to plán velice ambiciózní. Věřím, že to bude celkově ku prospěchu Prahy a že se nám podaří rozhýbat Prahu tak, abychom udělali život občanům ve městě pohodlnější," řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

V prvním pololetí letošního roku má začít na Pankráci geologický průzkum nutný pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice. Praha jej bude zajišťovat prostřednictvím dopravního podniku (DPP). Stát bude skoro miliardu korun.

Koalice chce řešit problém bydlení. Město poskytne své pozemky vhodné pro družstevní bytovou výstavbu a zároveň vytipuje své pozemky, na kterých bude možné co nejdříve začít stavět. Z bytového fondu města bude vyčleněno 40 bytů pro rodiny s dětmi a 30 pro seniory, kteří aktuálně bydlí v ubytovnách.

Vznikne také návrh bytové politiky. "V Praze byla naposledy schválena v roce 2004, to je neudržitelné," řekla radní Hana Marvanová (STAN). Koncepce shrne informace o tom, v jaké je město situaci, zmapuje postup a zkušenosti ostatních metropolí a stanoví cíl, do jakého se město chce dostat do roku 2040. Na podzim by ji mohlo schvalovat zastupitelstvo.

V dopravě bude dokončena diagnostika mostu Legií a Hlávkova mostu, má přesně určit jejich stav. Oba mosty vyžadují rekonstrukci. Praha také zahájí výkupy pozemků pro vznik zelených pásů podél plánované části Pražského okruhu mezi D1 a D11.

Koalice se v sociální oblasti a zdravotnictví zaměří mimo jiné na nemocnice Na Bulovce a Na Františku. V případě Bulovky chce město řešit podobu její rekonstrukce a pro Nemocnici Na Františku vznikne koncepce rozvoje, na které bude město spolupracovat s radnicí Prahy 1.

V kultuře podpoří její rozvoj mimo centrum města. Radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) uspořádá celoměstské setkání radních pro kulturu. Praha rovněž připraví plán využití dvou procent z rozpočtu vyčleněných na kulturu a vypíše granty na akce k 30. výročí sametové revoluce.

Z rozpočtu města bude rozděleno mezi městské části 500 milionů korun, které půjdou na investice ve školství, na zeleň a proměny veřejného prostoru. Vyčleněna je rovněž miliarda na platy zaměstnanců škol. "Je to rozděleno jak pro ty, které zřizuje hlavní město, tak ty, které zřizují městské části, a na školní jídelny," řekl Hřib. Z částky dostanou 400 milionů korun školy zřizované městem, 500 milionů školy městských částí a 100 milionů školní jídelny. "Průměrně to vychází na nějakých 2000 korun čistého pro pedagogy," řekl Hřib.

Primátor chce v následujícím půlroce připravit koncepci digitalizace úřadu a plán elektronických služeb. Proveden bude audit již zahájených projektů v oblasti IT.

Termínem pro kontrolu plnění těchto závazků je letošní červen. Co se bude dít v případě, že nebudou plány naplněny, zástupci koalice neřekli. "Já bych teď nechtěl předjímat, že něco z toho nebude splněno. Já předpokládám, že bude splněno vše," řekl Hřib. Europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil řekl, že jde o politický dokument, který má sloužit k vnitřní i vnější kontrole fungování koalice.

Podle opoziční ODS je plán rady nekonkrétní. Rovněž v něm podle občanských demokratů chybí některá témata. "Jedním ze zásadních problémů v Praze je parkování, a to v prioritách zcela chybí, stejně jako výstavba dalších P+R parkovišť. Každý den do Prahy přijíždí 300.000 řidičů, kteří přijíždějí za prací a potřebují někde zaparkovat," uvedla předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Vedení Prahy začne jednat se starosty o Pražském okruhu

Vedení Prahy bude jednat se starosty, kteří nesouhlasí s plánovanou trasou Pražského okruhu na severu města. Schůzka se uskuteční v následujících týdnech. Na dotaz ČTK to dnes řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Stavbu části okruhu od Ruzyně přes Suchdol a Březiněves do Běchovic provází dlouholeté protesty městských částí. V uplynulých měsících se objevil návrh posunout okruh více do Středočeského kraje. S tím ale vedení města nesouhlasí. Pražský okruh má podle dosavadních plánů měřit přes 80 kilometrů, v provozu je asi polovina.

"Nyní máme naplánovánu schůzku se zástupci spolku zabývajícího se okruhem, který zaštiťuje největší část starostů," řekl Scheinherr. Schůzka by se měla uskutečnit zhruba za tři týdny. O čem konkrétně na ní bude Scheinherr se starosty diskutovat a s jakým stanoviskem města na jednání přijde, nechtěl říct.

Výstavbu okruhu na severu provázejí dlouhodobě potíže. Proti se staví některé radnice i obyvatelé. Například před zhruba pěti lety podaly k Městskému soudu v Praze radnice Dolních Chaber, Ďáblic, Prahy 20, Lysolají, Nebušic, Satalic, Suchdola a Vinoře žalobu proti zásadám územního rozvoje, které trasu vytyčovaly. K nim se přidaly středočeské obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Podolanka a mezi žalobci byli také lidé, kteří žijí nebo vlastní nemovitosti v dotčených oblastech.

Podle žaloby chybělo v aktualizaci zásad například posouzení jednotlivých variant, kudy by mohl okruh vést, aby byla vybrána ta nejméně problematická. Žalobou nejdříve zamítl Městský soud v Praze. Nejvyšší správní soud (NSS) v květnu 2017 zamítl následnou kasační stížnost.

V uplynulých měsících se objevil návrh posunout trasu víc do Středočeského kraje. V případě, že by se tak stalo, by ale muselo být změněno 41 územních plánů v Praze a středočeských obcích. Nová varianta by také zabrala dvakrát více cenné půdy, trasa by byla delší a posunul by se začátek výstavby. "Fakta, která jsme již prověřili, ukazují, že reálná je pouze varianta v platné územně plánovací dokumentaci," uvedl minulý týden Scheinherr.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je nyní zhruba polovina. Chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic a celá severní část. Dokončeny nejsou ani radiály, což jsou silnice, které mají oba okruhy propojit.

Praha vypoví nájemní smlouvy pěti směnárnám

Pražský magistrát vypoví smlouvy pěti směnárnám, kterým pronajímá městské prostory v historickém centru metropole. Důvodem jsou mimo jiné nízké nájmy. Dnes se na tom usnesli radní. Vedení magistrátu také připravuje kompletní analýzu svých prostor v centru města a nové podmínky pronájmů. O konci směnáren v městských prostorách se v Praze mluví delší dobu i v souvislosti s tím, že některé z nich nabízejí v centru mimořádně nevýhodné kurzy. V minulosti už skončila například směnárna u hlavního nádraží nebo na Staroměstském náměstí.

Výpovědi se týkají prostor v ulicích Panská, Na Můstku, Rytířská a na Václavském náměstí. Nejvyšší nájemné platí provozovatel v ulici Na Můstku, a to zhruba 38.700 korun za metr čtvereční a rok. Lokalita přímo navazuje na ulici Na Příkopě, což je podle loňské statistiky společnosti Cushman & Wakefield z hlediska obchodních prostor nejdražší místo v Praze. Průměrné roční nájemné za metr čtvereční v této ulici je podle společnosti 71.590 korun.

Právě výše nájmu je jedním z důvodů výpovědí, město nicméně podle smluv důvod nepotřebuje. Výpovědní lhůta je tři měsíce. Jak uvedl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), cílem do budoucna je dosáhnout toho, aby nájmy prostor v majetku města byly ekonomicky výhodné a nepoškozovaly reputaci metropole například nepoctivými praktikami.

Město podle radního nyní zpracovává analýzu prostor, které pronajímá. Zároveň vedení magistrátu připravuje nová pravidla pro pronájmy. "V objektech, které jsou v historickém centru, bychom chtěli mít dvě kritéria, jednak účel budoucího provozu a jednak nejvyšší cenu. Ta bude vždycky nejdůležitějším, ale nikoliv jediným kritériem," řekl radní. Dodal, že se v budoucnu dají předpokládat další výpovědi, ale účelem není vypovědět všechny smlouvy, pouze ty ekonomicky nevýhodné či poškozující reputaci města.

Média v minulosti upozornila, že některé směnárny nabízí zejména turistům peníze v nevýhodném kurzu. Případně formulují podmínky transakce tak, že jsou pro zákazníky matoucí. Na Staroměstském náměstí naproti Staroměstské radnici tak již skončila směnárna, která nabízela za jedno euro 15 korun, což je zhruba o desetikorunu méně, než je obvyklý kurz. Podobně dopadla směnárna u hlavního nádraží. Parlament loni schválil novelu, která má klienty směnáren chránit tím, že budou moci odstoupit od smlouvy do tří hodin od směny peněz. V platnost vstoupí od 1. dubna.